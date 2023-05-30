'Bà mai' mát tay nhất Vbiz đăng ảnh mắt sưng tấy khiến cộng đồng mạng 'đứng ngồi không yên' khi biết lí do

Hình ảnh mới đây của nữ MC đăng tải thu hút sự chú ý từ phía cư dân mạng.

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Cát Tường bất ngờ đăng tải dòng trạng thái kèm theo loạt ảnh khiến khán giả "đứng ngồi không yên". Cụ thể, nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Lung linh khi ở sân khấu và về nhà thì tàn phai héo úa, đôi mắt của tôi chỉ mới một hôm nay, phúc khảo thôi đã sưng húp thế này, chấm miếng keo, dán mấy hột xoàn mí dưới mà cũng dị ứng luôn. Sao vậy trời? Con làm nghề mà Tổ Nghiệp không cho dán lông mi giả rồi con phải làm sao? Dị ứng với các loại keo từ 3 năm nay. Ngủ một đêm mai còn sưng dữ nữa, vậy rồi 19 suất diễn sắp tới sao đây?".

MC Cát Tường bất ngờ đăng tải dòng trạng thái kèm theo loạt ảnh khiến khán giả lo lắng. Được biết, để hoàn thành tốt vai diễn, NSƯT Cát Tường đã dán mi giả, song vì dị ứng với các loại keo dán khiến đôi mắt của nữ MC đã sưng tấy. Chứng kiến điều này, nhiều khán giả không khỏi lo lắng, xót xa. NSƯT Cát Tường bị dị ứng với các loại keo dán mi khiến đôi mắt của nữ MC sưng tấy. Ngay phía dưới bài viết, nhiều nghệ sĩ cùng người hâm mộ đã để lại vô số bình luận bày tỏ sự quan tâm và động viên gửi đến NSƯT Cát Tường trước sự hy sinh dành cho nghệ thuật.

Nhiều nghệ sĩ cùng người hâm mộ đã để lại bình luận bày tỏ sự quan tâm đến NSƯT Cát Tường. Nghệ sĩ Cát Tường sinh năm 1977, nổi tiếng qua nhiều phim truyền hình: Đồng tiền xương máu, Cô gái xấu xí, Huyền thoại tím... Cô từng đoạt Huy chương vàng Hội diễn kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2009 (vai Bà Tâm trong vở Đôi mắt của biển), Huy chương bạc liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2012 (vai bà Tư cận vở Đôi bờ),.. Ngoài ra, Cát Tường còn được biết đến là MC quen thuộc với các chương trình như: Bạn muốn hẹn hò, Bạn có thực tài, Siêu sao đoán chữ, Hát câu chuyện tình,.. NSƯT Cát Tường là một trong những MC nổi tiếng của Vbiz. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, cuộc sống đời thường của NSƯT Cát Tường cũng được quan tâm không kém. Hiện tại, MC Cát Tường đang là mẹ đơn thân và có một cô con gái tên là Nguyễn Cát Tường An – hay thường gọi là Nauy. MC Cát Tường đang là mẹ đơn thân và có một cô con gái tên là Nauy.

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