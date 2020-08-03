Bị chê vừa mập vừa xấu, vòng 1 xập xệ, MC Cát Tường đăng hẳn clip chửi thẳng mặt anti-fan

Hậu trường 03/08/2020 16:44

Trước sự công kích của một bộ phận khán giả về ngoại hình và chuyện đời tư, MC Cát Tường đã thẳng thắn lên tiếng trên trang cá nhân.

Mới đây, MC Cát Tường bất ngờ gây chú ý khi đăng tải đoạn clip đáp trả những bình luận công kích của anti-fan lên trang Facebook cá nhân.

Theo đó, Cát Tường không giấu được sự tức giận khi nhận về những bình luận tiêu cực từ một số cư dân mạng. Cụ thể, nữ diễn viên liên tục bị chê bai về ngoại hình như vòng 1 xập xệ, mặt béo như heo, xấu xí… Thậm chí, khi đi quay chương trình ẩm thực cần phải ăn uống ngon miệng, Cát Tường cũng bị mỉa mai là thiếu thốn, ăn như chết đói.

Trong đoạn clip, Cát Tường thẳng thắn cho biết: “Bạn ngồi gõ hàng chữ dùng từ mắng người khác là tôi hiểu đạo đức, văn hóa của các bạn đến đâu rồi”.

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Cát Tường lên tiếng khi bị anti-fan liên tục công kích - Ảnh cắt từ clip

Bên cạnh đó, con gái Cát Tường – Tường An cũng trở thành nạn nhân của anti-fan. Theo lời chia sẻ của nữ diễn viên, cô bé bị nhận xét gắn móng tay giống “đi khách”, sang Úc làm nghề nhạy cảm. Trước những lời bịa đặt vô căn cứ, nữ diễn viên bức xúc: “Con tôi đi khách thì ảnh hưởng gì đến các bạn không, làm sao biết con tôi đi khách”.

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Con gái nữ diễn viên cũng phải chịu đựng những bình luận tiêu cực từ netizen - Ảnh: Internet

Hành động đáp trả hàng loạt những lời chỉ trích từ phía anti-fan của MC Cát Tường nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Dưới bài đăng, nhiều người bày tỏ sự đồng tình với cô: “Chửi chuẩn, mình có như thế nào đâu ai giúp đỡ miếng cơm manh áo”, “Vài câu nhắn nhủ nhẹ nhàng nhưng rất sâu sắc, tinh tế”, “Đỉnh quá chị ơi, mấy bác bớt sân si lại cho sang”, “Chửi như không chửi, vừa đấm vừa xoa, ngọt ngào nhưng sắc bén”…

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"Sau khi xả hết cơn giận ra, tôi đều nhận thấy mình đã sai và hối hận nhưng đã quá muộn màng..." – MC Cát Tường nói.

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