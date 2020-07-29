Đinh Ngọc Diệp khoe bụng bầu to và xác nhận sắp đến ngày 'vỡ chum', nhan sắc của mẹ bầu gây chú ý

Hậu trường 29/07/2020 16:08

Hiện diễn viên Đinh Ngọc Diệp đã bước vào tháng thứ 9 của thai kỳ. Em bé sắp chào đời là con thứ 2 của cô và đạo diễn Victor Vũ.

Trên trang cá nhân, diễn viên Đinh Ngọc Diệp vừa đăng tải loạt ảnh bầu mới nhất. Được biết, bà xã Victor Vũ đang ở tháng thứ 9 của thai kỳ, em bé sắp chào đời là một "hoàng tử" và có tên thân mật là Nolan.

Đinh Ngọc Diệp báo tin vui sắp đến ngày sinh: "Bé Nolan hôm nay được 9 tháng rồi nè! Mẹ đã soạn đồ đi sinh đầy đủ cho con. Mẹ chỉ mua thêm 1 ít áo mới, còn lại thì con sẽ “hưởng sái” đồ cũ của anh hai nhé!

Tối qua, anh Landon vừa xoa bụng mẹ vừa bập bẹ nói chữ “bé bi” rất là dễ thương. Cả nhà mong chờ để được ngắm nhìn hoàng tử bé sắp sửa chào đời đó!".

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Đinh Ngọc Diệp khoe bụng bầu ở tháng thứ 9 - Ảnh: FB

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Nhan sắc xinh đẹp của nữ diễn viên ở tháng cuối được mọi người khen nức nở - Ảnh: FB

Loạt ảnh bầu của Đinh Ngọc Diệp thu hút sự quan tâm của bạn bè, đồng nghiệp và dân mạng. Mọi người gửi lời chúc bình an, mong sắp tới cô được mẹ tròn con vuông.

"Chúc Diệp vượt cạn lần 2 thành công nhé!", "Mẹ bầu xinh quá. Chúc chị mẹ tròn con vuông nhé", "Tháng cuối mà vẫn xinh quá bạn"... Đáp lại những lời hỏi thăm của mọi người, chân dài này cho biết vợ chồng cô đang đếm từng ngày để được gặp con.

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Tổ ấm hạnh phúc của Đinh Ngọc Diệp và Victor Vũ - Ảnh: FB

Nhan sắc của nữ diễn viên họ Đinh khi mang bầu ở tháng cuối cũng gây bất ngờ. Có thể thấy, bà xã Victor Vũ không tăng cân nhiều, ngoại trừ vòng 2 nhô cao thì tay chân đều rất thon gọn. Gương mặt của Đinh Ngọc Diệp vô cùng rạng rỡ và tươi trẻ.

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