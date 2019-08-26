Hiếm lắm nghệ sĩ Trung Anh 'Về nhà đi con' mới khoe cuộc sống bên bà xã kém 10 tuổi

Sau thành công của bộ phim "Về nhà đi con", cuộc sống của nghệ sĩ Trung Anh bên vợ và các con nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Mới đây, nghệ sĩ Trung Anh thu hút sự quan tâm của công chúng khi khoe ảnh hiếm bên bà xã kém tuổi và con gái cưng. Là người khá kín tiếng trong cuộc sống đời tư nên ngay khi đăng tải, bài viết của "bố Sơn" trong Về nhà đi con đã nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng.

Ảnh đời thường bình dị nhưng ấm áp của nghệ sĩ Trung Anh bên vợ và con gái - Ảnh: FB

Ông viết: "Cả nhà lại được 1 buổi tối nói chuyện vui vẻ, chẳng mấy khi có bức ảnh đẹp khoe Facebook.

Mong mỗi chúng ta dù cuộc sống khó khăn hay sang giàu, đầy đủ sung túc hay thiếu thốn chật vật thì ai cũng có một mùa trăng đong đầy hạnh phúc bên gia đình, dù chỉ là những hạnh phúc giản đơn, bình dị".



Nam nghệ sĩ bên con trai, hiện đang đi du học nước ngoài - Ảnh: FB

Được biết, vợ của nghệ sĩ nhân dân (NSND) Trung Anh tên Minh Hiếu hiện đang làm trong lĩnh vực kế toán. Dù kém chồng tận 10 tuổi và không hoạt động nghệ thuật nhưng chị rất hiểu cho công việc của ông xã.

Dưới bài viết, cư dân mạng để lại bình luận ngưỡng mộ hạnh phúc của NSND Trung Anh. Bà xã của nam nghệ sĩ còn được mọi người khen ngợi hết lời vì trẻ trung hơn so với tuổi: "Ảnh gia đình đẹp và hạnh phúc quá"; "Bố cười hạnh phúc quá ạ! Chúc cả nhà mãi mãi cười tươi như thế ạ"; "Anh chăm chị Hiếu thế nào mà càng ngày càng trẻ ra thế ạ?"; "Vợ anh xinh thế! Rất có nét"; "Vợ chú xinh trẻ lắm chú ạ"...

Tổ ấm hạnh phúc viên mãn của nghệ sĩ Trung Anh bên vợ đẹp và hai con ngoan - Ảnh: FB

Có thể thấy ở tuổi U60, NSND Trung Anh đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc đủ nếp đủ tẻ của ông khiến nhiều người phải ghen tỵ.

Công Lý, Trung Anh và Thu Hà chính thức được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân 391 cá nhân đã có nhiều cống hiến trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc vừa được Chủ tịch nước ký quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hiem-lam-nghe-si-trung-anh-ve-nha-di-con-moi-khoe-cuoc-song-ben-ba-xa-kem-10-tuoi-335752.html