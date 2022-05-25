Hậu ồn ào tình tay ba với Kiều Minh Tuấn, cuộc sống hiện tại của An Nguy khiến nhiều người ghen tỵ

Từng vướng vào lùm xùm tình tay ba với Kiều Minh Tuấn, cuộc sống hiện tại của An Nguy vô cùng viên mãn khiến cư dân mạng không khỏi ghen tỵ.

Thời gian gần đây, thông tin Cát Phượng xác nhận đã chia tay Kiều Minh Tuấn cách đây khoảng 1 năm đã làm netizen ngỡ ngàng. Từ chuyện rạn nứt này câu chuyện tình tay ba giữa Cát Phượng, Kiều Minh Tuấn và An Nguy vào khoảng cuối năm 2018 từng khiến dân tình chao đảo một phen lại được nhắc lại. Vào thời điểm đó, An Nguy và Kiều Minh Tuấn cũng đã thừa nhận có tình cảm trong khi làm việc. tại thời điểm đó, nam diễn viên và Cát Phượng vẫn chưa chia tay. Cả Kiều Minh Tuấn và An Nguy đều bị chỉ trích nặng nề từ cư dân mạng khi ồn ào tình ái nổ ra. Hậu quả của sự việc này chính là bộ phim mà cặp đôi tham gia cũng bị khán giả kêu gọi tẩy chay, dẫn đến thua lỗ nặng nề.

Tất cả ồn ào và thông tin từ nhiều chiều cũng khiến khán giả tại thời điểm ấy "xoay như chong chóng". Đến ngày 14/10 cùng năm, Cát Phượng cùng Kiều Minh Tuấn đã chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả về lùm xùm tình ái, An Nguy cũng chọn rút khỏi mối tình với Kiều Minh Tuấn và sang Mỹ sinh sống kín tiếng. Hậu sau chia tay Kiều Minh Tuấn, cuộc sống hiện tại của An Nguy vô cùng viên mãn với cô con gái đầu lòng cùng người yêu đồng giới. Cô nàng đem lại cho netizen một bất ngờ lớn vào dịp Giáng sinh năm 2020 khi bất ngờ công khai mang thai và chụp ảnh cùng người yêu đồng giới Alex.

Nữ vlogger đã hạ sinh ái nữ đầu lòng, tên ở nhà gọi là Bay vào tháng 3 năm 2021. Ở ẩn một thời gian sau chuyện tình tay ba rúng động MXH năm nào, thời gian gần đây, khi đã có gia đình nhỏ An Nguy mới bắt đầu chia sẻ nhiều hơn trên trang cá nhân. Cô nàng thoải mái chia sẻ những khoảng khắc ở cạnh cô con gái đầu lòng lên mạng xã hội. Dù đã làm mẹ nhưng tính cách cô nàng vẫn tinh nghịch, lầy lội khi "dìm hàng" ái nữ đầu lòng.



Cô nàng vlogger đình đám ngày nào giờ đây đã có cuộc sống viên mãn, cô tân hưởng cuộc sống của một bà mẹ bỉm sửa bên người tình. An Nguy vẫn luôn duy trì đam mê của chính mình với việc thực hiện vlog và đăng tải đều đặng trên kênh Youtube cá nhân. Gần 4 năm sau lùm xùm tình ái, An Nguy hiện có cuộc sống hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình và có một cô con gái đáng yêu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-on-ao-tinh-tay-ba-voi-kieu-minh-tuan-cuoc-song-hien-tai-cua-an-nguy-khien-nhieu-nguoi-ghen-ty-471099.html