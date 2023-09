Vừa mới cưới Kỳ Hân, Mạc Hồng Quân bị Bà Tưng vạch trần con người thật

Trước áp lực của dư luận, Bà Tưng không trốn tránh và thẳng thắn đối diện. Cô cho biết: "Những bức ảnh đó đã được chụp khá lâu, tôi không hiểu sao nó lại được lan truyền như vậy. Tôi không ngại việc này, bởi vậy có sao tôi nói vậy".

Clip Bà Tưng chia sẻ về mối tình cũ Mạc Hồng Quân:

Thời điểm ồn ào đó, Huyền Anh cũng đăng tải dòng trạng thái ám chỉ Mạc Hồng Quân không phải là người đàn ông mẫu mực, đáng tin tưởng để trao hết tình cảm. Bên cạnh đó, những tật xấu của tiền đạo sinh năm 1992 cũng bị bóc mẽ.

Trước Huyền Anh, Mạc Hồng Quân hẹn hò với Emmy Nguyễn (nickname: Nàng Tây ngủ gật). Sau thời gian ngắn yêu nhau, hot girl cũng dành nhiều lời không hay với chàng cầu thủ.

Đến mối tình Ly Kute, Mạc Hồng Quân vẫn lận đận, không có kết quả suôn sẻ. Khi Ly đang mang thai thì bất ngờ cả hai công bố chia tay khiến dư luận ngỡ ngàng. Trước đó, cả hai còn đăng ảnh tình tứ và khẳng định chắc chắn chuyện hôn nhau. Nguyên nhân được Hồng Quân tiết lộ là do Ly cư xử không khéo và lớn tiếng với mẹ anh.

Trải qua bao nhiêu sóng gió tình cảm, hiện chân sút 24 tuổi hạnh phúc bên vợ mới cưới là Kỳ Hân.

Nhiều bình luận dân mạng cho rằng, với người đào hoa như Mạc Hồng Quân, việc cưới hỏi chưa chắc đã níu chân hay gây ràng buộc với anh. Song mọi người vẫn cầu chúc Kỳ Hân được hạnh phúc bên người yêu thương, tránh gặp chuyện không may như những tình trước của chồng.

Về phía phần Bà Tưng, hot girl khoe ngực hiện tập trung làm việc để kiếm tiền. Cô khá đắc show quảng cáo, đại diện thương hiệu game..

Bà Tưng chia sẻ, hiện cô vẫn độc thân và đang trông chờ một người đàn ông chín chắn, biết yêu thương và chăm sóc gia đình.

"Khi mới nổi, em mong quen được đại gia, không có đại gia thì thiếu gia cũng được để được lo lắng và chở che cho em. Tuy nhiên, khi trải qua nhiều tai tiếng rồi cũng gặp nhiều đại gia tính xấu, không xứng tầm đại gia nữa, những kẻ gian dối thì em chán ghét những kiểu người như vậy lắm. Bây giờ em chỉ cần bình yên thôi. Một người đàn ông có thể tốt bụng và trưởng thành là được rồi", Bà Tưng chia sẻ trong một bài phỏng vấn.