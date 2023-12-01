Cuộc sống giản dị tuổi xế chiều của NSƯT Quốc Tuấn: Niềm vui là nhìn con trai khỏe mạnh từng ngày, kiên cường giúp con vượt qua số phận

Thế nhưng, kể từ phim Đường thư ra mắt năm 2005, Quốc Tuấn vắng mặt trên màn ảnh rộng. Anh chuyển sang làm đạo diễn, không tham gia các dự án phim ảnh khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Những năm của thập niên 1990, Quốc Tuấn là nam diễn viên được yêu mến trên màn ảnh miền Bắc. Từ vai diễn ấn tượng đầu tiên trong Những người sống quanh tôi, anh ngày càng tạo được dấu ấn trong lòng khán giả qua nhiều bộ phim thành công như 12A và 4H, Người thổi tù và hàng tổng, Cuốn sổ ghi đời, Cô bé bên hồ, Chuyện tình người lính...

Dù bước sang tuổi 21 nhưng bé Bôm không khác gì đứa trẻ lên 2. Hàng ngày Bôm phải ăn đồ ăn nhuyễn nên cháo là món ăn chính được diễn viên Quốc Tuấn chuẩn bị cho con. Hành trang mang đi theo Quốc Tuấn mỗi lần dẫn con đi xa là cháo ăn liền và quả bơ.

Vốn khá kín tiếng về chuyện đời tư mà đến cách đây 5 năm, khán giả mới biết đến hành trình 15 năm đầy thử thách, nước mắt của NSƯT Quốc Tuấn dành để chữa bệnh cho con trai là bé Bôm . Được biết, cậu bé mắc Hội chứng Apert là bệnh hiếm gặp trên thế giới. Theo báo cáo của y văn Hoa Kỳ tỷ lệ là 1/88.000 trẻ mắc căn bệnh này. Trong suốt hơn 20 năm qua, diễn viên Quốc Tuấn đã đồng hành cùng con đi qua 11 cuộc đại phẫu thuật cũng như trong mọi sinh hoạt thường ngày.

Dù bước sang tuổi 21 nhưng bé Bôm không khác gì đứa trẻ lên 2. Hàng ngày Bôm phải ăn đồ ăn nhuyễn nên cháo là món ăn chính được diễn viên Quốc Tuấn chuẩn bị cho con

Khó khăn là thế nhưng anh vẫn có niềm tin mãnh liệt rằng mình có thể giúp con trai vượt qua số phận. Nam đạo diễn từng chia sẻ đầy xúc động: "Không có cách nào khác cả, mình cứ đứng ở trong trông Bôm thôi. Cứ nắn tay nắn chân cho Bôm thôi. Con cứ thổn thức. Ngày thứ nhất, thứ 2, tay nó cứ nắm chặt lấy tay mình như thế này. Và lúc đó mình có một niềm tin mãnh liệt là sẽ ổn".

Ước mơ lớn nhất của nghệ sĩ Quốc Tuấn là Bôm được phẫu thuật thẩm mỹ, trồng răng giả và định hình lại các ngón tay. Âm nhạc là thứ đam mê lớn giúp Bôm hòa nhập vui vẻ với mọi người. Nhờ sự dìu dắt của bố, bé Bôm hiện theo học hệ trung cấp 7 năm, chuyên ngành Piano Jazz, Khoa nhạc Jazz tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Để giúp con trai thăng hoa hơn trong âm nhạc, Quốc Tuấn dành thời gian để đàn hát cùng cậu bé, cũng là dịp để cả hai chia sẻ trong cuộc sống. Tình cảm gần gũi, thân thiết mà họ dành cho nhau luôn khiến khán giả ngưỡng mộ.

Âm nhạc là thứ đam mê lớn giúp Bôm hòa nhập vui vẻ với mọi người. Nhờ sự dìu dắt của bố, bé Bôm hiện theo học hệ trung cấp 7 năm, chuyên ngành Piano Jazz

Năm 2015, sau khi trở về từ ca phẫu thuật từ Oxtraylia, Bôm được bố cho học đàn một cách nghiêm túc. Năm 2017, anh được nhận vào hệ trung cấp 7 năm với thành tích top 5 cuộc thi tuyển đầu vào của khoa Piano Jazz, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nhờ thành tích này, em được nhận suất học bổng 2 năm của Ban Giám đốc Học viện. Đây là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Bôm.

Ở tuổi 62, nam nghệ sĩ Quốc Tuấn có cuộc sống bình dị. Vài năm qua, ông đã nghỉ hưu nên mọi lịch trình của anh đều phụ thuộc thời gian biểu của Bôm. Sau 20 năm đồng hành cùng con chiến đấu với bệnh tật, niềm hạnh phúc của nam nghệ sĩ là sau mỗi ca phẫu thuật, các chức năng bộ phận của con được cải thiện, Bôm dần hòa nhập và sinh hoạt như người bình thường. Nhìn con trưởng thành mỗi ngày, anh cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc.

Ở tuổi 62, nam nghệ sĩ Quốc Tuấn có cuộc sống bình dị. Vài năm qua, ông đã nghỉ hưu nên mọi lịch trình của anh đều phụ thuộc thời gian biểu của Bôm

Chia sẻ với VnExpress, Quốc Tuấn cho hay, Bôm hiện có sức khỏe tốt, đang chờ được phẫu thuật hàm. Thường ngày, Bôm rất thích học, đồng thời chủ động giúp việc nhà, xách đồ nặng cho bố, song Quốc Tuấn hạn chế cho con làm vì tay của con còn yếu.

Con trai anh sẽ cần trải qua ít nhất là 4 cuộc phẫu thuật nữa. May mắn, Bôm không sợ phẫu thuật vì cậu biết sau mỗi lần như vậy bản thân sẽ được thay đổi theo chiều hướng tích cực. Trước tình yêu lớn lao và hành trình chữa bệnh cho con của Quốc Tuấn, nhiều người đã gọi anh là "ông bố quốc dân". Nhưng nam nghệ sĩ không nhận, vì theo anh, bất kỳ ông bố bà mẹ nào cũng dành tình yêu cho con như vậy.

Con trai anh sẽ cần trải qua ít nhất là 4 cuộc phẫu thuật nữa. May mắn, Bôm không sợ phẫu thuật vì cậu biết sau mỗi lần như vậy bản thân sẽ được thay đổi theo chiều hướng tích cực

Trải qua nhiều biến cố, chứng kiến con trai ngày một trưởng thành, Quốc Tuấn chiêm nghiệm được rằng không phải tiền bạc, hay điều gì ghê gớm, mà sự tĩnh tâm và thanh thản trong tâm hồn mới là điều quý giá nhất.

Gần đây, khi sức khỏe của con trai ổn định, Quốc Tuấn mới dần trở lại đóng phim

Gần đây, khi sức khỏe của con trai ổn định, Quốc Tuấn mới dần trở lại đóng phim. Anh vừa tái xuất màn ảnh rộng sau 18 năm vắng bóng với một vai diễn trong bộ phim Người vợ cuối cùng. Nghị lực của bé Bôm cùng tình yêu thương con của diễn viên Quốc Tuấn đã trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho nhiều khán giả nhiều năm qua.