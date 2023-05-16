Em út Mùi Ngò Gai sau 15 năm: Áp lực và ám ảnh khi bị nói không đàng hoàng, sinh con cho chồng Tây vì tiền

Lý Thanh Thảo bật khóc nhắc lại chuyện "bị oan" khi mang thai con của chồng Tây.

Lý Thanh Thảo được biết đến là một diễn viên khá nổi tiếng thuộc thế hệ vàng son của truyền hình Việt, từng đóng nhiều bộ phim đình đám như Hương phù sa, Vòng xoáy tình yêu, Dưới cờ đại nghĩa, Mùi ngò gai, Gia đình phép thuật…Ngoài ra, nữ diễn viên cũng tham gia nhiều hoạt động tại sân khấu kịch, đảm nhiệm lồng tiếng phim và được đánh giá là gương mặt điện ảnh triển vọng. Lý Thanh Thảo vào vai Thủy (em gái của Vy) trong phim Mùi Ngò Gai Trưở thời điểm thuận lợi cho sự nghiệp nhất thì Thanh Thảo lại chọn tạm dừng hoạt động nghệ thuật để kết hôn vào năm 2009. Đáng tiếc cuộc hôn nhân chẳng thể kéo dài, cô đã ly hôn vào 2 năm sau đó. Lý Thanh Thảo có một con trai với chồng cũ là bé Gia Khánh (hay Hornet, 13 tuổi) và hiện tại đã có thêm một con trai với chồng Tây là Damian Romme Ly (hay Bơ, 7 tuổi).

Vai diễn trong Mùi Ngò Gai có thể nói là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Lý Thanh Thảo Dù vậy, Lý Thanh Thảo vẫn chẳng thể quay lại với diễn xuất vì thời điểm này cô phải đối diện với lý do cơm áo gạo tiền. Không chỉ lo học phí đắt đỏ cho con trai, cô còn phải chạy chữa bệnh cho mẹ. Cuộc sống của cô dần ổn định hơn khi cô gặp Christiaan Romme, một người đàn ông mang quốc tịch Hà Lan. Người này đã ở bên động viên, là chỗ dựa tinh thần cho Thanh Thảo vượt qua khó khăn. Cô đã những chia sẻ xoay quanh hôn nhân trên một chương trình. Được biết, Lý Thanh Thảo bất ngờ phát hiện mang thai bé Bơ - con của chồng Tây khi cả hai mới chung sống, nhưng họ lại chưa có kế hoạch lâu dài trong tương lai. Đây là thời điểm cô đang dành mọi thời gian, tâm sức và tiền bạc để chăm mẹ bệnh nặng.

Chồng Tây sau khi biết tin liền nhíu lông mày, đổ mồ hôi và rất căng thẳng khiến Lý Thanh Thảo vừa lo lắng, vừa giận dỗi. Sau đó anh gọi điện cho mẹ ruột và được bà trấn an nên đã ôm lấy cô vào lòng, chấp nhận để cô sinh con và chung sống lâu dài. Nhưng quá trình mang thai lần hai của Lý Thanh Thảo vẫn gặp nhiều trắc trở khi cô liên tục phải đối diện với nhiều câu chuyện khác trong gia đình. Lý Thanh Thảo nghẹn ngào bật khóc. Nhiều người vì ganh tị mà nhắn tin với chồng Tây, khuyên đừng nên tin Lý Thanh Thảo vì cô là người phụ nữ không đàng hoàng, chỉ vì tiền bạc và đứa con đó không phải của anh. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh về những lời của người trong gia đình nói với chồng rằng "đó không phải là con của anh" khiến vết cắt cứ mãi âm ỉ trong lòng Lý Thanh Thảo. Và may mắn thay, sau khi sinh con trai thứ hai, mọi thứ trong cuộc sống của Lý Thanh Thảo diễn ra suôn sẻ, bình an. Cô hiện đang sống viên mãn bên gia đình nhỏ của mình. Christiaan Romme và Thanh Thảo kết hôn vào năm 2018. Họ có với nhau thêm một cậu con trai, gia đình 4 người vô cùng hạnh phúc. Thanh Thảo hiện tại gần như không còn hoạt động trong showbiz, cô kinh doanh online và dành thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Trên trang cá nhân, Thanh Thảo thường xuyên khoe những hình ảnh hạnh phúc bên chồng con. Khán giả phải bất ngờ vì ở độ tuổi tròn 40, "út Thủy" ngày nào vẫn trẻ trung, xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ y hệt 16 năm trước. Lý Thanh Thảo từng nghẹn lòng đúc kết: "Nếu bây giờ nói chuyện mang bầu và sinh con lần nữa, tôi sẽ nói không. Vì tôi có cảm giác mỗi lần tôi mang bầu là sẽ mất đi một người thân. Tôi ám ảnh!". Lý Thanh Thảo vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với chồng cũ.

Lý Thanh Thảo và 'góc khuất' khi lấy chồng Tây: Bị nghi không chung thủy, con sinh ra phải xét nghiệm ADN Trải qua nhiều chuyện không vui trong những lần sinh nở trước, diễn viên Lý Thanh Thảo cho biết cô hiện tại ám ảnh đến mức không dám nghĩ đến chuyện sinh thêm con.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/em-ut-mui-ngo-gai-sau-15-nam-ap-luc-va-am-anh-khi-bi-noi-khong-ang-hoang-sinh-con-cho-chong-tay-vi-tien-582731.html