Mới đây, sự việc nữ diễn viên Hoàng Yến bị chồng cũ đánh giữa chốn đông người đã làm dậy sóng dư luận. Con gái nữ diễn viên sau đó cũng đã có những chia sẻ về chuyện người thứ ba trên mạng xã hội đầy ẩn ý.

Mới đây, câu chuyện ồn ào của diễn viên Hoàng Yến - người thủ vai "cô Xuyến" trong phim "Về nhà đi con" - bị chồng cũ hành hung tại một quán ăn của người bạn đã làm dư luận xôn xao. Theo đó, sau khi nói chuyện được một lúc, nữ diễn viên bị chồng đấm thẳng vào mặt. Thậm chí, anh này còn tiếp tục dùng dao truy đuổi nữ diễn viên, rất may có người ngăn cản nên cô mới chạy thoát. Được biết, anh Cao Thắng - chồng cũ của cô tố vợ không chung thủy, ngoại tình với người đàn ông khác. Trong khi đó, nữ diễn viên trong một bài phỏng vấn cho biết hiện tại mình vẫn độc thân còn chồng cũ thì đã có "người mới" nhưng không chịu buông tha cho cô.

Diễn viên Hoàng Yến và chồng cũ - Ảnh: Internet Ở một diễn biến khác, con gái lớn của diễn viên Hoàng Yến là diễn viên trẻ Yến My đã có động thái đáng chú ý trên trang cá nhân. Cụ thể, giữa tâm bão ồn ào của mẹ, cô lại chia sẻ một clip dài hơn 6 phút nói lên quan điểm của mình về chuyện người thứ 3 với nhiều ẩn ý. Bài đăng của con gái lớn nữ diễn viên - Ảnh: Chụp màn hình Theo đó, cô kể câu chuyện về "một người bạn" đã có gia đình, hai vợ chồng không hề có những cuộc nói chuyện với nhau ngay từ đầu và trong suốt quá trình xảy ra mâu thuẫn. Mỗi lần gặp chuyện là họ lại im lặng. Đến một ngày, "bạn này" gặp một đối tượng mới, mang đến nhiều cảm xúc mới nên đã khiến cho trái tim bị lung lay.

"Nếu như chúng ta không thể thương được người yêu của mình, thì chúng ta không thể có được tình yêu đích thực. Vì sao chúng ta cần có tình thương, bởi vì khi chúng ta hiểu được đối phương, chúng ta coi đối phương chính là bản thân thì chúng ta có thể chuyển hoá sự tiêu cực, những nỗi buồn không đáng để làm nên tình yêu" - Yến My chia sẻ quan điểm của mình về tình yêu trong clip. Bên cạnh đó, cô cũng cho biết, dù "người bạn" này có lựa chọn đi theo người thứ ba hay ở lại với bạn đời thì cô cũng sẽ rất hiểu và thông cảm. "My không gây áp lực với bạn ấy bằng người bạn đời ở nhà, hay bằng việc người thân hay bằng đứa con đã có mà My gây áp lực cho bạn ấy bằng chính tương lai của bạn ấy sau này... My bảo bạn ấy phải có một cuộc nói chuyện rõ ràng giữ người thứ 3 lẫn người bạn đời của mình. Cần có một sự rõ ràng ở đây. Chúng ta luôn ngồi 1 chỗ và muốn rất nhiều thứ, nhưng nếu không hành động sẽ không bao giờ có được gì" - Yến My chia sẻ trong clip. Cuối cùng, nữ diễn viên hy vọng những người đang yêu hãy luôn tỉnh táo, biết rõ giá trị của bản thân mình và luôn luôn chủ động trong tình yêu. "Tình yêu là điều tuyệt vời, đừng để những sai lầm, cảm xúc không tích cực bóp méo tình yêu". Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Đoạn clip thu hút được đông đảo sự quan tâm của dân mạng. Bên cạnh các bình luận khen ngợi, đồng tình về quan điểm của Yến My, một cư dân mạng đã "mạnh dạn" vào hỏi "chị ơi mẹ chị bị đánh à", nhưng cô gái không trả lời mà chỉ thả một icon "thương thương" như bao bình luận khác.

Dân mạng đổ xô bênh vực khi chồng cũ Hoàng Yến tuyên bố: 'Nếu là bạn, tôi nghĩ không chỉ là đấm đâu mà hơn thế nhiều' Liên quan đến ồn ào bị chồng cũ hành hung của diễn viên Hoàng Yến, mới đây, đức lang quân này đã có động thái mới trên trang cá nhân và nhận được phản ứng không ngờ từ dư luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-gai-lon-cua-co-xuyen-lang-lo-bat-ngo-noi-len-quan-diem-ve-nguoi-thu-3-giua-on-ao-ngoai-tinh-cua-bo-me-410077.html