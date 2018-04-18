Bụng bầu to tướng ở tuần 27, Khánh Thi vẫn tự tin nhảy múa, khoe nhan sắc rạng ngời

Bà bầu Khánh Thi nhận được không ít lời khen từ bạn bè và người hâm mộ khi chia sẻ hình ảnh nhảy múa, khoe nhan sắc xinh đẹp, rạng ngời.
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Cách đây ít giờ, trên trang Facebook cá nhân, “Nữ hoàng dancesport” Khánh Thi gây chú ý khi cập nhật hình ảnh mới nhất của cô. Dù đang mang thai ở tuần thứ 27 và bụng bầu cũng đã khá lớn nhưng bà xã Phan Hiển vẫn hăng say tập luyện.
Khánh Thi khiến không ít chị em xuýt xoa ngưỡng mộ vì sự khỏe khoắn và dẻo dai của mình. Đặc biệt, có thể dễ dàng nhận ra, nhan sắc của bà xã Phan Hiển vẫn rất rạng ngời và tràn đầy sức sống mà không hề có dấu hiệu mệt mỏi, xuống sắc.