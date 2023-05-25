Ái nữ nhà Bình Minh thừa hưởng gen trội từ ông bố siêu mẫu, cao vượt cả mẹ dù chỉ mới 14 tuổi

2 cô con gái nhà Bình Minh - Anh Thơ cao lớn như siêu mẫu gây chú ý dù còn khá ít tuổi.
- Chẳng còn 'lép vế' khi đứng cạnh Bình Minh, bà xã doanh nhân khoe sắc rạng rỡ nhân kỉ niệm 15 năm ngày cưới
- Phản ứng 'lạ' của bà xã Bình Minh khi 'người thứ ba' ngang nhiên tình tứ với chồng?
Mới đây Anh Thơ - bà xã Bình Minh bất ngờ xả kho loạt khoảnh khắc trong tiệc sinh nhật của Hà Kiều Anh. Tại đây, quy tụ nhiều gương mặt đình đám trong showbiz với nhan sắc đẹp đến ngất ngây. Đứng cùng dàn mỹ nhân Vbiz nhưng Anh Thơ không hề bị lép vế.
Đáng chú ý, sự xuất hiện của hai ái nữ nhà Bình Minh cũng đã nhanh chóng chiếm trọn spotlight. Hai cô con gái nam diễn viên thừa hưởng gen trội từ bố cao vượt cả mẹ. Sở hữu gương mặt xinh xắn, chiều cao nổi trội với chân dài và vóc dáng thon thả chuẩn người mẫu. Cả hai được đánh giá sẽ trở thành siêu mẫu tiềm năng trong tương lai.
Bà xã Bình Minh thật thà thú nhận một phần là do bé được thừa hưởng gen cao từ bố, một phần là do đang ở độ tuổi phát triển chiều cao tốt. Con gái lớn - bé An Nhiên dành nhiều thời gian để chơi thể thao với các môn như cầu lông, bơi lội, bóng chuyền.
Con gái út An Như nhà Bình Minh cũng từng giành hai huy chương đồng ở nội dung bơi cá nhân (với 4 kiểu bướm, ngửa, sải, ếch) và một huy chương đồng ở nội dung bơi tiếp sức cùng đồng đội. Bình Minh tự hào về thành tích của con gái cưng. Anh cho biết mình là fan cứng của An Như. Cô con gái 11 tuổi được nhận xét càng lớn càng giống bố như tạc.