Bụng bầu vượt mặt, Khánh Thi vẫn tự tin diện đầm bó sát, gợi cảm hết cỡ sánh bước bên ông xã Phan Hiển

Hậu trường 03/04/2018 14:56

Dù bụng bầu khá lớn, Khánh Thi vẫn không ngại diện đầm dài ôm sát cơ thể khoe vóc dáng quyến rũ, xinh đẹp cùng ông xã Phan Hiển đi chấm thi.

Là cặp vợ chồng nổi tiếng của làng giải trí Việt, Khánh Thi – Phan Hiển nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Vượt qua nhiều thị phi, cuộc sống hạnh phúc viên mãn hiện tại của cặp đôi khiến không ít người xuýt xoa, ghen tỵ.

Bụng bầu vượt mặt, Khánh Thi vẫn tự tin diện đầm bó sát, gợi cảm hết cỡ sánh bước bên ông xã Phan Hiển - Ảnh 1
Cuộc sống hạnh phúc viên mãn của Khánh Thi là niềm ao ước của không ít chị em - Ảnh: Internet

Sau bao sóng gió, Khánh Thi và Phan Hiển đã cố gắng cùng nhau vun vén cho tổ ấm nhỏ thêm vẹn tròn. Cả hai đã có cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh và sắp chào đón thiên thần nhỏ thứ hai.

Mới đây, Khánh Thi vừa chia sẻ hình ảnh rạng rỡ bên ông xã đi chấm thi. Đặc biệt, dù bụng bầu khá lớn, “Nữ hoàng dancesport” vẫn tự tin diện đầm bó sát cơ thể, khoe thân hình quyến rũ cùng nhan sắc xinh đẹp của mình.

Bụng bầu vượt mặt, Khánh Thi vẫn tự tin diện đầm bó sát, gợi cảm hết cỡ sánh bước bên ông xã Phan Hiển - Ảnh 2
Phan Hiển tháp tùng bà xã Khánh Thi đi chấm thi - Ảnh: FBNV
Bụng bầu vượt mặt, Khánh Thi vẫn tự tin diện đầm bó sát, gợi cảm hết cỡ sánh bước bên ông xã Phan Hiển - Ảnh 3
'Nữ hoàng dancesport' vẫn tự tin khoe đường cong cơ thể dù dụng bầu đã lộ rõ - Ảnh: FBNV
Bụng bầu vượt mặt, Khánh Thi vẫn tự tin diện đầm bó sát, gợi cảm hết cỡ sánh bước bên ông xã Phan Hiển - Ảnh 4
Từ khi về chung nhà với Phan Hiển, Khánh Thi ngày càng xinh đẹp và cuốn hút - Ảnh: FBNV
Bụng bầu vượt mặt, Khánh Thi vẫn tự tin diện đầm bó sát, gợi cảm hết cỡ sánh bước bên ông xã Phan Hiển - Ảnh 5
Khánh Thi thoải mái khi chụp ảnh cùng đồng nghiệp - Ảnh: FBNV

Bụng bầu vượt mặt, Khánh Thi vẫn tự tin diện đầm bó sát, gợi cảm hết cỡ sánh bước bên ông xã Phan Hiển - Ảnh 6

Bụng bầu vượt mặt, Khánh Thi vẫn tự tin diện đầm bó sát, gợi cảm hết cỡ sánh bước bên ông xã Phan Hiển - Ảnh 7
Bà mẹ trẻ cũng không ngại ngần khi chụp ảnh cùng tình cũ Chí Anh - Ảnh: FBNV
Bụng bầu vượt mặt, Khánh Thi vẫn tự tin diện đầm bó sát, gợi cảm hết cỡ sánh bước bên ông xã Phan Hiển - Ảnh 8
Bà xã Phan Hiển nhận được rất nhiều lời khen vì nhan sắc xinh đẹp của mình - Ảnh: FBNV
'Rụng tim' trước những câu nói đậm chất ngôn tình của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển

'Rụng tim' trước những câu nói đậm chất ngôn tình của vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển

Dù đã bên nhau nhiều năm nhưng vợ chồng Khánh Thi - Phan Hiển vẫn luôn dành cho nhau những câu nói đậm chất ngôn tình khiến ai cũng phải xuýt xoa, trầm trồ.

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