Nhờ nỗ lực học tập, Quỳnh đã trúng tuyển vào trường Đại học Thăng Long. Tối 20/8, em gói ghém hành trang, chào tạm biệt người thân, bạn bè để bắt xe khách ra Hà Nội nhập học.

Ngày 24/8, Phụ nữ & Gia đình đăng tải bài viết “Gặp nạn thảm khốc trên đường nhập học, nữ tân sinh viên nguy kịch tính mạng, dang dở tương lai” chia sẻ về hoàn cảnh bất hạnh của em Võ Thị Như Quỳnh (18 tuổi, ngụ khối Hợp Tiến, thị trấn Qùy Hợp, huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An ).

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong, Quỳnh và 13 người khác bị thương nặng. Nữ tân sinh viên được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng vỡ xương chậu, gãy xương sườn, gãy chân phải, gãy xương đùi chân trái, bật khớp háng.

3 giờ sáng ngày hôm sau, Quỳnh đang cùng hàng chục hành khách khác ngủ chập chờn trên xe thì bất ngờ gặp nạn. Chiếc xe khách đang lưu thông đến địa phận xã Ân Nghĩa (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình) thì mất lái, tông vào phần đuôi xe tải chở cây luồng đang đỗ cùng chiều bên đường.

Đôi chân tân nữ sinh viên gãy nát sau vụ tai nạn giao thông- Ảnh: NNCC

Chưa kịp đặt chân đến giảng đường đại học thì Quỳnh đã nguy kịch sau vụ tai nạn giao thông. Việc học cùng bao dự định cho tương lai phía trước của nữ tân sinh viên đành dang dở.

Anh Võ Văn Hùng (43 tuổi, bố của em Quỳnh) chia sẻ: Quỳnh là chị cả trong gia đình có 3 chị em. 3 năm trước, mẹ của nữ tân sinh viên này cũng bị tai nạn giao thông, gãy xương chậu, mất khả năng lao động. Kinh tế của cả gia đình trông chờ hoàn toàn vào số tiền lương lái xe tải mà anh Hùng nhận được hàng tháng. Nay Quỳnh gặp nạn, cuộc sống càng thêm khó khăn.

Giấy báo trúng tuyển đại học của em Quỳnh - Ảnh: NNCC

Bài viết chia sẻ hoàn cảnh em Quỳnh sau khi đăng tải nhận được nhiều sự đồng cảm, sẻ chia của độc giả xa gần. Ngoài động viên, thăm hỏi, Quỳnh còn được quyên góp, ủng hộ với tổng số tiền 35 triệu đồng, hỗ trợ phần nào chi phí điều trị trong thời gian dài.

Thông qua báo chí, anh Hùng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý tòa soạn, độc giả Phụ nữ & Gia đình đã chung tay giúp đỡ gia đình trong thời gian khó khăn nhất.

Hoàn cảnh của Quỳnh nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của nhiều độc giả trong và ngoài nước - Ảnh: NNCC

“Tôi rất cảm động và biết ơn khi nhận được sự thương yêu, chia sẻ của mọi người trong thời gian con gái gặp nạn. Đây là động lực lớn cả về tinh thần lẫn vật chất, giúp gia đình tôi vượt qua khó khăn. Hiện tình hình sức khỏe của con tôi đã có tiến triển. Thời gian điều trị rất lâu dài nhưng mong rằng con sẽ sớm hồi phục để tiếp tục học tập”, anh Hùng chia sẻ.

Hi vọng tấm lòng sẻ chia của độc giả hảo tâm sẽ tạo thêm sức mạnh để em Quỳnh vượt qua đau đớn, nhanh chóng phục hồi sức khỏe để trở về viết tiếp giấc mơ còn dang dở của mình.