Đến nơi đặt thi hài cố nghệ sĩ Chí Tài trong đêm, Việt Hương bước đi không vững, phải có người đỡ

Việt Hương và nhiều nghệ sĩ như vợ chồng Trấn Thành – Hari Won, Quang Trung, Trường Giang - Nhã Phương… đã có mặt tại nhà tang lễ để nhìn mặt Chí Tài lần cuối.
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Chiều 9/12, thông tin danh hài Chí Tài bất ngờ qua đời vì đột quỵ khiến đông đảo bạn bè, đồng nghiệp và khán giả vô cùng đau xót. Được sự ủy thác của bà xã cố nghệ sĩ, danh hài Hoài Linh đã đưa thi hài Chí Tài về Nhà tang lễ quận 5, TP. Hồ Chí Minh.
Tại đây, bạn bè và đồng nghiệp thân thiết sẽ được nhìn mặt cố nghệ sĩ lần cuối. Ngay trong đêm, rất nhiều sao Việt như Trấn Thành, Hari Won, Quang Trung, Vĩnh Thụy, Nhã Phương… đã có mặt trước nhà tang lễ. Ai nấy đều không kìm được nước mắt trước sự ra đi của người đồng nghiệp thân thiết.
Nửa đêm, danh hài Việt Hương mới có mặt tại nơi đặt thi thể nghệ sĩ Chí Tài. Khi rời khỏi, nét mặt của nữ nghệ sĩ không giấu được sự bàng hoàng, bước đi không vững và phải nhờ người đỡ.
Hiện tại, do bị kẹt tại Mỹ vì tình hình dịch Covid-19 nên bà xã của cố nghệ sĩ Chí Tài - ca sĩ Phương Loan đã uỷ quyền cho nghệ sĩ Hoài Linh thay mình lo tang lễ cho chồng.
Sáng nay (10/12), người thân cho biết thi hài nam nghệ sĩ sẽ được đưa về Mỹ trong 3 đến 4 ngày tới. Hiện gia đình đang đợi nghệ sĩ Hoài Linh làm cáo phó cho cố nghệ sĩ Chí Tài tại Việt Nam. Người nhà dự định sẽ có 1 buổi cho bạn bè và người hâm mộ đến viếng nam danh hài Chí Tài tại Việt Nam.