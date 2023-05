Diva Thu Minh hiếm hoi khoe ảnh quý tử lai Tây, nhóc tỳ 8 tuổi khiến cộng đồng mạng phải thốt lên 'Đúng là tiểu thiếu gia' vì điều này

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Diva Thu Minh đã chia sẻ hình ảnh quý tử đầu lòng. Chúc mừng sinh nhật của con trai, Thu Minh nhắn nhủ: '8 năm vùn vụt trôi qua! Lúc mẹ bế từ bệnh viện về nhà, 'anh' chỉ có 52cm đến giờ là 1m35...to hơn nặng hơn cao hơn mỗi ngày, đến khi 'anh' mở rộng vòng tay khiến mẹ lọt thỏm trong lòng con nhỉ! Thôi tranh thủ bây giờ vẫn còn xiết được 'anh' hít được 'anh' chụt chụt chụt... ghét lắm Gấu con của mẹ. Happy Birthday to Winston. My sweetheart, my heartbeat for you. (tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật Winston. Con yêu ơi, tình yêu của mẹ dành cho con)'.

Thu Minh gửi lời chúc mừng tới con trai nhân sinh nhật lần thứ 8 của nhóc tỳ

Nhìn trong ảnh, con trai Thu Minh đang ngồi cạnh "núi" quà sinh nhật. Nữ ca sĩ chia sẻ thêm con trai rất háo hức khui quà sinh nhật. Ở tuổi lên 8, nhóc tì cao lớn hơn nhiều ảnh trước đó. Mặc dù chụp không rõ mặt nhưng người xem vẫn nhận thấy cậu bé có lông mi dài, bờ má phúng phính. Đặc biệt, cậu bé sở hữu mái tóc xoăn màu nâu đen chuẩn lai Tây.