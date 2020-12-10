Hàng xóm xót xa trước sự ra đi của danh hài Chí Tài, tiết lộ con người thật của ông trước khi mất

Những người sống cùng chung cư với nam danh hài Chí Tài vô cùng bàng hoàng, đau xót trước sự ra đi đột ngột của ông.

Chiều qua (9/12), thông tin nghệ sĩ Chí Tài qua đời vì đột quỵ đã khiến cả showbiz Việt chấn động. Đến thời điểm hiện tại, rất nhiều người dân sống cùng chung cư với Chí Tài vẫn không thể nào tin được rằng nam danh hài đã ra đi mãi mãi. Một người hàng xóm không giấu được sự bàng hoàng: “Ông ấy chết thật rồi sao?”.

Khu chung cư Chí Tài sinh sống trước khi mất - Ảnh: Internet

Trong khi đó, một người dân sống trong chung cư cho biết mới sáng nay, anh còn gặp nghệ sĩ Chí Tài dưới hồ bơi, không ngờ chỉ mấy tiếng sau lại nghe tin danh hài đã mất vì đột quỵ: “Chú Tài ở đây cũng lâu lắm rồi, thân thiện, ai cũng thích chụp hình với chú Tài cả. Hồi sáng này mới gặp chú. Chú Chí Tài bình dân lắm, gặp ai cũng chào hỏi hết”.

Hình ảnh cuối cùng của nam nghệ sĩ trước sảnh chung cư được camera an ninh ghi lại - Ảnh: Internet

Là người thường hay gặp nghệ sĩ Chí Tài khi đi mua rau tại cửa hàng tiện lợi, một người dân xót xa cho biết: “Chí Tài hơn chú mấy tuổi mà anh ấy trẻ, ảnh bảo ảnh không có con nên ảnh trẻ. Ổng nói cười cười mà chua xót lắm. Có thể anh Tài làm việc quá sức, ở đây không có người, vợ thì bên kia, có một mình hà. Khi nghe tin ảnh mất, buồn lắm chứ, ở trong này ai lại không buồn, tiếc nuối”.

Được biết, lúc sinh thời, dù là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng danh hài Chí Tài sống rất chan hòa, thân thiện với xóm giềng, gặp ai cũng cười nói và thường cho kẹo các cháu nhỏ. Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương cho nhiều người.

Đến nơi đặt thi hài cố nghệ sĩ Chí Tài trong đêm, Việt Hương bước đi không vững, phải có người đỡ Việt Hương và nhiều nghệ sĩ như vợ chồng Trấn Thành – Hari Won, Quang Trung, Trường Giang - Nhã Phương… đã có mặt tại nhà tang lễ để nhìn mặt Chí Tài lần cuối.

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