Hậu giảm cân, Lê Phương chơi lớn diện váy 'cắt trên, xẻ dưới' khoe ngực căng đầy, chân dài nuột

Diện mạo xinh đẹp, vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh" của diễn viên Lê Phương sau khi giảm gần 30kg được khen hết lời.

Bước sang tuổi 35, nhan sắc của diễn viên Lê Phương vẫn khiến nhiều chị em phát hờn. Cô được người hâm mộ ưu ái gọi với biệt danh "người phụ nữ bị thời gian bỏ quên" của showbiz Việt. Dạo gần đây, nữ diễn viên rất chăm khoe ảnh của mình trên trang cá nhân.

Mới đây, Lê Phương nhận được "cơn mưa" lời khen khi diện trang phục gợi cảm, khoe ngực căng đầy trên Facebook. Sau khi sinh con gái thứ 2, đây là lần hiếm hoi mỹ nhân phim "Gạo nếp gạo tẻ" mặc táo bạo đến vậy.

Bà mẹ hai con khoe dung nhan xinh đẹp, gợi cảm ở tuổi 35 - Ảnh: FB

Trong ảnh, bà xã Trung Kiên trang điểm lộng lẫy, tóc tạo kiểu đơn giản khoe gương mặt thanh tú. Đồng thời, thiết kế cắt xẻ táo bạo ở phần ngực và đùi cũng tôn lên được ưu điểm hình thể thon gọn của Lê Phương. Dưới bài viết, dân mạng và đồng nghiệp dành nhiều lời ngợi khen cho nhan sắc của bà mẹ hai con.

Lê Phương khoe thân hình mi nhon sau khi giảm cân - Ảnh: FB

Vừa qua, nữ diễn viên đã đón con trai Cà Pháo lên Sài Gòn đoàn tụ sau 5 năm gửi ông bà ngoại - Ảnh: FB

Để có được sắc vóc nuột nà như hiện tại, Lê Phương đã trải qua thời kỳ tập luyện và ăn uống kham khổ. Bởi, sau khi sinh con thứ 2 vào tháng 8/2019, cô chạm ngưỡng 80kg. Thời điểm này, nữ diễn viên bị stress trước những lời chê bai kém duyên của anti-fan.

Hiện tại, bà mẹ hai con đã giảm gần 30kg mỡ thừa, lấy lại vóc dáng thon gọn như ngày nào. Cô cũng trở lại với công việc sau gần 2 năm vắng bóng.

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