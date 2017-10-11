Cách đây vài hôm, cộng đồng mạng chia sẻ nhau tấm ảnh và đoạn tin nhắn cho rằng Hồ Ngọc Hà đang cãi nhau với Kim Lý . Từ đó, một câu chuyện được dựng lên và lan truyền trên mạng rằng, Hà Hồ và Kim Lý cùng xuất hiện trên một chiếc ô tô hạng sang. Tuy nhiên, giữa cả hai sau đó bất ngờ xảy ra cãi vã khiến nam diễn viên vô cùng tức giận phải xuống xe và đón taxi bỏ đi.

Cụ thể, "Nữ hoàng giải trí " không ngần ngại cho biết bản thân đã "đứt dây thần kinh quan tâm" với những kẻ rỗi hơi và những câu nói "ngu hơn chữ ngu" được cư dân mạng đặt ra xung quanh cô. Ngoài ra, giọng ca Cả một trời thương nhớ cũng thẳng thắn bày tỏ sự khó chịu trước những người thường xuyên chụp lén mình rồi tự đặt chuyện chia sẻ trên mạng nhằm thu hút sự chú ý.

Trước việc bị gán ghép vào câu chuyện không đúng sự thật trên, thậm chí còn phải hứng chịu "gạch đá" từ phía khán giả vì cho rằng cố tạo scandal, Hà Hồ đã bày tỏ sự tức giận trên trang cá nhân.

Hà Hồ chia sẻ: "Có biết bao người cứ thấy mặt mình là rút điện thoại ra chụp quay lén nhằm đăng Facebook cho vui và từ đó nhiều trang tin bịa vài tình tiết rồi đăng lên không cần biết khổ chủ đã từ năn nỉ lịch sự đến lườm nguýt doạ nạt, cho đến chán nản bó tay những người quay chụp lén mình vì sợ bị... nói rằng mình cố tình cho người chụp để có thêm scandal, mình muốn được lên báo, cặp người này, đi xe kia...".

Cuối dòng chia sẻ, nữ ca sĩ khẳng định: "Xin thề, mình luôn là người sợ đám đông, không thích đi tiệc, chưa bao giờ muốn báo viết về mình khi mình chả có sản phẩm gì để khoe và yêu ai mình không cố tình che nhưng chưa bao giờ muốn nói đến nên đừng nghĩ mình là kẻ thích vẽ chuyện để được lên báo".

Sau khi dòng trạng thái được đăng tải, nhiều khán giả đã để lại bình luận ủng hộ quan điểm của Hồ Ngọc Hà. Một số ý kiến tiêu biểu từ cộng đồng mạng: "Chế nói xuất sắc quá! Mong là mấy khổ chủ của trang đó có thể hiểu chứ em sợ thủng màng não mấy người đó vẫn không tiếp nhận được gì cả ạ", " Chị không nói chứ nói câu nào là thấm câu đó. Mãi yêu chị"...

Thậm chí, MC Quốc Bình cũng để lại quan điểm của mình: " Anh chỉ ao ước ngày nào có quy định tất cả các bài viết đều có hình người viết cho mấy đứa đó nó nếm trải cảm giác bị chửi tập thể vì ngu và khốn nạn".