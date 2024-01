Bạn thân cố diễn viên Mai Phương khẳng định một điều về số tiền quyên góp cho bé Lavie: 'Luôn có sao kê rõ ràng'

Sau khi cố diễn viên Mai Phương qua đời, năm 2020, Ốc Thanh Vân và MC Trấn Thành từng đứng ra lập quỹ kêu gọi quyên góp làm sổ tiết kiệm cho bé Lavie. Trấn Thành kêu gọi các nghệ sĩ đóng góp được 250 triệu để mở sổ tiết kiệm với mục đích chăm lo cuộc sống đủ đầy sau này.

Vào năm 2020, Trấn Thành kêu gọi các nghệ sĩ đóng góp được 250 triệu để mở sổ tiết kiệm với mục đích chăm lo cuộc sống sau này cho bé Lavie. Khi đó, sổ tiết kiệm này đứng tên Trương Bảo Như và Ốc Thanh Vân - 2 người bạn thân của diễn viên Mai Phương, Trấn Thành trực tiếp giám sát các thủ tục. Theo dự kiến, số tiền này sẽ được bàn giao đến lại cho người bảo hộ bé Lavie vào giai đoạn thích hợp.

Sau đó, người bảo hộ hiện tại của bé Lavie cũng là cha của bé là ca sĩ Phùng Ngọc Huy đã từ chối. Anh khẳng định sẽ lo lắng cho con gái của mình và không muốn mang ơn mọi người thêm nữa. Vì lẽ đó, việc kêu gọi quỹ cho bé Lavie đã được dừng lại.

Số tiền quyên góp trước đó được lập thành một sổ tiết kiệm gồm ba nhóm quyên góp chính: Một nhóm do Trương Bảo Như và bạn bè hỗ trợ, một nhóm do 'Ốc' Thanh Vân kêu gọi quyên góp từ những đồng nghiệp, khán giả yêu quý Mai Phương, nhóm còn lại do Trấn Thành quyên góp từ các đồng nghiệp thân thiết của mình. Hiện tại, nhóc tỳ nhà Mai Phương vẫn sống ở Việt Nam cùng bảo mẫu trong lúc chờ đợi Phùng Ngọc Huy hoàn tất giấy tờ đưa em sang Mỹ chăm sóc.