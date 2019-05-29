Giàu 'nứt đố đổ vách', đại gia Đức An lại quyết nuôi con theo kiểu nhà nghèo, muốn gì tự kiếm tiền mà mua

Hậu trường 29/05/2019 17:09

Chồng cựu người mẫu Phan Như Thảo bất ngờ chia sẻ về cách nuôi dạy con khiến nhiều người đồng cảm.

Trên trang cá nhân, đại gia Đức An gây chú ý khi đăng tải dòng trạng thái tâm sự về việc nuôi dạy con. Mở đầu bài viết, nam doanh nhân chia sẻ về cuộc sống bình dị của mình hiện tại. Công việc từ sáng đến tối của ông xã Phan Như Thảo là lo cho cô con gái cưng.

Anh viết: "Dạo này mỗi sáng anh dậy 7h30 để chuẩn bị cho con đi học. Buổi tối thì phải chuẩn bị nước và đồ ăn vặt kẻo con không thích đồ ăn ở trường thì còn có thứ khác ăn cầm hơi. Xem ra cuộc đời anh chẳng còn tự do như hồi trước nữa, cứ tối 9 giờ lên giường nằm nghe vợ hát ầu ơ ru con ngủ thì anh cũng ngủ theo.

Thú vui của anh bây giờ mỗi ngày khi con đi học chỉ là ở nhà ngắm hoa, nghe chim hót, còn mọi thứ sân si anh dẹp bỏ hết. Hàng ngày anh ngồi nghe chim hót và ngắm đàn cá Koi bơi qua lại chỉ để chờ đến giờ đi đón con học về".

Giàu 'nứt đố đổ vách', đại gia Đức An lại quyết nuôi con theo kiểu nhà nghèo, muốn gì tự kiếm tiền mà mua - Ảnh 1
Doanh nhân Đức An trăn trở về cách nuôi dạy con khôn lớn nên người - Ảnh: FBNV

Tiếp đó, vị đại gia suy ngẫm về cách dạy con: "Anh thấy đường dài quá, đến lúc con lớn không biết anh còn khỏe như bây giờ không. Vì vậy có đôi lúc anh cũng hơi nuông chiều con nhưng anh nhất quyết phải áp dụng kỷ luật sắt và sẽ nuôi dạy tụi nó theo kiểu con nhà nghèo. Nghĩa là đòi gì cũng không cho, và nói nhà mình nghèo, không có tiền, con muốn gì tự kiếm tiền mà mua. Anh muốn con anh biết quý trọng đồng tiền và không sống ỷ lại vào người khác".

Giàu 'nứt đố đổ vách', đại gia Đức An lại quyết nuôi con theo kiểu nhà nghèo, muốn gì tự kiếm tiền mà mua - Ảnh 2
Từ khi đến với Phan Như Thảo, anh tự nhận mình biến thành một người đàn ông hoàn toàn khác...
Giàu 'nứt đố đổ vách', đại gia Đức An lại quyết nuôi con theo kiểu nhà nghèo, muốn gì tự kiếm tiền mà mua - Ảnh 3
... không bon chen, chỉ thích cuộc sống bình lặng bên vợ con - Ảnh: FBNV

Cuối bài viết, anh nhận được rất nhiều sự đồng cảm của cư dân mạng khi nói lên nỗi trăn trở của các bậc làm cha mẹ.

“Ông bà hay nói cha mẹ sanh con trời sanh tánh, con hư thì cũng là khúc ruột, bỏ không đành. Anh may mắn chưa rơi vào hoàn cảnh con hư nên không biết anh sẽ cư xử ra sao. Liệu anh có mạnh mẽ bỏ mặc đứa con hư hay anh sẽ yếu lòng. Anh nghĩ nói thì dễ chứ gặp chuyện thì rất khó lòng, con bỏ cha mẹ thì có chứ cha mẹ bỏ con thì chắc không bao giờ. Giờ anh mới thấy con cái là hên xui. Sinh con ra nuôi nó như con cầu con khẩn.

Thậm chí đút nó ăn mà cái muỗng mang đi trụng nước sôi trước. Rồi bao nhiêu gian nan khổ cực nuôi con chỉ mong nó nên người. Không cần con có hiếu, chỉ cần con đừng làm chuyện bất hiếu. Vậy mà đâu phải đứa con nào cũng thành nhân. Bởi vậy ai biết được đâu là họa, đâu là phước”, đại gia Đức An trải lòng.

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