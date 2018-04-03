Bụng bầu vượt mặt, Khánh Thi vẫn tự tin diện đầm bó sát, gợi cảm hết cỡ sánh bước bên ông xã Phan Hiển

Là cặp vợ chồng nổi tiếng của làng giải trí Việt, Khánh Thi – Phan Hiển nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Vượt qua nhiều thị phi, cuộc sống hạnh phúc viên mãn hiện tại của cặp đôi khiến không ít người xuýt xoa, ghen tỵ.

Cuộc sống hạnh phúc viên mãn của Khánh Thi là niềm ao ước của không ít chị em - Ảnh: Internet

Sau bao sóng gió, Khánh Thi và Phan Hiển đã cố gắng cùng nhau vun vén cho tổ ấm nhỏ thêm vẹn tròn. Cả hai đã có cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh và sắp chào đón thiên thần nhỏ thứ hai.