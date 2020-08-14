Hé lộ diện mạo quý tử thứ 2 nhà Victor Vũ, dân mạng hài hước trêu Đinh Ngọc Diệp lại chịu kiếp đẻ thuê

Những hình ảnh đầu tiên của con trai thứ 2 được đạo diễn Victor Vũ đăng tải trên trang cá nhân đang khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.
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Đầu tháng 8 vừa qua, nữ diễn viên Đinh Ngọc Diệp đã thành công hạ sinh con thứ 2 cho ông xã Victor Vũ. Ngay sau đó, cặp đôi nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp cũng như người hâm mộ.
Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, đạo diễn Victor Vũ hạnh phúc khoe ảnh cận mặt quý tử thứ hai - bé Vũ Nolan Nam Thiên đến khán giả. Hiện tại, cậu bé đã được 14 ngày tuổi.
Qua loạt khoảnh khắc được chia sẻ, thiên thần nhỏ nhà Victor Vũ và Đinh Ngọc Diệp rất bụ bẫm, sở hữu nhiều nét đẹp của cả bố và mẹ. Tuy nhiên, cậu bé được nhận xét giống Victor Vũ nhiều hơn.
Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận khen ngợi vẻ đáng yêu của con trai Victor Vũ: “Y khuôn rồi anh ơi... Chúc mừng anh và gia đình”, “Nolan cưng quá anh ơi!”, “Yêu quá anh ơi. Chúc mừng anh có thêm cậu nhóc kháu khỉnh nhé”, “Chu cha... lại phiên bản thứ 2 của chú”, “Bé giống ba quá hà”, “Chị Diệp lại chịu cảnh đẻ thuê rồi”…
Năm 2016, Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ chính thức về chung một nhà. Sau 4 năm kết hôn, họ vẫn được mệnh danh là “cặp đôi vàng” của showbiz Việt. Cuộc sống hôn nhân của cả hai càng thêm viên mãn khi có sự xuất hiện của hai thiên thần nhỏ.