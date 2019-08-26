Giữa cơn sốt vàng lên giá, ca sĩ Phương Linh tiết lộ đã chôn 188 cây vàng dưới gầm giường suốt 8 năm

Trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Linh nhận được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng mạng khi tiết lộ đang nắm trong tay số vàng lớn. Theo chia sẻ, vào năm 2011, cô đã mua khối lượng vàng lớn về cất dưới gầm giường. Suốt 8 năm qua cô vẫn chưa động đến vì vàng rớt giá. Tuy nhiên thời điểm này, cô quyết định "xả" hết.

Nữ ca sĩ tiết lộ: "27/5/2011 đem tiền đi mua vàng, cất gầm giường 8 năm nay vì nghe đồn vàng cứ rớt xuống dưới 40, nên thây kệ. Vía thần tài năm nay nhà nhà người người đi mua vàng, tớ đem hết vàng lẻ những năm vía trước đi bán được in ít. Hôm nay đọc báo thấy sự thật là vàng lên 43. Oreka, tớ giàu rồi. Mang vàng trong gầm giường đi xả".