Đâu là những ‘ông bố bỉm sữa’ hot nhất Showbiz Việt năm 2020?

Nam doanh nhân vẫn thường xuyên đưa con trai riêng về nhà mình chơi - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, Cường Đô La luôn khiến cư dân mạng ngưỡng mộ bởi cách anh đối xử văn minh cùng tình cũ Hồ Ngọc Hà và con trai riêng với nữ ca sĩ là cậu bé Subeo. Đã không ít lần, netizen “bắt gặp” những khoảnh khắc bố Cường vẫn đưa Subeo về nhà chơi cùng em gái Suchin hay nam doanh nhân dành thời gian để đi họp phụ huynh cho con trai của mình…

2. Ông Cao Thắng

Vào khoảng cuối tháng 10, nữ ca sĩ Đông Nhi hạ sinh con gái đầu lòng, đặt tên là Winnie Ông Yên Nhi. Đây chính là dịp Ông Cao Thắng chính thức lên chức “ông bố bỉm sữa” hot nhất nhì Showbiz Việt năm 2020 vừa qua.

Mẹ Nhi đã từng 'khóc ròng' vì chỗ ngủ mọi khi của mình đã có kẻ 'chiếm' - Ảnh: FBNV

Chuyện tình thập kỉ vô cùng lãng mạn của cặp đôi Nhi – Thắng là niềm hi vọng rất to lớn đối với fan hâm mộ. Nhất là khi cặp đôi sinh em bé, độ hot của gia đình Winnie lại càng nổi bật hơn bao giờ hết. Có thể nói để mẹ Nhi tỏa sáng hết mình với đam mê ca hát cháy bỏng, bố Thắng đã chấp nhận “lùi về phía sau một bước”, hỗ trợ cho sự nghiệp của vợ yêu, và bây giờ lại đảm đương thêm vai trò to lớn của một ông bố “cuồng con”.

Nhìn những khoảnh khắc hạnh phúc bố Thắng bên cạnh Winnie, cư dân mạng đã phải thốt lên 'con gái là người tình kiếp trước của bố' - Ảnh: FBNV

Nhìn nam ca sĩ săn sóc và quấn quýt bên Winnie, cư dân mạng đã phải thốt lên: “Con gái đúng là người tình kiếp trước của bố”. Trên trang cá nhân, anh cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc “tình bể bình” bên cạnh con gái cưng.

3. Kim Lý

Khi hợp tác chung trong MV ca nhạc “Cả một trời thương nhớ”, Kim Lý và nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã bén duyên với nhau. Sau một thời gian hẹn hò, cặp đôi đã quyết định tiến đến hôn nhân. Vào tháng 11/2020, ngay sau khi Hà Hồ hạ sinh cặp nhóc tỳ Lisa và Leon, Kim Lý đã quỳ gối cầu hôn cô trong bệnh viện. Vậy là sau tình cũ Cường Đô La, người hâm mộ vui mừng vì nữ ca sĩ cuối cùng cũng tìm được một bến đỗ hạnh phúc mới.

Nhìn cảnh Kim Lý vừa trông con vừa ngủ gật, netizen vừa thương vừa cảm thấy buồn cười - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân của mình, giọng ca “Em muốn anh đưa em về” rất thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc siêu đáng yêu của bố Kim Lý khi chăm sóc cặp sinh đôi kháu khỉnh. Như gần đây nhất, tấm ảnh bố Lý vừa bế Lisa và Leon vừa ngủ gật đã khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.

Càng ngày, cặp đôi càng chứng minh cho cộng đồng mạng thấy tình yêu cổ tích là có thật - Ảnh: FBNV

Ông bố “Tây” rất chịu khó chơi đùa cùng những thiên thần của mình. Để các con nằm kế bên, bố Kim Lý say mê đọc truyện Tiếng Anh cho cặp song sinh nghe mỗi ngày. Chẳng trách nhờ có anh mà nữ ca sĩ đã trở lại showbiz làm việc ngay sau khi sinh chưa được bao lâu. Hà Hồ từng chia sẻ: “Em có người giúp đỡ ở nhà nên em cân bằng được mọi thứ rất ổn bây giờ”.

Ngoài cặp sinh đôi, Kim Lý cũng rất được lòng công chúng vì luôn yêu thương và có những khoảnh khắc tình cảm cùng con trai riêng của mỹ nhân Hà Hồ - Subeo.

4. Justatee

Đây chính hiệu là một ông bố ưa trêu con, JustaTee luôn khiến dân mạng thích thú bởi những trò tấu hài mình thực hiện cùng con gái CiCi Anh Chi. Qua tần suất những khoảnh khắc nam ca sĩ thường xuyên đăng tải trên trang cá nhân, cư dân mạng có thể thấy mức độ “nghiện con” của anh đến nhường nào.

Cặp đôi bố con có nhiều 'trò con bò' nhất đây rồi - Ảnh: FBNV

Giám khảo Rap Việt 2020 còn lập hẳn cho công chúa nhà mình một tài khoản cá nhân riêng, nơi 2 bố con có thể thoải mái làm muôn “trò con bò”. CiCi dù chưa nói rõ, thế nhưng cô bé tỏ ra mình là một truyền nhân của bố, khi vừa hài hước lại vừa hứng thú với âm nhạc.

CiCi Anh Chi vô cùng tếu với 'ông bà nhà' - Ảnh: FBNV

JustaTee và hotgirl Trâm Anh tổ chức đám hỏi hồi 2018, sau 5 năm hẹn hò bình yên. Hiện tại, họ lại đón thêm em bé thứ 2. Trâm Anh không hoạt động trong showbiz, vì vậy cô nàng luôn là điểm tựa vững chắc cho chồng theo đuổi nghệ thuật.

5. Rhymastic

Nam rapper đón con trai đầu lòng vào hồi giữa năm 2020. Cậu bé Ma Bư có 1 khuôn mặt vô cùng kháu khỉnh, đặc biệt là giống bố y đúc. Cư dân mạng dự đoán sau này cậu bé sẽ điển trai và có tài giống bố Rhymastic lắm đây.

Rhymastic rất chăm chỉ đưa Ma Bư đi 'cảm nhận thế giới bên ngoài', chẳng trách cậu bé lúc nào cũng vui vẻ - Ảnh: FBNV

Nói về độ “cuồng con”, giám khảo Rap Việt 2020 cũng không kém cạnh những ông bố khác trong showbiz Việt. Rhymastic còn chăm chỉ làm vlog về “Bư Family” để giao lưu với khán giả bằng những khoảnh khắc siêu đáng yêu của gia đình mình.

Lại thêm một gia đình '123 là cười' - Ảnh: FBNV

Rhymastic kết hôn với vợ là hotgirl Thanh Huyền vào khoảng giữa năm 2019 sau 3 năm hẹn hò. Bản hit “Yêu 5” đình đám một thời cũng chính là sản phẩm âm nhạc nam rapper dành tặng cho vợ yêu. Ngoài những khoảnh khắc cháy hết mình vì đam mê ca hát, anh còn đốn tim khán giả bởi muôn vàn biểu cảm đáng yêu khi bên cạnh vợ con…