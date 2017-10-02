NSƯT Minh Vương tổ chức lễ cúng Tổ linh đình đầu tiên trong sự nghiệp

Trước đây, khi đến ngày giỗ Tổ, NSƯT Minh Vương thường nấu mâm cơm và cúng ngay tại nhà, sau đó, ông sẽ đến sân khấu chia vui cùng bạn bè đồng nghiệp. Riêng năm nay, nghệ sĩ lại tưởng nhớ ngày giỗ Tổ sân khấu theo cách hoàn toàn khác.

Mọi năm, nghệ sĩ Minh Vương sẽ tổ chức tưởng nhớ ngày giỗ Tổ tại nhà. Tuy nhiên, năm nay, để đánh dấu ngày bản thân vượt qua bệnh tật, hồi sinh từ cõi chết, nam nghệ sĩ đã tổ chức tiệc mừng tại một nhà hàng lớn ở TP. HCM.

Buổi tiệc có sự hiện diện của nhiều nghệ sĩ thuộc thế hệ của ông cùng nhiều đàn em trong nghề.

Chia sẻ về buổi tiệc tưởng nhớ ngày giỗ Tổ sân khấu, nghệ sĩ Minh Vương cho biết: "Tôi bất ngờ vì có nhiều nghệ sỹ đến chia vui cùng mình. Lúc đầu tôi nghĩ chỉ vài chục người đến, nào ngờ có đến gần 200 anh em nghệ sỹ đến tưởng niệm Tổ nghiệp".

Ông cho biết thêm, chính điều này đã giúp bản thân có thêm động lực để những năm về sau tiếp tục làm lễ tưởng nhớ Tổ nghiệp.

Nhiều nghệ sĩ thành danh thuộc thế hệ NSƯT Minh Vương cũng đến tưởng nhớ ngày giỗ Tổ như NSƯT Thanh Tuấn, NSƯT Thanh Điền, NSƯT Chí Tâm, NSƯT Giang Châu, NSƯT Thanh Tuấn, NSƯT Thanh Kim Huệ… Trẻ hơn thì có NSƯT Thoại Mỹ, Hồng Tơ, Lê Giang, danh hài Tấn Beo… Đặc biệt, tất cả các nghệ sĩ đều lên sân khấu hát cải lương, tân cổ để mừng ngày giỗ Tổ.

Xúc động với hình ảnh Hoài Linh chân trần dầm mưa thu dọn tàn cuộc sau ngày giỗ Tổ hoành tráng Sau ngày giỗ Tổ hoành tráng tại đền thờ 100 tỷ, danh hài Hoài Linh cởi bỏ bộ y phục trang nghiêm và đi chân trần thu dọn tàn cuộc khiến fan rất xúc động.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuat-vien-sau-con-thap-tu-nhat-sinh-nsut-minh-vuong-to-chuc-le-cung-to-linh-dinh-dau-tien-trong-su-nghiep-242519.html