Giữa lúc tranh chấp tài sản thừa kế, con gái cố NSƯT Vũ Linh lên tiếng về việc fan đặt quà 'khủng' tại mộ của cha

Mới đây, một người hâm mộ tặng cặp kỳ lân với kích thước lớn ở phần mộ NSƯT Vũ Linh tại nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.

Mới đây, con gái NSƯT Vũ Linh - Hồng Loan đã lên tiếng về việc một người hâm mộ tặng cặp kỳ lân với kích thước lớn ở phần mộ của cố nghệ sĩ tại nghĩa trang Hoa viên Bình Dương. Tuy nhiên, ban quản lí nơi đây đã không cho đặt món quà này tại mộ vì khá chiếm diện tích và ảnh hưởng đến các khu vực mộ xung quanh đó. Cụ thể, Hồng Loan gửi lời cảm ơn khán giả dành cho cố NSƯT Vũ Linh nhưng vì nghĩa trang Hoa viên Bình Dương không cho phép nhận hoa, quà quá nhiều và với trọng lượng nặng.

Hồng Loan chia sẻ: "Hôm nay con có nhận thông tin từ hoa viên, đầu tiên con xin cảm ơn tấm lòng của tất cả cô chú anh chị khán giả đã yêu thương ba con, đã lên hoa viên thắp cho ba nén nhang, mua cho ba hoa, trái cây cũng như những món quà. Nhưng từ đây cũng xảy ra những vấn đề con và gia đình không thể kiểm soát được, cũng như chuyện xảy ra hôm nay trên hoa viên là điều mà con, hoa viên cũng như các cô chú anh chị khán giả đều không mong muốn. Nên từ nay, con xin phép không nhận những bức tượng đá đặt để lên mộ ba nữa". Hồng Loan lên tiếng cảm ơn khán giả của NSƯT Vũ Linh và chia sẻ lý do vì sao không thể đặt quà của fan tại phần mộ của cha Bên cạnh đó, Hồng Loan cũng cho biết gia đình rất trân trọng tấm lòng của người hâm mộ nhưng không thể nhận hết tại mộ được: "Nếu cô chú anh chị có mong muốn gửi tặng thì hoa viên có thể tạo điều kiện cho gia đình là mang lên phòng triển lãm được thôi, không để tại mộ được nữa. Có thể lên mộ thắp cho ba nén nhang là ba và gia đình con đã trân quý lắm rồi ạ".

Đồng thời, cô cũng xin phép được gửi lên hoa viên cặp kỳ lân bằng đá của 1 chị khán giả gửi tại mộ của cha. Cô cũng mong sau bài viết này nhiêug khán giả gần xa sẽ hiểu và thông cảm cho gia đình cô cũng như các anh chị công tác ở hoa viên. Động thái của Hồng Loan nhận được nhiều sự ủng hộ từ công chúng. Đa số khán giả thấu hiểu, cảm thông cho những khó xử của Hồng Loan cùng gia đình. Hồng Loan là con gái nuôi thứ ba trong tổng số bốn người con nuôi của nghệ sĩ Vũ Linh Kể từ khi NSƯT Vũ Linh qua đời, những ồn ào quanh câu chuyện xây mộ và phân chia tài sản của NSƯT Vũ Linh giữa Hồng Loan (con gái) và Hồng Nhung (em gái) - Hồng Phượng (cháu gái) liên tục khiến cư dân mạng xôn xao. Thậm chí, các thành viên trong gia đình cố nghệ sĩ còn mang nhau ra tòa, kiện tụng càng khiến khán giả yêu mến NSƯT Vũ Linh thêm phần xót xa. Gia đình NSƯT Vũ Linh phát sinh nhiều bất đồng, từ chuyện hợp đồng livestream tang lễ, xử lý tiền phúng điếu đến tranh chấp tài sản... Thời gian gần đây, gia đình NSƯT Vũ Linh phát sinh nhiều bất đồng, từ chuyện hợp đồng livestream tang lễ, xử lý tiền phúng điếu đến tranh chấp tài sản... Hồng Loan đã đến toà cung cấp các bằng chứng liên quan đến vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với tài sản của ông Võ Văn Ngoan (cố NSƯT Vũ Linh). Hồng Loan chia sẻ cô không muốn dính vào kiện tụng. Tuy nhiên, do nghệ sĩ Hồng Nhung - em gái ruột NSƯT Vũ Linh khởi kiện, Hồng Loan sẵn sàng hầu tòa để lấy lại sự minh bạch.

Lộ ảnh con gái cố NSƯT Vũ Linh đến tòa cung cấp chứng cứ trong vụ kiện tranh chấp di sản thừa kế của cha Những ngày gần đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao về vụ việc Hồng Phượng và Hồng Loan đều lên tiếng theo hai hướng khác nhau khi nói về việc kiện tụng, tranh chấp tài sản của nghệ sĩ Vũ Linh để lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giua-luc-tranh-chap-tai-san-thua-ke-con-gai-co-nsut-vu-linh-len-tieng-ve-viec-fan-at-qua-khung-tai-mo-cua-cha-597847.html