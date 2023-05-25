Ái nữ nhà Bình Minh thừa hưởng gen trội từ ông bố siêu mẫu, cao vượt cả mẹ dù chỉ mới 14 tuổi

Hậu trường 25/05/2023 10:57

2 cô con gái nhà Bình Minh - Anh Thơ cao lớn như siêu mẫu gây chú ý dù còn khá ít tuổi.

Mới đây Anh Thơ - bà xã Bình Minh bất ngờ xả kho loạt khoảnh khắc trong tiệc sinh nhật của Hà Kiều Anh. Tại đây, quy tụ nhiều gương mặt đình đám trong showbiz với nhan sắc đẹp đến ngất ngây. Đứng cùng dàn mỹ nhân Vbiz nhưng Anh Thơ không hề bị lép vế.

Ái nữ nhà Bình Minh thừa hưởng gen trội từ ông bố siêu mẫu, cao vượt cả mẹ dù chỉ mới 14 tuổi - Ảnh 1
Vợ chồng Bình Minh cùng loạt mỹ nhân đình đám Vbiz. 
Ái nữ nhà Bình Minh thừa hưởng gen trội từ ông bố siêu mẫu, cao vượt cả mẹ dù chỉ mới 14 tuổi - Ảnh 2
Cặp đôi được đánh giá ngày càng trẻ trung so với tuổi. 

Đáng chú ý, sự xuất hiện của hai ái nữ nhà Bình Minh cũng đã nhanh chóng chiếm trọn spotlight. Hai cô con gái nam diễn viên thừa hưởng gen trội từ bố cao vượt cả mẹ. Sở hữu gương mặt xinh xắn, chiều cao nổi trội với chân dài và vóc dáng thon thả chuẩn người mẫu. Cả hai được đánh giá sẽ trở thành siêu mẫu tiềm năng trong tương lai.

Ái nữ nhà Bình Minh thừa hưởng gen trội từ ông bố siêu mẫu, cao vượt cả mẹ dù chỉ mới 14 tuổi - Ảnh 3
Áin nữ nhà Bình Minh sở hữu vẻ ngoài ấn tượng và có đường nét hài hòa giống bố mẹ.
Ái nữ nhà Bình Minh thừa hưởng gen trội từ ông bố siêu mẫu, cao vượt cả mẹ dù chỉ mới 14 tuổi - Ảnh 4
2 cô con gái nhà Bình Minh 13 tuổi đã sở hữu chiều cao "khủng" như siêu mẫu

Bà xã Bình Minh thật thà thú nhận một phần là do bé được thừa hưởng gen cao từ bố, một phần là do đang ở độ tuổi phát triển chiều cao tốt. Con gái lớn - bé An Nhiên dành nhiều thời gian để chơi thể thao với các môn như cầu lông, bơi lội, bóng chuyền.

Ái nữ nhà Bình Minh thừa hưởng gen trội từ ông bố siêu mẫu, cao vượt cả mẹ dù chỉ mới 14 tuổi - Ảnh 5
Bé lớn An Nhiên 14 tuổi đã cao hơn 1,7 m, sắp bằng bố và vượt mẹ hơn 10 cm.

Con gái út An Như nhà Bình Minh cũng từng giành hai huy chương đồng ở nội dung bơi cá nhân (với 4 kiểu bướm, ngửa, sải, ếch) và một huy chương đồng ở nội dung bơi tiếp sức cùng đồng đội. Bình Minh tự hào về thành tích của con gái cưng. Anh cho biết mình là fan cứng của An Như. Cô con gái 11 tuổi được nhận xét càng lớn càng giống bố như tạc.

Ái nữ nhà Bình Minh thừa hưởng gen trội từ ông bố siêu mẫu, cao vượt cả mẹ dù chỉ mới 14 tuổi - Ảnh 6
Con gái út nhà Bình Minh cũng không kém cạnh chị gái. 
Ái nữ nhà Bình Minh thừa hưởng gen trội từ ông bố siêu mẫu, cao vượt cả mẹ dù chỉ mới 14 tuổi - Ảnh 7
Kết hôn vào năm 2008, gia đình Bình Minh đón chào hai cô công chúa xinh xắn và đôi châu dài như "siêu mẫu".
Ái nữ nhà Bình Minh thừa hưởng gen trội từ ông bố siêu mẫu, cao vượt cả mẹ dù chỉ mới 14 tuổi - Ảnh 8
Hai ái nữ An Nhiên - An Như sở hữu chiều cao "vượt trội" so với các bạn đồng trang lứa khiến ai nấy đều xuýt xoa.
Soi cận sắc vóc bà xã Bình Minh ở tuổi U50, netizen không ngớt lời khen 'đẹp bất chấp tuổi tác, lão hóa ngược'

Soi cận sắc vóc bà xã Bình Minh ở tuổi U50, netizen không ngớt lời khen 'đẹp bất chấp tuổi tác, lão hóa ngược'

Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, mặn mà, bà xã Bình Minh còn có gu ăn mặc cực sang chảnh và sành điệu.

Xem thêm
Từ khóa:   sao Viet Bình Minh con gái Bình Minh

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Nỗi lòng người vợ trước thói quen nghiện điện thoại vô tâm của chồng và cơn giận lúc nửa đêm

Tâm sự 48 phút trước
Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Sự thật về điểm đặc biệt trên gương mặt đứa trẻ khiến người chồng bàng hoàng

Ngoại tình 1 giờ 0 phút trước
Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Sự thật đằng sau phản ứng bình thản của cô gái khi bị nhà bạn trai mỉa mai ngoại hình

Tâm sự tình yêu 1 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Sự thật đau đớn đằng sau những khoản tiền đều đặn gửi về sau khi chồng qua đời

Tâm sự 2 giờ 0 phút trước
Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tôi hoảng hốt khi nghe tiếng chồng thở gấp qua điện thoại, đến nơi mới biết anh đang ở nghĩa địa

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Nỗi bàng hoàng của gia đình trước tờ di chúc của ông nội và bí mật ADN hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi