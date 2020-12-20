Trong ngày tiễn đưa con rể về nơi an nghỉ cuối cùng, mẹ ruột của ca sĩ Phương Loan đã không thể vào phòng hỏa thiêu linh cữu nghệ sĩ Chí Tài.

Sáng nay 20/12 (giờ Việt Nam), linh cữu cố nghệ sĩ Chí Tài đã được đưa đến nghĩa trang Peek Family để thực hiện nghi thức hỏa táng. Sau đó, vào ngày 22/12, tro cốt của nghệ sĩ Chí Tài sẽ được an vị tại nghĩa trang Holy Sepulcher Cemetery.

Tại lễ tang, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả đều không cầm được nước mắt trong giây phút tiễn đưa cố nghệ sĩ Chí Tài tới nơi an nghỉ cuối cùng.

Ngày 20/12 (giờ Việt Nam), người thân đã có mặt để tiễn đưa cố NS Chí Tài - Ảnh: Internet

Trước khi linh cữu được đưa vào phòng hỏa thiêu, em vợ nghệ sĩ Chí Tài nghẹn ngào chia sẻ: “Em là em út trong nhà nên anh Tài thương em lắm, anh chiều em mọi thứ. Em biết anh thích ăn bò bía lắm, em hay cuốn cho anh ăn. Em không muốn khóc vì em sợ chị Loan sẽ khóc và buồn theo.

Anh đến thiên đàng nhớ phù hộ và bảo vệ chị Loan. Em không cho má vào nhìn anh được vì má già rồi, anh nhớ cầu nguyện cho má. Mỗi ngày chúng em sẽ thắp nhang cho anh. Anh trên thiên đàng mỗi ngày đều nhìn xuống tụi em nhé”.

Em vợ NS Chí Tài cho biết suốt nhiều ngày qua dù rất buồn nhưng cô không dám khóc vì sợ chị gái càng thêm đau lòng - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, cô cho biết mối quan giữa nghệ sĩ Chí Tài và mẹ vợ rất tốt đẹp. Mỗi lần con rể có dịp về Mỹ, mẹ ca sĩ Phương Loan đều tận tay chuẩn bị những bữa ăn hoành tráng để chào đón anh về nhà. Bà cũng là người chăm lo cho con rể từng ly từng tí trong suốt quãng thời gian nam danh hài ở Mỹ. Tuy nhiên, vì lý do tuổi già sức yếu nên bà không thể vào phòng hỏa thiêu để tiễn biệt Chí Tài lần cuối.

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