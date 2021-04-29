Bị chỉ trích khi nuôi dạy con 'đi lên bằng hai bàn tay trắng', vợ Lý Hải lên tiếng bênh vực chồng

Hậu trường 29/04/2021 19:32

Vừa qua, nam nghệ sĩ nổi tiếng Lý Hải đã có những chia sẻ về quan điểm nuôi dạy con cùa mình. Bài viết nhanh chóng nhận được nhiều ý kiến trái chiều của dư luận. Vợ nam nghệ sĩ sau đó đã lên tiếng.

Là một nghệ sĩ thành công và nổi tiếng ở lĩnh vực ca hát và sản xuất phim, Lý Hải còn được biết đến như một người cha chuẩn mực của 4 nhóc tì đáng yêu. Vừa qua, trong một bài phỏng vấn, Lý Hải đã có những chia sẻ thẳng thắn về quan điểm nuôi dạy con của mình.

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 Gia đình hạnh phúc của vợ chồng Lý Hải và 4 người con - Ảnh: FBNV

Nam nghệ sĩ cho biết hai vợ chồng anh đã thống nhất không cố gắng dành dụm tiền cho các con. Bản thân Lý Hải đi lên từ bàn tay trắng nên anh cũng muốn con mình sau này cũng phải thế. Theo nam nghệ sĩ: “Khi mà bạn quý trọng được đồng tiền bạn làm ra, bạn quý trọng tất cả những gì bạn có thì bạn sẽ quý trọng những gì mọi người xung quanh có".

Ngoài ra, Lý Hải cũng cho hay từ nhỏ anh sẽ cố gắng tạo cho con nền tảng kiến thức tốt để có thể sống tự lập.

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  Bài phỏng vấn được nam nghệ sĩ chia sẻ trực tiếp trên mạng xã hội - Ảnh: Cắt màn hình 

Bài phỏng vấn sau khi được chia sẻ đã thu hút rất đông sự quan tâm của dư luận. Đa số các ý kiến đều tỏ khen ngợi và ủng hộ cách nuôi dạy con của vợ chồng nghệ sĩ. Tuy nhiên, bên cạnh đó, một số ý kiến khi chỉ nhìn vào tiêu đề “Tôi để 4 con đi lên từ hai bàn tay trắng” lại cho rằng nó chưa phù hợp, thậm chí còn tỏ thái độ mỉa mai.

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 Một vài bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Cắt màn hình

“Đi lên bằng 2 bàn tay trắng. Nhưng không bao giờ trắng tay”, "Con của Lý Hải có bé nào tay đen đâu", "Anh nói đúng nhưng cũng phải có điều kiện kinh tế nhất định mới có thể cho con được nền tảng kiến thức đc anh ạ", "Người Việt Nam nói một đàng làm một nẻo. Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa phải quét lá đa” - trích một vài bình luận của cư dân mạng.

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 Chia sẻ của vợ Lý Hải - Ảnh: Cắt màn hình

Trước tình hình trên, Minh Hà - bà xã của nam nghệ sĩ đã lên tiếng. Cô cho rằng dư luận nên vào xem video bài phỏng vấn để hiểu hơn về nam nghệ sĩ và gia đình cô. Cô cũng cho biết, đó chỉ là quan điểm nuôi dạy con của vợ chồng cô, không có ý áp đặt cho ai. Mỗi người đều có quyền tự quyết định cuộc sống của mình.

Bình luận của Minh Hà sau đó cũng nhận được vô số sự đồng tình từ dư luận, đặc biệt là fan của hai vợ chồng:

"Em rất mến mộ cách gia đình anh chị dạy dỗ các cháu. Anh Hải là idol của e từ những năm 2003 đến bây giờ vẫn hoàn toàn quý mến con người anh", "Mình cũng đồng quan điểm. Dạy cho con đạo đức và tri thức, còn lại con phải đi lên bằng đôi chân của mình thì mới trân quý những gì mình đang có", "Mình hoàn toàn ủng hộ suy nghĩ và cách dạy con của hai bạn" - trích một số bình luận bên dưới của cư dân mạng.

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