Từng bị 'ném đá' thậm tệ, bà xã diễn viên Hoàng Anh lại khiến khán giả giật mình với nhan sắc sau sinh

Từng bị chê xấu thậm tệ lúc kết hôn, nhan sắc hiện tại của Quỳnh Như - vợ diễn viên Hoàng Anh - sau khi sinh lại khiến khán giả giật mình.

Quỳnh Như - vợ diễn viên Hoàng Anh - từng bị nhiều người bàn tán về nhan sắc kém lung linh, thậm chí là chê xấu không xứng với chồng trong một thời gian dài. Chính vì sự không cân xứng về vẻ ngoài mà nhiều ý kiến cho rằng nam diễn viên kết hôn vì tiền.

Trước những chỉ trích chĩa mũi dùi vào vợ mình, Hoàng Anh đã đứng ra bảo vệ và đáp trả anti-fan rằng dù không xinh đẹp nhưng cô là người con gái mà anh yêu cũng như muốn gắn bó cả đời. Bỏ qua những lời nhận xét không hay, diễn viên Hoàng Anh và vợ vẫn có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và viên mãn khi có thêm một thành viên mới vào tháng 10 vừa qua.

Cách đây không lâu, những hình ảnh về buổi tiệc đầy tháng của con gái nam diễn viên đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bên cạnh sự chú ý dành cho con gái của Hoàng Anh, nhiều người đã bất ngờ trước nhan sắc của bà mẹ bỉm sữa Quỳnh Như.

Diễn viên Hoàng Anh cùng vợ tổ chức tiệc đầy tháng cho con ở Mỹ Dù ở nước Mỹ xa xôi nhưng diễn viên Hoàng Anh và vợ vẫn tổ chức tiệc đầy tháng cho con gái đầy đủ.

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