Gợi ý 13 loại trái cây giảm cân hiệu quả nhất

Muốn giảm cân hiệu quả bằng trái cây hoàn toàn không hề khó. Chỉ cần biết cách lựa chọn loại trái cây phù hợp. Sau đây là gợi ý cụ thể những loại trái cây giảm cân hiệu quả được sử dụng nhiều nhất:

Trái cây là một thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn giảm cân của chị em. Trái cây là món ăn nhẹ làm sẵn từ thiên nhiên chứa nhiều vitamin, chất xơ và các chất dinh dưỡng khác hỗ trợ một chế độ ăn uống lành mạnh. Trái cây cũng thường ít calo và giàu chất xơ, có thể giúp bạn giảm cân. Ngoài giảm cân thì trái cây còn nhiều tác dụng tốt lành cho sức khỏe của chúng ta.

Được biết đến là thực phẩm vàng giúp giảm cân hiệu quả, tích cực ăn táo sẽ giúp loại bỏ mỡ thừa và giảm trọng lượng cơ thể một cách an toàn. Đây là 1 trong 7 loại trái cây giảm cân được các chuyên gia dinh dưỡng khuyên dùng. Theo đó, mỗi ngày bạn chỉ cần ăn từ 2-3 trái táo. Loại quả này còn giúp ngăn ngừa các bệnh mỡ máu, tim mạch, ung thư. Vì sao ăn táo giúp giảm cân?

Theo kết quả nhiều nghiên cứu cho thấy, trong táo có chứa nhiều vitamin A, C, E, canxi giúp bổ sung các dưỡng chất thiết yếu. Lượng calo trong một quả táo rất thấp (chỉ chứa 60-100 kcal) không chứa chất béo và natri. Vì vậy, chúng ta có thể thoải mái ăn táo mà không sợ tăng cân.

Tích cực ăn táo sẽ giúp loại bỏ mỡ thừa và giảm trọng lượng cơ thể một cách an toàn

Với lượng chất xơ dồi dào, ăn táo là cách giúp tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, Pectin trong chất xơ sẽ giúp ngăn chặn hấp thụ chất béo, giúp no lâu và giảm cảm giác thèm ăn.

2. Trái bơ - Trái cây vừa giúp giảm cân vừa đẹp da

Nếu muốn đánh bay mỡ thừa, sở hữu vóc dáng thon gọn mà làn da vẫn sáng mịn thì đừng bỏ qua trái bơ. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chỉ cần ăn 1 trái bơ mỗi ngày. Hoặc cũng có thể chế biến với nhiều món khác nhau như sinh tố bơ, salad bơ, kem bơ,…

Bơ chứa dồi dào hàm lượng vitamin như: Vitamin B, và vitamin K, vitamin C, vitamin E và kali. Mặc dù vậy, bơ chứa rất ít calo. Cụ thể: 50g bơ chỉ chứa 80 đơn vị ca-lo. Vì vậy, mỡ thừa sẽ chuyển hóa thành năng lượng và giảm béo nhanh.

Bơ là loại trái cây vừa giúp giảm cân vừa đẹp da

Bên cạnh đó, bơ chứa 20gr chất béo tự nhiên, góp phần giảm lượng cholesterol trong máu, tăng testosterone giúp giảm béo cho cả nam và nữ.

Ngoài ra, trong bơ có chứa thành phần Axit oleic giúp tăng cường quá trình đốt cháy mỡ thừa. Lượng thức ăn nạp vào cơ thể được điều chỉnh ở mức cân bằng. Giúp tránh tình trạng tăng cân.

3. Chuối – Loại trái cây thơm ngon bổ dưỡng giúp giảm cân

Với hương vị thơm ngon, chi phí thấp, chuối là loại trái cây dễ ăn, dễ tìm và giúp giảm cân cực hiệu quả.

Chuối chứa ít calo nên sẽ ngăn chặn sự hấp thụ carb. Lượng kali dồi dào trong chuối giúp mỡ bị đốt cháy nhanh chóng và giúp cơ thể săn chắc, tránh tích tụ mỡ.

Chuối là loại trái cây thơm ngon bổ dưỡng giúp giảm cân

Lượng chất xơ hòa tan trong chuối rất cao, giúp tăng cường hoạt động tiêu hóa và ngăn chặn cảm giác thèm ăn.

Bên cạnh việc ăn chuối tươi, bạn có thể chế biến thành nhiều món khác như sinh tố, bánh chuối, chuối nướng để thực đơn đa dạng hơn.

4. Cam – Gợi ý giảm cân không thể bỏ qua

Đừng bỏ qua cam trong thực đơn các loại quả giảm cân, tiêu diệt mỡ thừa mỗi ngày. Với hàm lượng vitamin C dồi dào, cam giúp cơ thể tăng thể lực, tăng cường trao đổi chất, điều hòa và loại bỏ lượng mỡ thừa trong cơ thể.

Cam là loại quả giảm cân, tiêu diệt mỡ thừa mỗi ngày hiệu quả

Bên cạnh đó, trong cam chứa lượng đường tự nhiên rất lớn giúp giảm cơn thèm ngọt. Quá trình giảm cân sẽ có thể đạt thành công đến 50% khi chúng ta hạn chế bớt lượng đường vào cơ thể.

5. Giảm cân bằng quả chanh

Chanh khi pha thành nước uống giúp cấp nước, giảm mệt mỏi, tan mỡ thừa, giảm cân hiệu quả.

Trong quả chanh có chứa đến 70% thành phần vitamin C. Mang đến hiệu quả thanh lọc và tăng cường quá trình tiêu hóa, trao đổi chất.

Lượng axit tự nhiên có chứa trong quả chanh giúp hỗ trợ giải độc gan, đào thải độc tố, đốt cháy mỡ thừa và ngăn chặn sự tích tụ mỡ thừa.

Chanh khi pha thành nước uống giúp cấp nước, giảm mệt mỏi, tan mỡ thừa, giảm cân hiệu quả

Lưu ý:

+Dùng tối đa 2 cốc nước chanh mỗi ngày

+ Không uống quá chua để tránh gây ảnh hưởng đến sức khỏe của dạ dày và hệ tiêu hóa.

+ Tránh dùng nước chanh đối với những người mắc bệnh đau dạ dày.

6. Lê – Loại trái cây người ăn kiêng không thể bỏ qua

Lê là loại trái cây thơm ngon đặc biệt được nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh có hiệu quả hỗ trợ giảm béo tốt

Lê là loại trái cây thơm ngon đặc biệt được nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh có hiệu quả hỗ trợ giảm béo tốt. Mỗi quả lê có chứa hàm lượng calo lên đến 100 calo. Loại quả này chứa ít năng lượng nên giúp cơ thể không bị tích mỡ.

Hơn nữa, trong trái lê chứa khá nhiều vitamin C và chất xơ cao giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, thải độc, đốt cháy chất béo và hạn chế sự thèm ăn.

7. Kiwi – Loại trái cây giúp giảm cân nhanh sau 1-2 tuần

Không thể thiếu kiwi trong thực đơn giảm cân mỗi ngày. Theo một thử nghiệm với 50 người tại Mỹ, chỉ cần ăn đều đặn 2 quả kiwi mỗi ngày sẽ thấy hiệu quả giảm mỡ bụng từ 3-7 cm sau 3 tháng.

Để giữ được hàm lượng dinh dưỡng cao nhất, bạn có thể gọt vỏ ăn sống hoặc thái nhỏ trộn salad rau củ quả.

Không thể thiếu kiwi trong thực đơn giảm cân mỗi ngày

8. Đu đủ - Loại trái cây không nên bỏ qua khi giảm cân

Đu đủ là một trong những loại trái cây mang đến hiệu quả giảm cân tốt rất được yêu thích. Đặc biệt là những trái đu đủ chín tới.

Với 100g đu đủ có chứa 35 calo, đảm bảo năng lượng cho cả ngày dài. Enzyme lipase trong đu đủ sẽ giúp phân giải chất béo, đốt cháy mỡ thừa hiệu quả và đẩy nhanh tốc độ giảm cân. Đồng thời, giúp thúc đẩy hoạt động của hệ tiêu hóa hơn.

Đu đủ là một trong những loại trái cây mang đến hiệu quả giảm cân tốt rất được yêu thích

Trong loại quả này, enzyme lipase có vai trò phân giải chất béo, đốt cháy mỡ thừa. Enzyme papain giúp thúc đẩy hoạt động tiêu hóa thức ăn qua ruột.

9. Bưởi – Loại trái cây giúp giảm cân siêu tốc

Bưởi mang đến hiệu quả giảm cân cực nhanh và tuyệt đối an toàn cho sức khỏe. Bưởi chứa giàu vitamin C, axit, kali,… giúp đẩy nhanh tốc độ tiêu hóa, tránh gây tích tụ mỡ.

Bưởi chứa mọng nước và giàu chất xơ. Mang đến hiệu quả giảm lượng cholesterol trong máu và làm chậm quá trình hấp thụ đường glucose vào cơ thể. Giúp giảm tải hoạt động của gan.

Bưởi mang đến hiệu quả giảm cân cực nhanh và tuyệt đối an toàn cho sức khỏe

10. Lựu - Bí quyết giảm cân nhanh chóng

Trong quả lựu chứa 12% vitamin C, 16% vitamin K và 10% folate. Nhờ đó, giúp cơ thể bổ sung năng lượng cần thiết cho cả ngày dài.

Hạt lựu chứa lượng chất xơ dồi dào sẽ giúp “dọn dẹp” nhanh chóng mỡ thừa tích tụ trong cơ thể. Cho dù đó là mỡ lâu ngày hay mới hình thành. Chất chống oxy hóa trong lựu giúp giảm cảm giác thèm ăn và đốt mỡ hiệu quả.

Chất chống oxy hóa trong lựu giúp giảm cảm giác thèm ăn và đốt mỡ hiệu quả

11. Ổi – Loại trái cây giảm cân tại nhà tốt nhất

Trong quả ổi có chứa một lượng lớn vitamin B1, C và chất xơ. Đây là những chất mang đến nhiều lợi ích như:

+ Loại bỏ cảm giác thèm ăn, no lâu.

+ Hỗ trợ phục hồi tế bào da chết, ngăn ngừa oxy hóa da, dưỡng da.

+ Đốt cháy lớp mỡ thừa tích tụ dưới da, giúp giảm cân nhanh chóng.

Ổi là loại trái cây giảm cân tại nhà tốt nhất

Đặc biệt, đây là sản phẩm rất tốt cho người bị tiểu đường, tim mạch, huyết áp.

12. Dưa hấu - Trái cây ăn đẹp da giảm cân tốt nhất

Dưa hấu là loại trái cây rất dễ kiếm, chế biến đa dạng, chi phí thấp. Với công dụng đa dạng, đừng quên cho dưa hấu vào thực đơn mỗi ngày để giảm cân hiệu quả.

Dưa hấu chứa đa dạng các thành phần như vitamin A, B và C, sắt, canxi, photpho, magie cùng các axit amin. Bổ sung những thành phần này sẽ giúp cơ thể có nhiều dưỡng chất cần thiết mà không bị béo phì.

Chất ly-cô-pen có trong dưa hấu giúp ngăn chặn ung thư, các bệnh về tim mạch, huyết áp. Đồng thời, loại bỏ mỡ thừa hiệu quả. 90% trọng lượng dưa hấu là nước. Do đó, ăn nhiều dưa hấu dù cũng không tăng cân và giúp làn da căng mịn, khỏe đẹp hơn.

Dưa hấu là loại trái cây rất dễ kiếm, chế biến đa dạng, chi phí thấp

13. Cà chua – Bí quyết giảm cân bằng trái cây trong 7 ngày

Ăn cà chua thường xuyên sẽ giúp cân nặng giảm đáng kể trong thời gian nhanh chóng. Theo chia sẻ của nhiều chị em, nhờ ăn cà chua thường xuyên 3 bữa 1 ngày trong suốt 1 tuần liên tục mà ân nặng của họ đã giảm đáng kể.

Hiệu quả giảm cân của cà chua là bởi 200g cà chua chỉ chứa khoảng 30 calo. Cơ thể không lo bị tăng cân mà còn đào thải mỡ thừa nhanh hơn.

Cà chua chứa giàu chất xơ và Vitamin A, B6, C, B1, B2 giúp da sáng và cơ thể tràn trề sức sống. Nếu chị em đang tìm hiểu về cà chua giảm cân nên đọc bài viết chi tiết này.

Ăn cà chua thường xuyên sẽ giúp cân nặng giảm đáng kể trong thời gian nhanh chóng

* Lưu ý cần nắm khi giảm cân bằng trái cây

+ Không ăn quá nhiều trái cây một lúc.

+ Ăn xen kẽ với nhiều loại trái cây khác nhau.

+ Chia nhỏ bữa ăn trong ngày.

+ Kết hợp dùng nước ép trái cây để giảm cân.

+ Tránh ăn trái cây kèm sữa, đường và các thực phẩm nhiều chất béo khác.

Ăn xen kẽ với nhiều loại trái cây khác nhau

Trên đây là những loại trái cây giảm cân sẽ giúp bạn đọc có thêm nhiều sự lựa chọn cho bản thân. Để tránh nhàm chán, các bạn có thể luân phiên thay đổi thực đơn hoặc kết hợp chúng với nhau. Hãy kiên trì áp dụng để thành công trong công cuộc giảm cân, làm đẹp và trở nên tự tin, hoàn hảo hơn.

Kết luận.

Trái cây là một phần thiết yếu của chế độ dinh dưỡng hằng ngày - và có thể giúp giảm cân. Trái cây hầu hết chứa ít calo, nhiều chất xơ và khiến bạn no lâu hơn. Bạn nên nhớ rằng trái cây sẽ tốt hơn khi ăn cả quả thay vì ép nước. Hơn nữa, chỉ đơn giản ăn trái cây không phải là chìa khóa để giảm cân. Bạn cũng nên cố gắng thực hiện một chế độ ăn uống lành mạnh, kết hợp với các phương thức giảm cân khác để mang lại hiệu quả tốt hơn.