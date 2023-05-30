Diva Thu Minh hiếm hoi khoe ảnh quý tử lai Tây, nhóc tỳ 8 tuổi khiến cộng đồng mạng phải thốt lên 'Đúng là tiểu thiếu gia' vì điều này

Hậu trường 30/05/2023 15:26

Ca sĩ Thu Minh khiến cư dân mạng chú ý khi đăng tải bài viết chúc mừng sinh nhật con trai bé Gấu tròn 8 tuổi.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Diva Thu Minh đã chia sẻ hình ảnh quý tử đầu lòng. Chúc mừng sinh nhật của con trai, Thu Minh nhắn nhủ: '8 năm vùn vụt trôi qua! Lúc mẹ bế từ bệnh viện về nhà, 'anh' chỉ có 52cm đến giờ là 1m35...to hơn nặng hơn cao hơn mỗi ngày, đến khi 'anh' mở rộng vòng tay khiến mẹ lọt thỏm trong lòng con nhỉ! Thôi tranh thủ bây giờ vẫn còn xiết được 'anh' hít được 'anh' chụt chụt chụt... ghét lắm Gấu con của mẹ. Happy Birthday to Winston. My sweetheart, my heartbeat for you. (tạm dịch: Chúc mừng sinh nhật Winston. Con yêu ơi, tình yêu của mẹ dành cho con)'.

Diva Thu Minh hiếm hoi khoe ảnh quý tử lai Tây, nhóc tỳ 8 tuổi khiến cộng đồng mạng phải thốt lên 'Đúng là tiểu thiếu gia' vì điều này - Ảnh 1
Thu Minh gửi lời chúc mừng tới con trai nhân sinh nhật lần thứ 8 của nhóc tỳ

Nhìn trong ảnh, con trai Thu Minh đang ngồi cạnh "núi" quà sinh nhật. Nữ ca sĩ chia sẻ thêm con trai rất háo hức khui quà sinh nhật. Ở tuổi lên 8, nhóc tì cao lớn hơn nhiều ảnh trước đó. Mặc dù chụp không rõ mặt nhưng người xem vẫn nhận thấy cậu bé có lông mi dài, bờ má phúng phính. Đặc biệt, cậu bé sở hữu mái tóc xoăn màu nâu đen chuẩn lai Tây.

Diva Thu Minh hiếm hoi khoe ảnh quý tử lai Tây, nhóc tỳ 8 tuổi khiến cộng đồng mạng phải thốt lên 'Đúng là tiểu thiếu gia' vì điều này - Ảnh 2
Con trai 'chuẩn Tây' của Thu Minh ngày càng cao lớn 

Sau khi đăng tải, nhiều bạn bè, người hâm mộ đã để lại lời chúc gia đình ca sĩ Thu Minh. Không ít bình luận bày tỏ sự cảm thán về vóc dáng quý tử lớn nhanh như thổi.

Từ khi chào đời từ năm 2015 đến nay, ca sĩ Thu Minh vẫn giữ kín diện mạo quý tử đầu lòng. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ hiếm khi chia sẻ hình ảnh về con trai. Giải thích điều này, nữ ca sĩ cho biết không muốn đời tư của con bị soi mói. Mỗi khi khoe ảnh bé Gấu, Thu Minh lựa chọn chụp góc nghiêng, phía sau lưng hoặc che kín mặt con trai.

Diva Thu Minh hiếm hoi khoe ảnh quý tử lai Tây, nhóc tỳ 8 tuổi khiến cộng đồng mạng phải thốt lên 'Đúng là tiểu thiếu gia' vì điều này - Ảnh 3
Lần hiếm hoi Thu Minh công khai diện mạo con trai là trong bộ ảnh kỷ niệm gia đình 

Con trai Thu Minh còn nổi tiếng với việc được bố mẹ đầu tư "khủng", cuộc sống sung túc chuẩn "thiếu gia" ngay từ khi mới chào đời. Theo đó, vợ chồng Thu Minh bỏ ra hơn 100 tỷ đồng để mua căn penthouse nằm ngay trung tâm để tặng con trai. Ngoài nhà ở TP.HCM, vợ chồng Thu Minh còn có nhà riêng ở Séc. Hằng năm, cả gia đình thường xuyên di chuyển giữa 2 nước để sinh sống.

Diva Thu Minh hiếm hoi khoe ảnh quý tử lai Tây, nhóc tỳ 8 tuổi khiến cộng đồng mạng phải thốt lên 'Đúng là tiểu thiếu gia' vì điều này - Ảnh 4
Con trai Thu Minh được gọi là 'tiểu thiếu gia' khi được bố mẹ đầu tư cực khủng 
Diva Thu Minh hiếm hoi khoe ảnh quý tử lai Tây, nhóc tỳ 8 tuổi khiến cộng đồng mạng phải thốt lên 'Đúng là tiểu thiếu gia' vì điều này - Ảnh 5
Bé Gấu cùng mẹ vi vu phố 

Thu Minh và doanh nhân Otto đăng ký kết hôn năm 2012. Cặp đôi chỉ tổ chức tiệc báo hỷ thay vì lễ cưới rình rang. Sau đó, cô sinh con trai đầu lòng vào tháng 5/2015. Làm mẹ ở tuổi 38, nữ ca sĩ tâm sự đó là niềm hạnh phúc lớn. 

Diva Thu Minh hiếm hoi khoe ảnh quý tử lai Tây, nhóc tỳ 8 tuổi khiến cộng đồng mạng phải thốt lên 'Đúng là tiểu thiếu gia' vì điều này - Ảnh 6
Tổ ấm hạnh phúc của nữ Diva 

Trong một bài phỏng vấn trước đó, cô tâm sự về cách dạy con của mình: 'Chúng tôi đều thống nhất xem con như một người bạn. Dù bé còn rất nhỏ nhưng tôi luôn tôn trọng mọi sở thích của bé. Tôi muốn con sau này lớn lên sẽ luôn coi tôi là một người đồng hành có thể chia sẻ mọi thứ mà bé nghĩ. Đặc biệt, tôi không muốn con mình sau này có thói ỷ lại vào cha mẹ. Quan điểm của tôi là để trở thành một người thành công trong xã hội, phải tự đi lên bằng đôi chân của mình'.

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