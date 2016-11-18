Hoàng Thùy Linh (SN 1988) là diễn viên, ca sĩ nhạc nhẹ Việt Nam. Khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, năm 2007 nữ ca sĩ dính vào vụ scandal khi một đoạn phim quay cảnh quan hệ tình dục giữa cô và bạn trai bị một nhóm người phát tán và lan truyền lên mạng Internet.

Mối tình "động trời" ở tuổi 18

Có thể nói Việt Dart là mối tình đầu chóng vánh nhưng gây ồn ào nhất của Hoàng Thùy Linh. Dù chưa lên tiếng xác nhận tình cảm, nhưng những hình ảnh hạnh phúc của cả hai chia sẻ trên trang cá nhân khi ấy đã cho thấy họ từng có khoảng thời gian mặn nồng bên nhau.

Vì còn quá trẻ nên cặp đôi chưa có nhiều định hướng trong tương lai. Việt phải tiếp tục việc học tại Đại học Washington, còn Hoàng Thùy Linh với danh hiệu hot girl Hà Thành đang chập chững bước chân vào showbiz.

Năm 2007, khi đang đảm nhận vai diễn chính trong phim Nhật ký Vàng Anh - bộ phim teen được giới trẻ yêu mến, Hoàng Thùy Linh bỗng gây sốc khi clip sex của cô và bạn trai bị kẻ xấu phát tán.

Vụ bê bối này đã tạo nên cơn bão dư luận trong nước và thậm chí được cả báo chí nước ngoài.

Hình ảnh hot girl trong sáng mà Hoàng Thùy Linh gây dựng trong Nhật ký Vàng Anh đã hoàn toàn đổ vỡ. Bộ phim ngưng phát sóng, nhiều người dự đoán Hoàng Thùy Linh sẽ ngưng sự nghiệp và sang nước ngoài sinh sống.

Sau scandal clip “Vàng Anh”, gia đình Việt Dart đã ngỏ lời hỏi cưới Hoàng Thùy Linh nhưng cô đã không chấp nhận. Việt Dart sau đó trở lại Mỹ tiếp tục việc học, còn Hoàng Thùy Linh thì ở lại Việt Nam, mạnh mẽ đương đầu với scandal.

Đại gia bất động sản bí ẩn

Trong thời gian lấy lại tinh thần và quay trở lại hoạt động nghệ thuật, mọi người thường thấy Hoàng Thùy Linh sánh vai cùng 1 người đàn ông lạ, gương mặt khá già dặn.

Dù dính nghi vấn tình cảm song nữ ca sĩ chưa 1 lần lên tiếng xác nhận hay tiết lộ 1 thông tin nào. Đến nay, lý lịch của người đàn ông này vẫn là một ẩn số, chỉ biết người tình đại gia của Linh tên Quân thuộc thế hệ 6X và hoạt động trong lĩnh vực bất động sản ở Hà Nội.

Đại gia Quân vẫn thường song hành bên người đẹp trong những sự kiện hay mỗi chuyến đi xa.

Bẵng đi một thời gian, người ta không thấy Quân đại gia xuất hiện bên cạnh Hoàng Thùy Linh nữa.

Nam diễn viên điển trai Hary Lu

Năm 2013, Hoàng Thùy Linh tham gia bộ phim điện ảnh Thần tượng của đạo diễn Quang Huy.

Trong phim cô tham gia diễn chính cùng nam diễn viên Hary Lu. Phim đóng máy là lúc các fan chứng kiến cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, du lịch... Đặc biệt họ còn có nhiều cử chỉ tình cảm thân mật dấy lên tin đồn hai người hẹn hò.

Trong buổi offline của Hoàng Thùy Linh, trên sân khấu, cặp đôi "Thần tượng" không ngần ngại trao nụ hôn ngọt ngào trước sự chứng kiến đông đảo của bạn bè và fan.

Trả lời truyền thông, Hoàng Thùy Linh và Harry Lu từng lên tiếng dành cho đối phương những lời khen hoa mỹ như khẳng định chúng tôi là 1 cặp và quá thấu hiểu nhau.

Được biết, Hary là người Đài Loan, SN 1992, anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, chiều cao nổi bật. 9X từng tốt nghiệp khoa Quản trị kinh doanh trường đại học “con nhà giàu” RMIT. Với tấm bằng chuyên ngành marketing, sau khi ra trường, anh được nhận làm trợ lý giám đốc một thương hiệu giày.

Chiều cao lý tưởng 1m83 giúp Harry Lu nhanh chóng tạo ấn tượng với các khán giả trẻ. Anh còn là đội trưởng đội bóng rổ trong trường. Harry Lu tự nhận, bộ phim Thần tượng là “bệ phóng tốt” để anh được mời tham gia nhiều dự án lớn sau đó, như phim Trở về, Hương ga…

Điển trai, con nhà giàu, Harry Lu cũng tự nhận mình là người đào hoa nhưng khó tính trong chuyện tìm người yêu. Anh từng chia sẻ mối quan hệ giữa anh và Hoàng Thùy Linh giống như… anh em. Hoàng Thùy Linh mạnh mẽ nên là anh còn Harry Lu khù khờ làm em.

Khi được hỏi về phản ứng gia đình trước tin đồn yêu bạn diễn, Harry Lu thẳng thắn nói: “Bố mẹ tôi khó tính lắm nên không thích Linh”.

Một khoảng thời gian sau khi tin đồn lắng xuống, Harry Lu và Hoàng Thùy Linh cũng ít khi sánh bước bên nhau.

Siêu mẫu Vĩnh Thụy

Vĩnh Thụy - Hoàng Thùy Linh quen biết nhau cách đây 2 năm khi cùng hợp tác chung trong phim điện ảnh Thần tượng. Tuy nhiên, thời điểm đó, cặp đôi chỉ là bạn bè thân thiết. Khá nhiều lần trong các sự kiện hay đi chơi với những người bạn, cả hai chia sẻ hình vui vẻ bên nhau.

Chuyện cặp trai tài gái sắc đang tìm hiểu nhau được khởi xướng từ lần Hoàng Thùy Linh sóng đôi đi xem bóng đá cùng Vĩnh Thụy hồi đầu tháng 6/2015. Tuy nhiên cô nàng sau đó lên tiếng phủ nhận việc có mặt tại sự kiện này là theo lời mời của BTC chứ không phải đi cổ vũ cho nam người mẫu.

Tháng 8/2015, Vĩnh Thụy có mặt trong nhóm bạn thân cùng đón sinh nhật với giọng ca Rung động. Anh đã rất nhiệt tình mang bánh kem cho Hoàng Thùy Linh và đăng hình nhắng nhít. Thời điểm này tin đồn vẫn tiếp tục âm ỉ dù người trong cuộc chọn thái độ im lặng.

Vĩnh Thụy không ít lần úp mở về "bạn gái giấu mặt" trên trang cá nhân. Hình ảnh anh nắm tay một cô gái được nhiều người phát hiện rất giống với bàn tay của Hoàng Thùy Linh. Cũng tại thời điểm này fan còn phát hiện cả hai đăng đàn trên trang cá nhân status chung nói về tình yêu.

Sau đó, anh chàng tiếp tục hé lộ khoảnh khắc ôm thân thiết một cô gái cùng status: "Nắm tay anh thật chặt. Giữ tay anh thật lâu".

Nhiều fan phát hiện cô gái trong bức ảnh có thể là Hoàng Thùy Linh từ chiếc Clutch Louis Vuitton màu đỏ nằm trên bàn. Đây là chiếc túi mà Hoàng Thùy Linh yêu thích và thường xuyên sử dụng. Tin đồn yêu đương của cặp đôi tiếp tục được củng cố.

Đỉnh điểm phải kể đến nụ hôn mà Vĩnh Thụy dành cho Hoàng Thùy Linh giữa đêm dường như đã "tố cáo" mọi chuyện. Fan vẫn mong ngóng đến một thời điểm chín muồi, Vĩnh Thụy - Hoàng Thùy Linh sẽ tiết lộ chuyện tình cảm này.

Tối (19/3), nữ ca sĩ chính thức tiết lộ hình ảnh đi xem phim cùng bạn trai Vĩnh Thụy. Cô tựa đầu đầy tình cảm vào vai của nam người mẫu điển trai. Người đẹp viết: "Hôm nay được bạn ý đưa đi xem phim! Nhìn giống nhau như hai anh em nhỉ?!".

Sau một thời gian dài im lặng và từ chối chia sẻ chuyện tình cảm thì việc Hoàng Thùy Linh hẹn hò Vĩnh Thụy đã được chính cô ngầm công khai. Chỉ một giờ sau khi đăng tải, hai bức ảnh đã nhận được hơn hàng trăm nghìn lượt like (thích), bình luận chúc mừng cặp đôi đẹp của Vbiz.

Tối 19/4, buổi công chiếu phim Truy sát diễn ra tại TP HCM với sự góp mặt của đông đảo sao Việt. Trong ảnh, Hoàng Thùy Linh tay trong tay cùng Vĩnh Thụy xuất hiện gây chú ý với khách mời lẫn truyền thông.

Mới đây nhất, trong một cuộc phỏng vấn, Hoàng Thùy Linh đã thẳng thắn chia sẻ về chuyện tình cảm của mình. Theo đó, nữ ca sỹ xinh đẹp cho biết, cô là người sống rất đơn giản. Khi cô có thế mạnh thì người đối diện cũng có thế mạnh của họ. Cả hai nên nhìn vào những thế mạnh của nhau mà sống. Bản thân cô không bao giờ tự mãn vì những điều mình có.

Chia sẻ về "bạn trai tin đồn", Hoàng Thùy Linh thừa nhận, Vĩnh Thụy là một người rất vui vẻ, rất tâm lí. Bình thường, cô ít khi nào hỏi về những vấn đề khác, chỉ khi trao đổi về công việc với nhau, đưa kịch bản ra, Vĩnh Thụy cảm thấy đây cũng là những trăn trở của mình. Anh cũng phải lựa chọn giữa điều này điều nọ. Đó là tiếng nói đồng cảm của cả hai khi nhìn thấy một kịch bản phù hợp và quyết định thực hiện.

Nữ ca sỹ xinh đẹp bày tỏ, khi mời một người bạn như Vĩnh Thụy tham gia dự án nào đó của mình, cô thấy rất áp lực. Vì nếu tốt thì không sao, còn không tốt lại thiệt thòi cho người bạn đó. Bên cạnh đó, người đẹp cũng khẳng định, cô và chàng siêu mẫu điển trai kia chỉ là bạn bè mà thôi.

Mặc dù xác nhận vậy nhưng truyền thông thường xuyên bắt gặp cặp đôi tay trong tay tình tứ xuất hiện bên nhau tại hầu hết các sự kiện.

Sau thời gian dài nghỉ ngơi và tìm kiếm hướng đi mới trong âm nhạc, Hoàng Thuỳ Linh vừa cho ra mắt MV "I’m Gonna Break" (OK I’m Out) với sự tham gia của diễn viên điển trai Vĩnh Thụy.

Tuy có đường tình lận đận song chuyện tình cảm của Hoàng Thùy Linh luôn nhận được sự quan tâm và ủng hộ các mối quan hệ của cô. Đã bước sang tuổi 28, các fan vẫn hy vọng cô sẽ chọn cho mình 1 bờ vai vững chắc và gắn bó suốt đời.

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