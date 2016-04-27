Xem phim “Đôi mắt của trái tim”, nhận quà hấp dẫn cùng TodayTV

“ Đôi mắt của trái tim ” là câu chuyện về tình yêu của đôi đôi trài tài gái sắc Kha và Du. Khi hạnh phúc đang đong đầy thì mọi chuyện lại hoàn toàn thay đổi sau bữa tiệc đính hôn. Du và chồng sắp cưới lái xe ra về trong trạng thái phấn khích tột cùng, vì không làm chủ được tay lái nên Kha đã gây ra tai nạn cho một cô gái rồi bỏ trốn. Vụ tai nạn cũng chính là nguyên nhân làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Thái Du, Hồ Kha cũng như Hạnh- cô nghệ sĩ dương cầm tài năng...

Kịch bản gây cấn với những nút thắt mở bất ngờ qua sự thể hiện trọn vẹn của những gương mặt tài năng như: Kim Tuyến, Lê Phương, Thành Được, Cao Minh Đạt... mang lại những bất ngờ, kịch tính cho phim.

Theo dõi bộ phim trong khung Giờ Vàng phim Việt lúc 19h00 thứ 2-6 hàng tuần trên TodayTV, khán giả sẽ dễ dàng tìm được đáp án chính xác cho câu hỏi liên quan được phát ngẫu nhiên trong chương trình “Phim Việt giờ Vàng – Hè càng sôi động”. Bí quyết để trúng thưởng thật đơn giản, chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp: Today (khoảng trắng) A/B gửi đến 6066 (với A hoặc B là đáp án chính xác).

Vừa thưởng thức những thước phim hay, vừa có cơ hội trúng thưởng Bàn ủi hơi nước cầm tay thông minh Steam O Power mỗi ngày và Máy chế biến thực phẩm chuyên nghiệp Turbi Twin mỗi tuần là niềm vui nho nhỏ mà TodayTV muốn gửi gắm đến tất cả khán giả nhân dịp Hè sang. Chương trình diễn ra từ 03/5/2016 đến 10/6/2016.

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