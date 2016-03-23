Tập phim bắt đầu với cảnh Daddu cùng với với các thành viên gia đình khác đang vui mừng. Ông rất vui khi Anoop đã trở về nhà. Shiv nói, ngày hôm nay là rất đặc biệt đối với chúng ta vì Amol sẽ hòa nhập về với gia đình ta ngay khi các thủ tục được thực hiện. Amol nắm tay Shiv và nói hôm nay là rất quan trọng đối với con. Saachi trông vào. Anoop nói, ba muốn tặng cho con một thứ vào dịp tốt lành này, cái mà không đắt tiền như những món quà khác nhưng nó lại rất đặc biệt với ba. Anoop nói, ba đã bắt được 5 kẻ khủng bố trong một cuộc chiến và chính quyền đã tặng ba một huy chương, giờ ba muốn tặng nó cho con. Shiv xúc động đứng lên. Anoop gắn huy chương trên áo Shiv. Shiv cảm ơn ông vì đã tặng huy chương. Cả hai cha con ôm nhau. Saachi nghĩ tôi đang mong đợi một vụ nổ và anh đang đắm mình trong tình yêu của ông ta.

Jagya đang nhìn Ganga và nghĩ gì điều gì sẽ xảy ra nếu anh mất em. Anh thấy sợ mất em. Anh sẽ cô đơn một mình ... Xin thần linh hãy giúp để chúng tôi được ở bên nhau. Tôi muốn một cuộc sống bình yên với em. Ganga tỉnh dậy và hỏi, anh ngồi đây từ khi nào? Jagya nói, anh mới vừa đến thôi. Ganga nói, em đang ổn mà, nhưng anh trong có vẻ mệt đấy. Anh đi ngủ đi. Jagya nói, anh muốn ngồi bên em một chút nữa.

Lê Thủy - cô âu 8 tuổi

Mahi trêu Shiv và nói anh Shiv đang buồn ngủ. Anh nói rằng, nó có nghĩa là chị dâu Anandi cũng sẽ đi ngủ. Alok yêu cầu anh thôi kéo chân. Mahi nói, đêm đặc biệt đối với cặp vợ chồng ở khách sạn ven hồ. Mọi người đều vỗ tay. Saachi thì khó chịu. Anandi nói, chúng con cảm thấy thoải mái với mọi người. Vậy điều đó cần làm gì? Ira nói, nó là cần thiết cho cả hai con. Meenu nói, cả hai phải đi. Anandi hỏi, nhưng quần áo của chúng con? Daddu đưa cho họ hành lý và nói tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Anandi và Shiv đến khách sạn.

Daddu nói, hôm nay ông rất hạnh phúc. Anoop nói, hôm nay cũng là ngày rất đặc biệt đối với tôi. Tôi đến và biết sự thực. Tôi tự hào về Meenu sự hy sinh bà ấy đã làm cho gia đình. Tôi không thể làm được điều đó tôi ở vị trí của cô ấy. Ira ca ngợi Anoop vì đã hiểu Meenu và chấp nhận sự thật. Bà nói rằng, tôi không thể chấp nhận sự thật và nghĩ rằng Anoop ũng không thể đối mặt với sự thật. Bà đánh giá cao suy nghĩ của ông.

Meenu nói, em không nói bất cứ điều gì với anh Anoop. Mọi người căng thẳng. Em phải nói vì anh ấy cứ khăng khăng muốn biết sự thật. Daddu hỏi, vậy ai là người nói với con điều này? Saachi căng thẳng. Mọi người đều nhìn cô đầy nghi hoặc. Daddu hỏi, làm sao cháu dám nói điều quan trọng này ra? Tại sao cháu lại cố gắng đầu độc hạnh phúc của chúng ta. Alok hét và hỏi con muốn gì? Anoop nói, cái gì đã qua thì hãy để cho nó qua đi. Alok nói, mọi người đã cố gắng để giúp nó đi đúng hướng nhưng Saachi giống như một kẻ thù. Anoop nói, Saachi đã không phạm sai lầm và thực tế cháu nó đã mang hạnh phúc đến cho em. Alok yêu cầu cô xin lỗi. Saachi nói xin lỗi. Anoop nói Alok đừng mắng Saachi trước mặt những người khác khi cô đã lớn như bây giờ. Daddu cố gắng làm mọi người vui lên và cười. Ông nói về Anandi và Shiv.

Jagya đang đứng bên cạnh Ganga. Anh nói Dadisaa đi ngủ. Dadisaa nói, bà không thể ngủ được. Bà đảm bảo với anh rằng bà sẽ chăm sóc Ganga. Bà nói anh cũng đi ngủ đí.

Anandi và Shiv ở trong khách sạn. Shiv ôm cô một cách tình cảm. Daddu gọi Shiv và hỏi xem họ đã đến khách sạn. Shiv nói rồi. Sau đó Meenu gọi Shiv và hỏi anh ta kiểm tra các thứ trong túi. Shiv nói là họ chưa cần gì cả. Bà tắt điện thoại. Mọi người cười. Ira gọi Shiv và hỏi, ngày mai các con sẽ ăn sáng với chúng ta chứ? Shiv nói, chúng ta sẽ nói về điều này vào buổi sáng. Mọi người lại cười. Shiv chúc mừng Anandi vì lễ kỷ niệm một năm ngày cưới trong khi vuốt ve khuôn mặt của cô. Alok gọi và nói họ không được đánh nhau vào buổi đêm. Shiv cảm ơn ông. Anandi nói về sự hạnh phúc mà anh đã cho cô trong một năm qua.

Tập 65b

https://www.youtube.com/watch?v=L63k2c5Yv3w

Tập phim bắt đầu với cuộc trò chuyện lãng mạn giữa Shiv và Anandi về cuộc hôn nhân một năm qua của mình. Anandi nói rằng, giống như khoảnh khắc mà anh đã cho em được hạnh phúc bao la. Anandi và Shiv ôm lấy nhau. Điện thoại của Shiv đổ chuông. Shiv nói rằng, anh không biết là có chuyện gì xảy ra với mọi người trong nhà nữa. Anandi cười và cầm điện thoại lên nghe. Mahi nói, em gọi để nói rằng. Anandi nói rằng, hiện hệ thống đang bận, xin vui lòng gọi lại vào ngày mai. Mọi người cười to. Anandi nói với Shiv rằng, giờ thì không ai phá đám chúng ta đươc nữa rồi. Hai người lại ôm lấy nhau.

Bà nội nói rằng, đó là một quyết định khó khăn của Shiv và Anandi khi tiếp nhận nuôi một đứa trẻ. Bhairov nói rằng Amol là một đứa trẻ ngoan. Bà nội nói, Anandi mới trưởng thành và thật không dễ dàng gì để đưa ra quyết định này. Jadish nói rằng, Anandi đã sẵn sàng cho quyết định của mình và con tin cô ấy sẽ chứng minh được rằng mình là một người mẹ tốt của Amol. Bà nội gọi cho Anandi để chúc mừng cô. Anandi hỏi, bà đã không gọi vào ngày hôm qua. Bà nội chúc mừng cô vì đã trở thành mẹ. Bà nội nói bà rất vui vì lại được thành cụ ngoại lần nữa. Anandi nói rằng, hôm nay chúng con sẽ đi giám hộ cho Amol. Bà có thể đến đó. Chúng con sẽ đến Jaistar với Amol.

Shiv hỏi, bà nội nói gì vậy. Anoop gõ cửa bước vào và đưa cho Shiv một chiếc cà vạt. Ông nói, ta đã mang nó từ London về từ lâu. Shiv cảm động nhận nó. Anoop thắt chiếc cà vạt cho anh. Anandi đứng cạnh khen ngợi chiếc cà vạt thật hợp với Shiv. Shiv cảm động ôm lấy Anoop.

Anoop hỏi Alok về người bạn của họ DK. Alok nói rằng, anh ta vẫn ở Jaipur, đang quản lý chuyện kinh doanh của bố anh ta. Anoop nghĩ sẽ gặp bạn bè của mình. Alok nói rằng, họ chắc hẳn sẽ rất vui đấy.

Sanchi bước xuống phòng khách và nói rằng đêm qua cô không thể nào ngủ được. Con đã nhận ra rằng minh đã sai rồi. Con đối xử quá ngu ngốc và thô lỗ. Con nghĩ tại sao mình lại như thế, tại sao con chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không quan tâm đến người khác. Con đã có được câu trả lời rằng con cần phải chú ý. Con muốn mọi người yêu thương và chiều chuộng con như trước. Sanchi nói xin lỗi mọi người. Anandi nói rằng, em không cần phải xin lỗi mọi người. Saanchi nói xin lỗi Alok. Cô nói bố sẽ không tin lời con nhưng từ bây giờ bố sẽ nhìn thấy một Saachi hoàn toàn khác. Con báo rằng con sẽ lấy thuốc bác sĩ tâm lý yêu cầu. Con sẽ uống nó và bố sẽ nhận thấy sự thay đổi trong con. Mọi người có thể bây giờ sẽ không tin con nhưng con sẽ chờ tới khi mọi người bị thuyết phục, và nhìn thấy sự thay đổi nơi con.

Mọi người đang im lặng lắng nghe Saachi nói và không ai tin cô. Anandi nói rằng, Saachi đã chấp nhận rằng con bé đã sai. Con bé muốn thay đổi bản thân. Alok nói rằng, trước đây nó đã làm chuyện này rồi nhưng giờ lại lặp lại. Ira nói rằng, ta muốn tin con bé nhưng…Anoop nói rằng, Saachi vẫn còn là một đứa trẻ. Chúng ta nên cho con bé một cơ hội. Daddu nói rằng, chúng ta không có bất kỳ lựa chọn nào nữa ngoài việc tin tưởng con bé và cho con bé một cơ hội. Anandi nói rằng, con sẽ đi đưa thuốc cho con bé. Anandi đến phòng của Saachi. Anandi nói rằng, chị hy vọng rằng em đang hối cải về những lỗi của mình. Bây giờ, không còn ai quan tâm em nữa. Chị khuyên em nên trở về với chính mình. Anandi đưa thuốc cho Saachi và bảo cô uống nó.

Saurav gọi cho Saachi và nói rằng tớ nghĩ rằng ý tưởng của mình đã được thực hiện. Saachi nói rằng, mình đang thực hiện kế hoạch. Mọi người sẽ tin tưởng mình thôi. Saurav nói rằng, mình hy vọng cậu sẽ không trở thành một cô gái nịnh hót. Saachi nói rằng, tôi sẽ không thay đổi đâu. Saachi mở bình và ném thuốc đi. Cô nói rằng, thế giới này là một vở kịch và chúng ta đều là những diễn viên. Cô nói rằng, mình cần phải đóng kịch thì mọi người mới bị thuyết phục.

Bà nội đang đi với Bhairov và nói rằng bà không thể để Ganga một mình được. Bhairov nói rằng, họ cần phải đến văn phòng hộ tịch ngay bây giờ. Bà nội giục Bhairov đi nhanh lên. Những người làm ở trại trẻ mồ côi đưa giấy tiếp nhận quyền nuôi con và nói Amol giờ là con của hai người. Anandi nói rằng, thằng bé đâu. Anandi rất hạnh phục khi nhìn thấy Amol. Cô ôm lấy cậu bé. Cô nói rằng, con sẽ về nhà với chúng ta. Shiv cười. Anandi, Shiv và Amol đang rời khỏi trại trẻ mồ côi. Anandii nói rằng, sao hôm nay không thấy những đứa trẻ khác ở quanh đây. Mọi người đi đến chỗ 3 người với tầm biển ghi nhớ bạn. Mọi người nói, bạn sẽ nhớ chúng tớ chứ. Những đứa trẻ đưa cho Amol những lời chúc và một món quà. Bablu im lặng. Anandi nói rằng, Amol sẽ đến và thăm mọi người. Đây là ngôi nhà đầu tiên của cậu bé. Shiv hứa sẽ đưa Amol đến đây thường xuyên. Xem tập tiếp theo tại đây