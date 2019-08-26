Giữa cơn sốt vàng lên giá, ca sĩ Phương Linh tiết lộ đã chôn 188 cây vàng dưới gầm giường suốt 8 năm

Ca sĩ Phương Linh gây sốt mạng xã hội khi tiết lộ đã chôn số lượng vàng lớn dưới gầm giường từ gần chục năm trước.
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Trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Linh nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng khi tiết lộ đang nắm trong tay số vàng lớn. Theo chia sẻ, vào năm 2011, cô đã mua khối lượng vàng lớn về cất dưới gầm giường. Suốt 8 năm qua cô vẫn chưa động đến vì vàng rớt giá. Tuy nhiên thời điểm này, cô quyết định "xả" hết.
Nữ ca sĩ tiết lộ: "27/5/2011 đem tiền đi mua vàng, cất gầm giường 8 năm nay vì nghe đồn vàng cứ rớt xuống dưới 40, nên thây kệ. Vía thần tài năm nay nhà nhà người người đi mua vàng, tớ đem hết vàng lẻ những năm vía trước đi bán được in ít. Hôm nay đọc báo thấy sự thật là vàng lên 43. Oreka, tớ giàu rồi. Mang vàng trong gầm giường đi xả".
Giữa lúc giá vàng đang biến động lớn, tăng không ngừng chỉ trong thời gian ngắn, bài viết của ca sĩ Phương Linh nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng.
Đáng chú ý, khi nhận được bình luận quan tâm của một người bạn, chân dài này tiết lộ có 188 cây vàng. Và sau một hồi trao đổi, cô quyết định cuối năm sẽ bán hết số vàng này khi giá lên cao hơn.
Ca sĩ Phương Linh sinh năm 1984 tại Thanh Hóa và được mọi người biết đến qua cuộc thi Sao mai điểm hẹn. Ở tuổi ngoài 30, cô nàng vẫn độc thân và được biết đến là một trong những đại gia ngầm của showbiz Việt. Sau nhiều năm đi hát, mỹ nhân họ Trần sở hữu nhà lầu, xe hơi và là một "tay chơi hàng hiệu" có tiếng trong làng giải trí.