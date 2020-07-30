Bị mạo danh bán khẩu trang giá cao, bà xã Lương Thế Thành bức xúc: ‘Thất đức kinh khủng’

Hậu trường 30/07/2020 14:38

Diễn viên Thúy Diễm không giấu được sự tức giận khi bị kẻ xấu mạo danh tên tuổi để bán khẩu trang giá cao giữa mùa dịch.

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp, nhiều sao Vbiz đã cùng nhau kêu gọi người dân tự trang bị đồ bảo hộ, nâng cao ý thức phòng bệnh.

Thế nhưng, giữa lúc cả nước đang chung tay chống đại dịch thì không ít kẻ xấu đã lợi dụng cơ hội này để trục lợi.

Cụ thể mới đây, diễn viên Thúy Diễm bức xúc cho biết vừa bị một trang fanpage lợi dụng danh tiếng để rao bán khẩu trang giá cao: Thất đức kinh khủng! Mọi người báo cáo giả mạo dùm Diễm cái trang này! Vừa mạo danh Diễm bán hàng mà còn lợi dụng thời cơ bán khẩu trang trong dịch bệnh!

Ai giúp dùm Diễm xóa sổ loại giả mạo bất nhân này với! Xin khẳng định lại hiện giờ Diễm không kinh doanh mua bán bất cứ hàng hóa gì nhé mọi người! Đừng ai bị gạt nữa!”.

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Chia sẻ của nữ diễn viên Thúy Diễm nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ – Ảnh: FB

Dòng trạng thái của bà xã Lương Thế Thành khiến cư dân mạng vô cùng phẫn nộ. Đa phần mọi người đều để lại bình luận bày tỏ sự tức giận và lên án hành vi trục lợi của kẻ mạo danh Thúy Diễm: “Khổ cho bà chị nhà tui gì đâu, đang trong giai đoạn nóng bỏng mà giả bán giá trên trời có chết không”, “Nhiều trang giả vợ chồng em lắm. Lợi dụng danh tiếng người ta bán hàng”, “Thương chị quá”…

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên vợ chồng Thúy Diễm và Lương Thế Thành bị kẻ xấu mạo danh tên tuổi để lừa đảo.

Từ khóa:   Thúy Diễm và Lương Thế Thành Thúy Diễm Covid-19

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