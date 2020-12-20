Em gái ca sĩ Phương Loan tiết lộ lý do mẹ vợ không thể vào phòng hỏa thiêu linh cữu NS Chí Tài

Hậu trường 20/12/2020 16:56

Trong ngày tiễn đưa con rể về nơi an nghỉ cuối cùng, mẹ ruột của ca sĩ Phương Loan đã không thể vào phòng hỏa thiêu linh cữu nghệ sĩ Chí Tài.

Sáng nay 20/12 (giờ Việt Nam), linh cữu cố nghệ sĩ Chí Tài đã được đưa đến nghĩa trang Peek Family để thực hiện nghi thức hỏa táng. Sau đó, vào ngày 22/12, tro cốt của nghệ sĩ Chí Tài sẽ được an vị tại nghĩa trang Holy Sepulcher Cemetery.

Tại lễ tang, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đều không cầm được nước mắt trong giây phút tiễn đưa cố nghệ sĩ Chí Tài tới nơi an nghỉ cuối cùng.

chi tai 1

chi tai 2

Ngày 20/12 (giờ Việt Nam), người thân đã có mặt để tiễn đưa cố NS Chí Tài - Ảnh: Internet

Trước khi linh cữu được đưa vào phòng hỏa thiêu, em vợ nghệ sĩ Chí Tài nghẹn ngào chia sẻ: “Em là em út trong nhà nên anh Tài thương em lắm, anh chiều em mọi thứ. Em biết anh thích ăn bò bía lắm, em hay cuốn cho anh ăn. Em không muốn khóc vì em sợ chị Loan sẽ khóc và buồn theo.

Anh đến thiên đàng nhớ phù hộ và bảo vệ chị Loan. Em không cho má vào nhìn anh được vì má già rồi, anh nhớ cầu nguyện cho má. Mỗi ngày chúng em sẽ thắp nhang cho anh. Anh trên thiên đàng mỗi ngày đều nhìn xuống tụi em nhé”.

chi tai 3
Em vợ NS Chí Tài cho biết suốt nhiều ngày qua dù rất buồn nhưng cô không dám khóc vì sợ chị gái càng thêm đau lòng - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cô cho biết mối quan giữa nghệ sĩ Chí Tài và mẹ vợ rất tốt đẹp. Mỗi lần con rể có dịp về Mỹ, mẹ ca sĩ Phương Loan đều tận tay chuẩn bị những bữa ăn hoành tráng để chào đón anh về nhà. Bà cũng là người chăm lo cho con rể từng ly từng tí trong suốt quãng thời gian nam danh hài ở Mỹ. Tuy nhiên, vì lý do tuổi già sức yếu nên bà không thể vào phòng hỏa thiêu để tiễn biệt Chí Tài lần cuối.

Cách nửa vòng trái đất, NS Hoài Linh vẫn dùng cách này để dõi theo đám tang NS Chí Tài tại Mỹ

Cách nửa vòng trái đất, NS Hoài Linh vẫn dùng cách này để dõi theo đám tang NS Chí Tài tại Mỹ

NS Hoài Linh còn có dòng trạng thái gây chú ý về người anh em thân thiết NS Chí Tài.

Xem thêm
Từ khóa:   NS Chí Tài Chí Tài qua đời tang lễ Chí Tài

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 1 giờ 19 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 49 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 19 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 19 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 34 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 19 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026