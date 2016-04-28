YouTV kênh truyền hình điểm tô cuộc sống của người phụ nữ hiện đại

Người phụ nữ hiện đại bên cạnh việc thực hiện trọn thiên chức làm vợ, làm mẹ, làm con dâu trong gia đình đã không ngừng học hỏi, rèn luyện để hoàn thiện về tri thức, kỹ năng sống... Điều này đã giúp họ thoát khỏi những định kiến, lễ giáo cổ hủ, hà khắc để vươn lên xây dựng cuộc sống tốt và đủ đầy hơn cũng như có nhiều đóng góp hơn cho xã hội.

Không chỉ đảm đương vai trò là người giữ lửa cho mái ấm gia đình, phụ nữ hiện đại còn phải đảm bảo có một công việc tốt để lo kinh tế, chu toàn các mối quan hệ xã hội, quỹ thời gian của phụ nữ ngày càng trở nên eo hẹp và việc chăm sóc bản thân cũng vì thế mà bị lãng quên.

Nếu như trước đây, vai trò của người phụ nữ chỉ gói gọn trong gia đình thì phụ nữ hiện đại lại luôn xem trọng sự nghiệp. Đó không chỉ là phương tiện giúp họ bảo đảm nhu cầu vật chất cho mình và gia đình, mà còn là nguồn vui, lẽ sống, trách nhiệm của một người công dân.

Phụ nữ hiện đại không phải là người dành hết thời gian cho công việc hay hy sinh mọi thứ cho gia đình mà còn phải biết cách chăm sóc bản thân. Bởi khi đã hiểu rõ giá trị của cái đẹp cả về hình thức và nội tâm, người phụ nữ sẽ dễ dàng có được sự thành công, hạnh phúc hơn trong cuộc sống.

Sức khỏe

Một người phụ nữ đẹp cần có sự hài hòa giữa cái đẹp sắc vóc và phong thái. Với sắc vóc thì vấn đề sức khỏe là ưu tiên hàng đầu, bởi mọi vẻ đẹp đều bắt nguồn từ một cơ thể khỏe mạnh và giàu sức sống.

Vậy nên ngoài một chế độ ăn uống giàu dưỡng chất, phụ nữ cần có một chế độ tập luyện thể thao để nâng cao sức khỏe. Khi đã có một sức khỏe đủ, người phụ nữ cần quan tâm đến sức khỏe làn da, mái tóc, cách trang điểm, cách lựa chọn phục trang... để tôn nét quyến rũ của bản thân. Đặc biệt, để thật nổi bật, người phụ nữ đẹp cũng cần phải có một phong thái tự tin và khéo léo trong giao tiếp.

Gia đình

Nếu gia đình được coi là tế bào của xã hội thì phụ nữ chính là hạt nhân của tế bào ấy, bởi dù sự nghiệp vững chắc đến đâu, địa vị xã hội lớn thế nào thì đối với gia đình, phụ nữ vẫn là người con dâu, người vợ, người mẹ, người giữ lửa mái ấm, người thầy của các con và là cở sở của một cuộc hôn nhân bền vững.

Do đó, phụ nữ hiện đại cần phải trang bị những kiến thức cần thiết trong việc chăm sóc bản thân, gia đình, con cái và khéo léo trong cách ứng xử để có thể định hướng con cái trước những cám dỗ trong cuộc sống.



Giải trí

Phụ nữ hiện đại ngoài có một công việc yêu thích, chu toàn vai trò trong gia đình còn cần thời gian chăm sóc bản thân và tận hưởng những niềm vui, sở thích riêng, đó là lúc được thoải mái vui chơi bên bạn bè, café tán gẫu, du lịch, shopping hay đơn giản là ngồi xem bộ phim mình yêu thích, thưởng thức trọn vẹn một bản nhạc hay, lắng nghe những chia sẻ của các chuyên gia tâm lý về những tâm tư, tình cảm của riêng mình cũng như giải đáp những khúc mắc chuyện nhà, chuyện chồng, chuyện con cái...

Bởi có câu, nếu bạn không yêu và chiều chuộng bản thân mình thì sẽ chẳng có ai làm thay bạn cả.

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