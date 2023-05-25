Ái nữ nhà Bình Minh thừa hưởng gen trội từ ông bố siêu mẫu, cao vượt cả mẹ dù chỉ mới 14 tuổi

Mới đây Anh Thơ - bà xã Bình Minh bất ngờ xả kho loạt khoảnh khắc trong tiệc sinh nhật của Hà Kiều Anh. Tại đây, quy tụ nhiều gương mặt đình đám trong showbiz với nhan sắc đẹp đến ngất ngây. Đứng cùng dàn mỹ nhân Vbiz nhưng Anh Thơ không hề bị lép vế.

Vợ chồng Bình Minh cùng loạt mỹ nhân đình đám Vbiz.

Cặp đôi được đánh giá ngày càng trẻ trung so với tuổi.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của hai ái nữ nhà Bình Minh cũng đã nhanh chóng chiếm trọn spotlight. Hai cô con gái nam diễn viên thừa hưởng gen trội từ bố cao vượt cả mẹ. Sở hữu gương mặt xinh xắn, chiều cao nổi trội với chân dài và vóc dáng thon thả chuẩn người mẫu. Cả hai được đánh giá sẽ trở thành siêu mẫu tiềm năng trong tương lai.