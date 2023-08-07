Cường Đô La chuẩn vai 'bố bỉm' khi chăm con, 'nịnh' vợ số 2 không ai dám tranh số 1!

Khoảnh khắc đẹp ngay khi chia sẻ nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Cuối tháng 5 vừa qua, trên trang cá nhân, Cường Đô La hạnh phúc thông báo bà xã Đàm Thu Trang vừa sinh con thứ 2 cùng loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc đầu đời của thiên thần nhỏ. Cường Đô La cũng tiết lộ giới tính của nhóc tỳ khi gọi con là "cậu 4". Doanh nhân cũng cho biết cậu bé có tên ở nhà là Sutin. Đây là con thứ 3 của Cường Đô La sau bé Subeo (con chung với Hồ Ngọc Hà) và Suchin. Cuối tháng 5 vừa qua, trên trang cá nhân, Cường Đô La hạnh phúc thông báo bà xã Đàm Thu Trang vừa sinh con thứ 2. Cường Đô La cũng tiết lộ giới tính của nhóc tỳ khi gọi con là "cậu 4" Mới đây, ngày 6/8, Cường Đô La chia sẻ khoảnh khắc cho cậu út Sutin uống sữa. Đáng chú ý, trong ảnh, một góc mặt của nhóc tỳ được hé lộ. Dù mới ở tháng thứ 2 nhưng con trai của Cường Đô La và Đàm Thu Trang trông cứng cáp, bụ bẫm cực đáng yêu.

6/8, Cường Đô La chia sẻ khoảnh khắc cho cậu út Sutin uống sữa. Đáng chú ý, trong ảnh, một góc mặt của nhóc tỳ được hé lộ Bên cạnh đó, Cường Đô La còn khiến nhiều người thích thú với lời nhắn nhủ dành cho vợ: "Vợ bảo trông thêm vài cái Chủ nhật nữa thì cho lấy 911 đi Măng Đen". Không những thế, đại gia phố núi còn hài hước nhờ mọi người làm chứng cho lời hứa của Đàm Thu Trang. Khoảnh khắc đẹp ngay khi chia sẻ nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Từ ngày về chung một nhà với Đàm Thu Trang, Cường Đô La được mệnh danh là "chồng quốc dân" khi không ngại thể hiện sự nuông chiều, yêu thương bà xã. Không chỉ vậy, Cường Đô La còn giúp vợ trông con rất khéo. Anh thường chia sẻ khoảnh khắc cho con ăn, chơi cùng con, đưa các con đi chơi, đọc truyện cho con,... khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

Từ ngày về chung một nhà với Đàm Thu Trang, Cường Đô La được mệnh danh là "chồng quốc dân" khi không ngại thể hiện sự nuông chiều, yêu thương bà xã. Không chỉ vậy, Cường Đô La còn giúp vợ trông con rất khéo Cường Đô La và Đàm Thu Trang tổ chức đám cưới vào năm 2019. Tháng 8/2020, Đàm Thu Trang sinh con gái đầu lòng. Dù biết chồng có con riêng là Subeo nhưng Đàm Thu Trang vẫn vui vẻ chấp nhận điều đó và dành nhiều tình yêu thương cho bé. Đối với các em, Subeo luôn rất ra dáng anh lớn, luôn cưng chiều, dạy em học hoặc chơi cùng Dù biết chồng có con riêng là Subeo nhưng Đàm Thu Trang vẫn vui vẻ chấp nhận điều đó và dành nhiều tình yêu thương cho bé Anh 2 Subeo cũng luôn được yêu mến vì tính cách ngoan ngoãn, hiểu chuyện, sống rất tình cảm và có sự trưởng thành, chững chạc. Đối với các em, Subeo luôn rất ra dáng anh lớn, luôn cưng chiều, dạy em học hoặc chơi cùng.

Cường Đô La không khỏi bật cười khi ái nữ tiết lộ nỗi sợ giống mình, netizen cũng phải gật gù đồng tình! Mới đây, trên trang cá nhân, doanh nhân Cường Đô La đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại đoạn hội thoại vô cùng đáng yêu giữa con gái Suchin cùng một người dì.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuong-o-la-chuan-vai-bo-bim-khi-cham-con-ninh-vo-so-2-khong-ai-dam-tranh-so-1-607903.html