Bụng bầu vượt mặt, Khánh Thi vẫn tự tin diện đầm bó sát, gợi cảm hết cỡ sánh bước bên ông xã Phan Hiển

Dù bụng bầu khá lớn, Khánh Thi vẫn không ngại diện đầm dài ôm sát cơ thể khoe vóc dáng quyến rũ, xinh đẹp cùng ông xã Phan Hiển đi chấm thi.
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Là cặp vợ chồng nổi tiếng của làng giải trí Việt, Khánh Thi – Phan Hiển nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Vượt qua nhiều thị phi, cuộc sống hạnh phúc viên mãn hiện tại của cặp đôi khiến không ít người xuýt xoa, ghen tỵ.
Sau bao sóng gió, Khánh Thi và Phan Hiển đã cố gắng cùng nhau vun vén cho tổ ấm nhỏ thêm vẹn tròn. Cả hai đã có cậu con trai đầu lòng kháu khỉnh và sắp chào đón thiên thần nhỏ thứ hai.
Mới đây, Khánh Thi vừa chia sẻ hình ảnh rạng rỡ bên ông xã đi chấm thi. Đặc biệt, dù bụng bầu khá lớn, “Nữ hoàng dancesport” vẫn tự tin diện đầm bó sát cơ thể, khoe thân hình quyến rũ cùng nhan sắc xinh đẹp của mình.