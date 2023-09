Thành công và giàu có, Đàm Vĩnh Hưng xót xa trước cảnh người thân 'xa cách' 30 năm

Tôi cũng không biết đó có phải là bi kịch của gia đình tôi hay không nữa khi mà cả 3 gần như bị 'đứt' sợi dây 'biểu hiện, biểu cảm' dành cho nhau".

Em gái Đàm Vĩnh Hưng luôn bên cạnh ủng hộ anh trai trong sự nghiệp và cuộc sống - Ảnh: Internet

Lý do lớn nhất khiến gia đình Đàm Vĩnh Hưng hay cự cãi, không thân thiết là vì lòng tự ái quá cao. Anh chia sẻ: “Toàn những giận hờn hay nói lẫy, và cãi vã, to tiếng không phải là chuyện hiếm. Tất cả là do cái tôi trong cả 3 quá to và tự ái trong cả 3 quá bự. Hy vọng và cầu mong những ngày vừa qua sẽ ở lại thật lâu, ở đến ngày cuối cùng của cuộc đời này!".

Trên trang cá nhân, anh hạnh phúc khoe ảnh gia đình đoàn tụ vui vẻ - Ảnh: FBNV

Rất đông bạn bè đồng nghiệp đã để lại bình luận cảm thông trước nỗi lòng của Đàm Vĩnh Hưng. Mọi người chúc gia đình anh sẽ ngày càng hạnh phúc, thấu hiểu và dành thời gian bên nhau nhiều hơn.