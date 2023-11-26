'Anh chàng đẹp trai' Châu Gia Kiệt từng dừng hát vì biến cố, nay ẩn ý chuyện giải nghệ ở tuổi 43 để lên xe hoa, 'rước nàng về dinh'

Nam ca sĩ Châu Gia Kiệt từng tiết anh và bạn gái lâu năm đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Vì vợ sắp cưới không hoạt động trong showbiz nên anh muốn bảo vệ sự riêng tư của cô để tránh những ồn ào ảnh hưởng đến cuộc sống riêng.

Trong 1 chương trình mới đây, nam ca sĩ Châu Gia Kiệt tiết lộ dự định riêng của bản thân sau 25 năm ca hát. Theo đó, anh sẽ chính thức dừng chân lại để kết hôn và chăm lo cho gia đình nhỏ của mình. Nam ca sĩ cho biết: “Cuối năm nay sẽ đám cưới, tuyên bố trước quý vị khán giả, mình sẽ lên xe hoa nên sẽ không đi tung hoành gì nhiều nữa. Sau 25 năm đi hát thì quyết định sẽ dừng chân để có một mái ấm gia đình. Và ước mơ rằng ông trời sẽ ban cho mình một cháu ngoan và học giỏi”.

Trước đó, "vua hội chợ miền Tây" từng tiết anh và bạn gái lâu năm đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Vì vợ sắp cưới không hoạt động trong showbiz nên anh muốn bảo vệ sự riêng tư của cô để tránh những ồn ào ảnh hưởng đến cuộc sống riêng. Châu Gia Kiệt từng tiết lộ, anh và bạn gái lâu năm đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Nam ca sĩ trải lòng: “Việc làm cha đối với tôi cũng là một thử thách khá thú vị. Đương nhiên, chuyện làm cha không phải là việc đơn giản, và tôi cũng phải học hỏi rất nhiều. Tôi cũng thường xuyên nói chuyện với những bạn bè thân thiết, những người đã từng làm cha và xem cách họ dạy con ra sao. Tôi mong có cả con trai và con gái, nếu sinh đôi thì càng tốt. Bên cạnh công việc, tôi cũng dành phần lớn thời gian cho gia đình, lên mạng tìm hiểu, cũng như đọc sách về kiến thức chăm sóc trẻ con và bà bầu, cũng muốn cùng vợ chung tay chăm sóc đứa con đầu lòng”.

Châu Gia Kiệt cũng thừa nhận đã va vấp, trải nghiệm nhiều khi còn trẻ, giúp anh hiểu được cuộc sống này đáng trân trọng ra sao. Hiện anh chăm chỉ tập thể thao, đạp xe, chơi tennis... “Bạn phải khoẻ mạnh thì mới làm việc tốt được, phải tươi tắn và tràn đầy năng lượng mới có thể tiếp tục thực hiện những mong muốn trong tương lai", ca sĩ nói. Ca sĩ tiết lộ sẽ cưới vợ vào cuối năm nay. Anh sẽ dừng hoạt động nghệ thuật để dành hết thời gian chăm lo cho tổ ấm. Nhắc đến Châu Gia Kiệt, nhiều khán giả nghĩ ngay đến nam ca sĩ có phong cách năng động, tươi trẻ, gắn liền với giai điệu sôi nổi của ca khúc Anh chàng đẹp trai - bài hit đình đám thập niên 2000. Nam ca sĩ tên thật là Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1980, là một trong những gương mặt nổi bật làng nhạc Việt thập niên 2000 với loạt hit Anh chàng đẹp trai, Tình như mây khói, Cuộc tình không trọn vẹn, Không ai yêu em bằng anh… Châu Gia Kiệt từng là giọng ca nổi đình đám ở miền Tây Lúc bấy giờ, Châu Gia Kiệt là một trong những ca sĩ nổi bật, nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ, nhất là khán giả miền Tây. Châu Gia Kiệt cho biết giữa lúc đang hoạt động nghệ thuật sôi nổi, anh lại gặp biến cố gia đình, đối mặt với việc nhiều người thân đột ngột qua đời. Chính vì thế ca sĩ phải tạm dừng ca hát một thời gian.

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