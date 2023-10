"Nếu như chúng ta không thể thương được người yêu của mình, thì chúng ta không thể có được tình yêu đích thực. Vì sao chúng ta cần có tình thương, bởi vì khi chúng ta hiểu được đối phương, chúng ta coi đối phương chính là bản thân thì chúng ta có thể chuyển hoá sự tiêu cực, những nỗi buồn không đáng để làm nên tình yêu" - Yến My chia sẻ quan điểm của mình về tình yêu trong clip.

Bên cạnh đó, cô cũng cho biết, dù "người bạn" này có lựa chọn đi theo người thứ ba hay ở lại với bạn đời thì cô cũng sẽ rất hiểu và thông cảm.

"My không gây áp lực với bạn ấy bằng người bạn đời ở nhà, hay bằng việc người thân hay bằng đứa con đã có mà My gây áp lực cho bạn ấy bằng chính tương lai của bạn ấy sau này... My bảo bạn ấy phải có một cuộc nói chuyện rõ ràng giữ người thứ 3 lẫn người bạn đời của mình. Cần có một sự rõ ràng ở đây. Chúng ta luôn ngồi 1 chỗ và muốn rất nhiều thứ, nhưng nếu không hành động sẽ không bao giờ có được gì" - Yến My chia sẻ trong clip.

Cuối cùng, nữ diễn viên hy vọng những người đang yêu hãy luôn tỉnh táo, biết rõ giá trị của bản thân mình và luôn luôn chủ động trong tình yêu. "Tình yêu là điều tuyệt vời, đừng để những sai lầm, cảm xúc không tích cực bóp méo tình yêu".

Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Đoạn clip thu hút được đông đảo sự quan tâm của dân mạng. Bên cạnh các bình luận khen ngợi, đồng tình về quan điểm của Yến My, một cư dân mạng đã "mạnh dạn" vào hỏi "chị ơi mẹ chị bị đánh à", nhưng cô gái không trả lời mà chỉ thả một icon "thương thương" như bao bình luận khác.