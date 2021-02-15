Bật mí cách làm nước gạo lứt giảm cân hiệu quả

Nếu bạn đang tìm cách giảm cân vừa đơn giản vừa tiết kiệm thì đừng bỏ qua nước gạo lứt. Nước gạo lứt từ lâu đã được biết đến là thức uống vừa bổ dưỡng lại vừa giúp giảm cân vô cùng hiệu quả. Nước gạo lứt rất dễ làm và dễ uống, đây là lý do mà nhiều người đã chọn thức uống này như một cách giảm cân tại nhà. Cùng tìm hiểu cách làm nước gạo lứt giảm cân hiệu quả ngay sau đây để nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn như mong muốn.

Gạo lứt phân theo màu sắc thì có rất nhiều loại như màu vàng, tím, đỏ và đen. Nhiều người thường lựa chọn loại gạo lứt nhập khẩu từ Thái lan, Campuchia…Tùy theo nhu cầu sử dụng, bạn có thể dùng thử loại gạo nhập khẩu một vài bữa, nếu uống lâu dài thì nên chọn loại gạo trong nước để tránh dùng phải gạo mốc do bảo quản lâu ngày.

Để làm nước gạo lứt rang giảm cân, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu dưới đây:

Lưu ý là bạn nên lựa chọn gạo lứt được xay xát và đóng gói đúng quy trình. Hạt gạo lứt phải còn nguyên lớp vỏ, màu tươi mới và hạt gạo bóng bẩy thì mới ngon.

Cách làm nước gạo lứt giảm cân tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Bước 1: Nhặt bỏ những hạt gạo lứt xấu

Khi mua gạo lứt sẽ không tránh khỏi những hạt lép, héo. Vì vậy, bạn cần nhặt bỏ những hạt xấu đi để đảm bảo nước uống ngon nhất. Đồng thời để tránh bị mất chất dinh dưỡng của hạt gạo thì bạn không nên rửa gạo lứt trước khi rang.

Bạn cần nhặt bỏ những hạt xấu đi để đảm bảo nước uống ngon nhất - Ảnh minh họa: Internet

Bước 2: Rang gạo lứt

Sau khi đã nhặt xong hết những hạt gạo xấu, bạn bắc chảo lên bếp và bật lửa lớn cho chảo nóng. Tiếp theo, cho gạo lứt vào chảo rang với lửa vừa nhỏ, đảo gạo đều tay liên tục để không bị cháy. Khi gạo chuyển sang màu đậm hơn và có mùi thơm, vài hạt nở ra thì tắt bếp.

Cho gạo lứt vào chảo rang với lửa vừa nhỏ - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn muốn rang nhiều gạo để dùng về sau thì nên rang nhiều mẻ riêng để đảm bảo gạo được rang chín đều. Mỗi lần rang chỉ khoảng một chén gạo, để có thể rang dễ dàng và đảm bảo các hạt gạo có màu vàng đồng đều. Sau khi gạo rang nguội hẳn, bạn có thể cho vào hủ thủy tinh để bảo quản.

Bước 3: Nấu nước gạo lứt

Sau khi đã rang gạo xong, bạn cho gạo lứt vào nồi nước thêm chút muối vào và đun sôi. Tùy theo nhu cầu sử dụng mà bạn có thể giảm lượng gạo, muối và nước sao cho phù hợp.

Cho gạo lứt vào nồi nước thêm chút muối vào và đun sôi - Ảnh minh họa: Internet

Khi nước sôi, hạ lửa nhỏ lại và tiếp tục đun cho đến khi gạo chín mềm rồi tắt bếp. Sau đó, bạn để nguội rồi dùng rây để lọc lấy xác gạo. Nước gạo lứt bạn có thể cho vào một chiếc bình giữ nhiệt hoặc bình thủy tinh để sử dụng. Bạn có thể uống nước gạo lứt rang ngay khi còn ấm hoặc cho vào tủ lạnh dùng dần trong ngày. Nước gạo lứt có thể bảo quản trong tủ lạnh được khoảng 3 ngày.

Nước gạo lứt bạn có thể cho vào một chiếc bình giữ nhiệt hoặc bình thủy tinh để sử dụng - Ảnh minh họa: Internet

Hoặc đơn giản hơn không cần phải đun nấu bằng nồi và bếp, bạn chỉ cần cho lượng gạo lứt đã rang xay vừa đủ vào bình rồi đổ nước nóng vào ủ nóng khoảng 0 - 45 phút để các hạt gạo nở ra. Như vậy bạn cũng sẽ có đủ lượng nước gạo rang cho cả ngày, cách làm này cũng rất đơn giản và tiện lợi cho người ngồi văn phòng.

Vì sao nên uống nước gạo rang giảm cân?

Dưới đây là một số tác dụng của nước gạo rang sẽ khiến bạn cảm thấy an tâm hơn khi bổ sung vào thực đơn hàng ngày:

Đốt cháy calo nhanh hơn

Ngăn ngừa chất béo tích tụ

Tăng cường trao đổi chất

Kiểm soát đường trong máu

Tạo cảm giác no với lượng calo thấp

Bổ sung gạo lứt vào thực đơn hàng ngày là một trong những cách giúp giảm cân tại nhà lành mạnh. Hỗ trợ đẩy lùi cơn đói để giúp bạn hạn chế ăn các món ăn nhiều calo như pizza, hamburger, khoai tây chiên…

Bổ sung gạo lứt vào thực đơn hàng ngày là một trong những cách giúp giảm cân tại nhà lành mạnh - Ảnh minh họa: Internet

Bạn chỉ cần dùng khoảng 25g gạo lứt là sẽ có cảm giác no. Tuy nhiên, nếu bạn tiêu thụ 25g khoai tây chiên thì sẽ vẫn khiến bạn cảm thấy thèm ăn.

Gạo lứt được biết đến là một trong những loại ngũ cốc rất giàu chất dinh dưỡng như đạm, vitamin nhóm B, tinh bột, chất xơ, chất béo, canxi,...tốt cho cả những người mắc bệnh tim mạch, tiểu đường,...

Đặc biệt, thay vì gạo trắng càng ăn càng béo thì gạo lứt lại giúp bạn lấy lại được vóc dáng thon thả bất ngờ. Vì 90% các chất dinh dưỡng có trong mỗi hạt gạo lức chủ yếu là vitamin và các nguyên tố vi lượng.

Hy vọng qua những thông tin chia sẻ về cách làm nước gạo lứt giảm cân trên sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon gọn. Sử dụng nước gạo lứt là cách giúp giữ gìn vóc dáng lành mạnh và khoa học mà bạn nên áp dụng. Bên cạnh đó, đừng quên kết hợp với chế độ dinh dưỡng có nhiều rau, củ, quả để có kết quả tốt nhất.