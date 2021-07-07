Giữa ồn ào gọi antifan là 'rác rưởi', 'Quỳnh búp bê' nổi đóa tuyên bố sẽ 'truy tới cùng để khởi kiện'

Hậu trường 07/07/2021 11:18

Sau khi bị một cư dân mạng chê khả năng diễn xuất, nữ diễn viên Phương Oanh đã có màn đáp trả rất gắt, tuy nhiên chính điều này đã khiến 'Quỳnh búp bê' vướng nhiều phản ứng tiêu cực trong những ngày vừa qua. Mới đây, cô đã lên tiếng trên trang cá nhân.

Sau khi ghi dấu ấn đậm trong lòng khán giả truyền hình qua vai diễn "Quỳnh búp bê" trong bộ phim cùng tên, diễn viên Phương Oanh trở thành gương mặt quen thuộc trong các bộ phim của VTV. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng body nóng bỏng nhưng một số vai diễn của Phương Oanh vẫn khiến khán giả không vừa lòng vì cho rằng còn "non tay" và thiếu cảm xúc.

Mới đây, khi đăng tải hình ảnh lên trang cá nhân về bộ phim đang chiếu, Phương Oanh nhận về nhiều lời khen vì tạo hình trẻ trung, tính cách nhân vật hồn nhiên nhưng cũng vô cùng quật cường. Tuy nhiên, một cư dân mạng đã để lại bình luận chê bai nữ diễn viên rất nặng nề. Người này cho rằng Phương Oanh "vừa cứng vừa vô duyên và lố lăng". Ngay lập tức nữ diễn viên đã phản ứng lại rất gay gắt. 

Hành động của Phương Oanh ngay lập tức gây nên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cư dân mạng. Nhiều khán giả tỏ ra thất vọng khi nữ diễn viên có phát ngôn với từ ngữ khá "chợ búa" và thiếu lịch sự khi dọc góp ý từ khán giả. 

Trước làn sóng chỉ trích từ CĐM, mới đây, Phương Oanh đã có bài đăng chia sẻ về phát ngôn của mình và cảm thấy bức xúc khi bị vu khống, đặt điều.

Cụ thể, "Quỳnh búp bê" bộc bạch: "Oanh xin được hỏi là: Anti vào thẳng Facebook của mình để cà khịa mình, sau khi bị nhắc nhở thì lôi tổ tiên mình ra để xúc phạm mình, rồi chửi qua chửi lại với fan của mình bằng những từ ngữ thô tục nhất… thì có phải là rác rưởi không? Có đáng bị block để dọn dẹp không? Mọi thứ đều có giới hạn. Từ giây phút này, bất cứ trang thông tin nào mà còn cắt ghép, chộp giật, tam sao thất bản để bóp méo sự thật Oanh sẽ truy tới cùng để khởi kiện. Cây ngay không sợ chết đứng, thế thôi". 

Theo đó, sau khi chê bai mỹ nhân VTV, tài khoản kia còn cố tình đem gia đình của nữ diễn viên ra bôi nhọ và cãi tay đôi với fan của cô nàng. Chính vì thế cụm từ "rác rưởi" mà Phương Oanh dùng để ám chỉ những anti thiếu văn minh chứ không phải để gọi chung cho khán giả như dân mạng đồn đoán và chỉ trích.

Phuong Oanh 2
Bình luận ủng hộ của CĐM - Ảnh chụp màn hình

Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng đã tỏ ra vô cùng thích thú và ủng hộ màn đáp trả của Phương Oanh. Thậm chí một số người còn kiên quyết "yêu cầu" nữ diễn viên "block", "dọn rác" hết. 

Hiện tại, Phương Oanh đang thử sức mình qua vai diễn Nam trong bộ phim Hương vị tình thân, nữ diễn viên gây bất ngờ vì "lột xác" đầy mới mẻ trong hình tượng "nữ hán tử" cool ngầu hết nấc. 

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"Đây chính là niềm an ủi, sự khích lệ và phần thưởng lớn nhất Oanh dành tặng cho bản thân vì đã vượt qua 1 năm 2020 đầy gai góc, vất vả", Phương Oanh chia sẻ.

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