Lý Thanh Thảo và 'góc khuất' khi lấy chồng Tây: Bị nghi không chung thủy, con sinh ra phải xét nghiệm ADN

Hậu trường 04/12/2022 09:43

Trải qua nhiều chuyện không vui trong những lần sinh nở trước, diễn viên Lý Thanh Thảo cho biết cô hiện tại ám ảnh đến mức không dám nghĩ đến chuyện sinh thêm con.

Diễn viên Lý Thanh Thảo sinh năm 1982, từng gây ấn tượng với khán giả truyền hình qua các vai diễn như: vai Hạnh trong Hương phù sa, vai Đào trong Vòng xoáy tình yêu, vai Hai Ngạn trong Dưới cờ đại nghĩa, vai Thủy trong Mùi ngò gai, vai Chini trong Gia đình phép thuật, vai Trang trong Một ngày không có em...

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Lý Thanh Thảo không dám sinh thêm con vì ám ảnh tâm lý - Ảnh: Internet

Hiếm hoi xuất hiện trên truyền hình tại chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa, Lý Thanh Thảo gây ấn tượng với vẻ ngoài rạng rỡ, trẻ trung ở tuổi 40. Tại chương trình, Lý Thanh Thảo hành trình làm mẹ nhiều biến cố và cách nữ diễn viên mạnh mẽ vượt qua tất cả để có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng Tây Christiaan Romme cùng hai con trai. Trước khi đi thêm bước nữa, Lý Thanh Thảo có một con trai với chồng cũ là bé Gia Khánh (13 tuổi) và hiện đã có thêm con trai thứ hai, tên thân mật là Bơ (7 tuổi) với chồng Tây.

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Thời gian dài sau đám cưới đầu tiên, nữ diễn viên vẫn không có tin vui. Cô và chồng cũ đã rất mong cầu một em bé. Nhưng khi bé Hornet xuất hiện, vợ chồng cô bắt đầu nảy sinh rạn nứt trong quan hệ. Lý Thanh Thảo sinh con một mình, vắng bóng người đàn ông bên cạnh.

Trái lại, con trai thứ hai đến với cô một cách bất ngờ vì ngoài dự liệu. Lúc ấy, cô và ông xã ngoại quốc mới về sống chung, chưa đăng ký kết hôn, chưa có kế hoạch làm cha mẹ. Thời gian đó, mẹ ruột của Lý Thanh Thảo mắc bệnh tiểu đường giai đoạn cuối, thường xuyên nhập viện và ba lần bị bệnh viện trả về.

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Khoảnh khắc nhìn que thử thai hiện hai vạch, nữ diễn viên cảm thấy căng thẳng. Một phần, cô muốn toàn tâm toàn ý chăm sóc cho mẹ, sợ không đủ sức để dưỡng thai. Phần khác, thời gian đó cô đã uống nhiều thuốc ngừa thai, cả loại hằng ngày và loại cấp tốc. Cô sợ em bé sinh ra bị dị tật. Nhắc lại câu chuyện cũ, sao phim Gia đình phép thuật vẫn còn nguyên sự xúc động đến rơi nước mắt.

“Chính bởi thế khi có 2 vạch, tôi nghĩ: "Cái gì vậy? Không phải lúc này". Tôi lo mình không đủ sức lo cho mẹ, dù lúc đó bà đã bị bác sĩ trả về, nhưng tôi vẫn đón nhận và tìm cách chăm sóc. Nên lúc biết con yêu tới, tôi không có cảm xúc chào đón con", bà mẹ này nhớ lại.

Nữ diễn viên “Mùi ngò gai” cũng rất thẳng thắn khi báo tin mang thai với chồng Tây. Cô từng đưa que thử thai ra bảo: "Nếu anh tin thì chúng ta tiếp tục, không tin thì mình chia tay”. Anh nhíu lông mày, đổ mồ hôi và rất căng thẳng khiến tôi vừa lo lắng, vừa giận dỗi. Do thấy không được đón nhận nên tôi chưa mở lòng".

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Suốt thời gian mang bầu lần 2, cô tiếp tục phải đối diện với nhiều điều tiếng khác khi nhiều người nói với Christiaan Romme rằng cô là người không đàng hoàng, rằng đứa con đó không phải của anh. Đã có những thời điểm quá mệt mỏi, cô nói với chồng Tây nếu không tin thì kết thúc chuyện tình cảm này.

Khi mang bầu con trai thứ 2, cô vẫn đi làm bận rộn. Khi thai nhi được 6 tháng, mẹ của nữ diễn viên qua đời, cô đã buộc khăn tang vào bụng để em bé được tiễn biệt bà ngoại.

Tận lúc con trai thứ 2 chào đời, mọi thứ mới nhẹ nhàng và trọn vẹn hơn với Lý Thanh Thảo. Lần sinh này, cô được chồng Tây vào tận phòng sinh. Và để xóa tan nỗi ám ảnh về những lời đồn rằng "đó không phải là con của chồng", cô đã xét nghiệm ADN cho con chứng minh tất cả.

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"Lúc sinh bé thứ hai chúng tôi chưa có giấy đăng ký kết hôn. Để làm thủ tục khai sinh cho con thì bắt buộc phải xét nghiệm ADN cho bé để làm quốc tịch Hà Lan. Tôi thì không biết điều đó mà tưởng đi xét nghiệm ADN để xem nó có phải là con của ba nó hay không. Vì thế khi nghe chồng nói phải đưa con đi xét nghiệm, tôi thấy mừng quá vì đã được chứng minh dù anh không nghi ngờ gì tôi", Lý Thanh Thảo nói.

Chia sẻ về 2 lần sinh nở trong quá khứ trải qua quá nhiều biến cố, nữ diễn viên này bộc bạch: "Tôi cảm giác tôi cứ mang thai và sinh nở là sẽ mất đi người thân. Sau này, tôi không dám nghĩ đến chuyện con cái nữa. Rất may, chồng tôi cũng không đòi hỏi tôi sinh thêm con cho anh".

Diễn viên Lý Thanh Thảo bật khóc nhắc lại chuyện 'bị oan' khi mang thai con của chồng Tây

Diễn viên Lý Thanh Thảo bật khóc nhắc lại chuyện 'bị oan' khi mang thai con của chồng Tây

Mới đây, Lý Thanh Thảo lần đầu bộc bạch về nhiều biến cố xảy đến và cách cô mạnh mẽ vượt qua tất cả để có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên chồng Tây cùng hai con trai.

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