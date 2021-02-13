Đâu là những ‘ông bố bỉm sữa’ hot nhất Showbiz Việt năm 2020?

Hậu trường 13/02/2021 05:51

Những nam thần của Showbiz Việt không chỉ nổi bật với ánh hào quang trên sân khấu. Khi hoàn thành công việc và trở về tổ ấm, họ đúng nghĩa là những "ông bố bỉm sữa" yêu vợ và "cuồng con". Chính những khoảnh khắc đời tư rất chân thật và dí dỏm này đã ghi được rất nhiều điểm cộng với netizen.

1. Cường Đô La

Nói về độ “cuồng con”, không thể nào quên nhắc đến “đại gia phố núi” Cường Đô La. Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn với Hồ Ngọc Hà, vào khoảng cuối năm 2017, anh và bà xã là người mẫu Đàm Thu Trang đã về chung một nhà sau 2 năm hẹn hò trước đó. Cặp đôi có chung một bé gái Suchin, tính đến nay bé Chuột của bố Cường – mẹ Trang đã được hơn 4 tháng tuổi.

ong bo bim sua 1

ong bo bim sua 2
Khung cảnh hạnh phúc của 'đại gia phố núi' Cường Đô La bên cạnh 'ái nữ' Suchin nhà mình - Ảnh: FBNV

Từ ngày có con gái, Cường Đô La rất chiều chuộng và chăm sóc cô bé. Vì vậy mà bỗng dưng mẹ Trang “mất sóng” trên trang cá nhân của bố Cường. Anh rất hay chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu cùng Suchin bất kể mọi lúc mọi nơi. Mới đây, anh còn gây sốc khi tậu hẳn bộ túi xách hiệu mini cho “ái nữ” nhà mình.

ong bo bim sua 3

ong bo bim sua 4
Nam doanh nhân vẫn thường xuyên đưa con trai riêng về nhà mình chơi - Ảnh: FBNV

Đặc biệt, Cường Đô La luôn khiến cư dân mạng ngưỡng mộ bởi cách anh đối xử văn minh cùng tình cũ Hồ Ngọc Hà và con trai riêng với nữ ca sĩ là cậu bé Subeo. Đã không ít lần, netizen “bắt gặp” những khoảnh khắc bố Cường vẫn đưa Subeo về nhà chơi cùng em gái Suchin hay nam doanh nhân dành thời gian để đi họp phụ huynh cho con trai của mình…

2. Ông Cao Thắng

Vào khoảng cuối tháng 10, nữ ca sĩ Đông Nhi hạ sinh con gái đầu lòng, đặt tên là Winnie Ông Yên Nhi. Đây chính là dịp Ông Cao Thắng chính thức lên chức “ông bố bỉm sữa hot nhất nhì Showbiz Việt năm 2020 vừa qua.

ong bo bim sua 5

ong bo bim sua 6
Mẹ Nhi đã từng 'khóc ròng' vì chỗ ngủ mọi khi của mình đã có kẻ 'chiếm' - Ảnh: FBNV

Chuyện tình thập kỉ vô cùng lãng mạn của cặp đôi Nhi – Thắng là niềm hi vọng rất to lớn đối với fan hâm mộ. Nhất là khi cặp đôi sinh em bé, độ hot của gia đình Winnie lại càng nổi bật hơn bao giờ hết. Có thể nói để mẹ Nhi tỏa sáng hết mình với đam mê ca hát cháy bỏng, bố Thắng đã chấp nhận “lùi về phía sau một bước”, hỗ trợ cho sự nghiệp của vợ yêu, và bây giờ lại đảm đương thêm vai trò to lớn của một ông bố “cuồng con”.

ong bo bim sua 7

ong bo bim sua 8
Nhìn những khoảnh khắc hạnh phúc bố Thắng bên cạnh Winnie, cư dân mạng đã phải thốt lên 'con gái là người tình kiếp trước của bố' - Ảnh: FBNV

Nhìn nam ca sĩ săn sóc và quấn quýt bên Winnie, cư dân mạng đã phải thốt lên: “Con gái đúng là người tình kiếp trước của bố”. Trên trang cá nhân, anh cũng thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc “tình bể bình” bên cạnh con gái cưng.

3. Kim Lý

Khi hợp tác chung trong MV ca nhạc “Cả một trời thương nhớ”, Kim Lý và nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà đã bén duyên với nhau. Sau một thời gian hẹn hò, cặp đôi đã quyết định tiến đến hôn nhân. Vào tháng 11/2020, ngay sau khi Hà Hồ hạ sinh cặp nhóc tỳ Lisa và Leon, Kim Lý đã quỳ gối cầu hôn cô trong bệnh viện. Vậy là sau tình cũ Cường Đô La, người hâm mộ vui mừng vì nữ ca sĩ cuối cùng cũng tìm được một bến đỗ hạnh phúc mới.

ong bo bim sua 9

ong bo bim sua 10
Nhìn cảnh Kim Lý vừa trông con vừa ngủ gật, netizen vừa thương vừa cảm thấy buồn cười - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân của mình, giọng ca “Em muốn anh đưa em về” rất thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc siêu đáng yêu của bố Kim Lý khi chăm sóc cặp sinh đôi kháu khỉnh. Như gần đây nhất, tấm ảnh bố Lý vừa bế Lisa và Leon vừa ngủ gật đã khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú.

ong bo bim sua 11

ong bo bim sua 12
Càng ngày, cặp đôi càng chứng minh cho cộng đồng mạng thấy tình yêu cổ tích là có thật - Ảnh: FBNV

Ông bố “Tây” rất chịu khó chơi đùa cùng những thiên thần của mình. Để các con nằm kế bên, bố Kim Lý say mê đọc truyện Tiếng Anh cho cặp song sinh nghe mỗi ngày. Chẳng trách nhờ có anh mà nữ ca sĩ đã trở lại showbiz làm việc ngay sau khi sinh chưa được bao lâu. Hà Hồ từng chia sẻ: “Em có người giúp đỡ ở nhà nên em cân bằng được mọi thứ rất ổn bây giờ”.

Ngoài cặp sinh đôi, Kim Lý cũng rất được lòng công chúng vì luôn yêu thương và có những khoảnh khắc tình cảm cùng con trai riêng của mỹ nhân Hà Hồ - Subeo. 

4. Justatee

Đây chính hiệu là một ông bố ưa trêu con, JustaTee luôn khiến dân mạng thích thú bởi những trò tấu hài mình thực hiện cùng con gái CiCi Anh Chi. Qua tần suất những khoảnh khắc nam ca sĩ thường xuyên đăng tải trên trang cá nhân, cư dân mạng có thể thấy mức độ “nghiện con” của anh đến nhường nào.

ong bo bim sua 13

ong bo bim sua 14
Cặp đôi bố con có nhiều 'trò con bò' nhất đây rồi - Ảnh: FBNV

Giám khảo Rap Việt 2020 còn lập hẳn cho công chúa nhà mình một tài khoản cá nhân riêng, nơi 2 bố con có thể thoải mái làm muôn “trò con bò”. CiCi dù chưa nói rõ, thế nhưng cô bé tỏ ra mình là một truyền nhân của bố, khi vừa hài hước lại vừa hứng thú với âm nhạc.

ong bo bim sua 15

ong bo bim sua 16
CiCi Anh Chi vô cùng tếu với 'ông bà nhà' - Ảnh: FBNV

JustaTee và hotgirl Trâm Anh tổ chức đám hỏi hồi 2018, sau 5 năm hẹn hò bình yên. Hiện tại, họ lại đón thêm em bé thứ 2. Trâm Anh không hoạt động trong showbiz, vì vậy cô nàng luôn là điểm tựa vững chắc cho chồng theo đuổi nghệ thuật.

5. Rhymastic

Nam rapper đón con trai đầu lòng vào hồi giữa năm 2020. Cậu bé Ma Bư có 1 khuôn mặt vô cùng kháu khỉnh, đặc biệt là giống bố y đúc. Cư dân mạng dự đoán sau này cậu bé sẽ điển trai và có tài giống bố Rhymastic lắm đây.

ong bo bim sua 17

ong bo bim sua 18
Rhymastic rất chăm chỉ đưa Ma Bư đi 'cảm nhận thế giới bên ngoài', chẳng trách cậu bé lúc nào cũng vui vẻ - Ảnh: FBNV

Nói về độ “cuồng con”, giám khảo Rap Việt 2020 cũng không kém cạnh những ông bố khác trong showbiz Việt. Rhymastic còn chăm chỉ làm vlog về “Bư Family” để giao lưu với khán giả bằng những khoảnh khắc siêu đáng yêu của gia đình mình.

ong bo bim sua 19

ong bo bim sua 20
Lại thêm một gia đình '123 là cười' - Ảnh: FBNV

Rhymastic kết hôn với vợ là hotgirl Thanh Huyền vào khoảng giữa năm 2019 sau 3 năm hẹn hò. Bản hit “Yêu 5” đình đám một thời cũng chính là sản phẩm âm nhạc nam rapper dành tặng cho vợ yêu. Ngoài những khoảnh khắc cháy hết mình vì đam mê ca hát, anh còn đốn tim khán giả bởi muôn vàn biểu cảm đáng yêu khi bên cạnh vợ con…

Dương Khắc Linh khoe ảnh cặp song sinh ‘vượt cũi’ trước thềm năm mới

Dương Khắc Linh khoe ảnh cặp song sinh ‘vượt cũi’ trước thềm năm mới

Chỉ là một tấm ảnh nhạc sĩ ngẫu hứng đăng tải về Mickey – Jerry, thế nhưng cặp song sinh nhà Dương Khắc Linh đã khiến cư dân mạng được dịp tha hồ “nựng nịu”.

Xem thêm
Từ khóa:   bố bỉm sữa Sao Việt sao Việt chăm con

TIN MỚI NHẤT

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 3 giờ 14 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 4 giờ 14 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026