Biến cố cuộc đời xảy ra với đứa trẻ từ năm lên 2 tuổi. Sau một cơn sốt cao, kéo dài nhiều ngày, Nam được gia đình đưa đến bệnh viện nhưng vẫn không cắt được cơn sốt. Được chuyển ra Hà Nội, người thân ngã quỵ khi nghe bác sĩ kết luận em mắc phải căn bệnh hiểm nghèo.

Vừa qua, Phụ nữ & Gia đình đăng tải bài viết “Cha 7 năm ròng cùng con trai 9 tuổi chiến đấu với bệnh hiểm nghèo: '7 năm rồi sao tóc con vẫn chưa mọc vậy bố?' chia sẻ hành trình giành giật sự sống của em Phạm Tiến Nam (9 tuổi, ngụ xóm 4, xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An ). Mới 9 tuổi nhưng suốt 7 năm qua, Nam đã phải gồng mình sống chung với căn bệnh ung thư máu.

Suốt 7 năm ôm con nằm viện, anh Phạm Văn Cử (37 tuổi, bố của Nam) vẫn không thôi hi vọng một ngày nào đó con trai mình sẽ khỏe mạnh, trở về cắp sách đến trường như những đứa trẻ khác. Anh ân cần, chăm sóc con một cách chu đáo.

Cũng từ đó, tuổi thơ của Nam là những tháng ngày rong ruổi cùng người cha khắp các bệnh viện với hi vọng giành lại sự sống. Trải qua hàng chục lần điều trị hóa chất, xạ trị khiến mái đầu của em trọc lóc, da xanh xao, khuôn mặt đượm buồn, nhăn nhó, đôi mắt ngấn lệ vì gánh chịu bao mũi kim tiêm hàng ngày đâm vào da thịt.

Được biết, Nam sinh ra trong gia đình có 3 anh em. Sau Nam còn một đứa em mới 7 tháng tuổi. Kinh tế phụ thuộc vào một sào ruộng cùng số tiền công bấp bênh anh Cử nhận được từ nghề cơ khí. Từ ngày con trai bệnh tật, anh nghỉ hẳn việc để túc trực bên con nên không thể làm gì kiếm thu nhập. Cuộc sống gia đình càng thêm khó khăn.

Suốt 7 năm qua, anh Cử ôm con khắp bệnh viện để giành giật sự sống - Ảnh: NNCC

Bình quân mỗi tháng Nam phải nhập viện từ 15 đến 25 ngày. Vì điều trị ngoại trú nên chi phí càng thêm đắt đỏ. Chỉ tính riêng tiền phòng trọ đã 100 nghìn/ngày. Để có tiền chạy chữa cho con, vợ chồng anh Cử đã phải vay mượn khắp nơi, từ người thân, bạn bè đến nặng lãi.

Vất vả mấy vợ chồng anh Cử cũng vượt qua để cùng con chiến đấu. Thế nhưng, cứ mỗi lần nghe con hỏi “Sao tóc con vẫn chưa mọc? Có phải bệnh của con ngày càng nặng phải không bố?”, trái tim người cha lại đau nhói.

Anh Cử gửi lời cảm ơn độc giả hảo tâm đã giúp đỡ lúc gia đình khó khăn - Ảnh: Mai Mai

Bài viết về hoàn cảnh em Nam sau khi được đăng tải nhận được sự quan tâm, chia sẻ của rất nhiều độc giả hảo tâm trong và ngoài nước. Ngoài thăm hỏi, động viên, độc giả còn ủng hộ số tiền 43 triệu đồng, hỗ trợ phần nào chi phí trong thời gian em Nam điều trị.

“Tôi không ngờ lúc con cái bệnh tật, gia đình khó khăn lại nhận được sự đồng cảm của rất nhiều người. Tôi không biết nói gì hơn, xin cúi đầu cảm ơn quý báo, độc giả hảo tâm đã chung tay giúp đỡ. Đây là động lực để con trai tôi tiếp tục cố gắng, chiến đấu với bệnh tật. Hi vọng con sẽ sớm khỏe mạnh, trở về nhà để tiếp tục đi học và sống những ngày tháng bình yên như bao đứa trẻ khác”, anh Cử tâm sự với lòng biết ơn.