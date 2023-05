Ái nữ nhà Bình Minh thừa hưởng gen trội từ ông bố siêu mẫu, cao vượt cả mẹ dù chỉ mới 14 tuổi

Cặp đôi được đánh giá ngày càng trẻ trung so với tuổi.

Áin nữ nhà Bình Minh sở hữu vẻ ngoài ấn tượng và có đường nét hài hòa giống bố mẹ.

2 cô con gái nhà Bình Minh 13 tuổi đã sở hữu chiều cao "khủng" như siêu mẫu

Bà xã Bình Minh thật thà thú nhận một phần là do bé được thừa hưởng gen cao từ bố, một phần là do đang ở độ tuổi phát triển chiều cao tốt. Con gái lớn - bé An Nhiên dành nhiều thời gian để chơi thể thao với các môn như cầu lông, bơi lội, bóng chuyền.

Bé lớn An Nhiên 14 tuổi đã cao hơn 1,7 m, sắp bằng bố và vượt mẹ hơn 10 cm.

Con gái út An Như nhà Bình Minh cũng từng giành hai huy chương đồng ở nội dung bơi cá nhân (với 4 kiểu bướm, ngửa, sải, ếch) và một huy chương đồng ở nội dung bơi tiếp sức cùng đồng đội. Bình Minh tự hào về thành tích của con gái cưng. Anh cho biết mình là fan cứng của An Như. Cô con gái 11 tuổi được nhận xét càng lớn càng giống bố như tạc.