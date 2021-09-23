Trấn Thành vừa 'rời' ồn ào chưa lâu, bà xã bất ngờ bị mắng 'cùng hội cùng thuyền với Thủy Tiên', nguồn cơn do đâu?

Hari Won đích thị là 'nằm không cũng bị vạ lây'.

Những ngày gần đây, Thủy Tiên liên tục vướng vào ồn ào câu chuyện sao kê tiền từ thiện. Sau đó, cô còn bị “cướp” hít vào tay Nathan Lee. Trong khi MV này của nữ ca sĩ bỗng dưng "bay màu" trên YouTube thì hiện tại, MV Ngải Tình được Thuỷ Tiên ra mắt cuối năm 2020 vẫn đang nhận sự chỉ trích của cộng đồng mạng. Dù đã công khai sao kê rõ ràng tại ngân hàng nhưng Thủy Tiên vẫn bị công kích - Ảnh: Internet Đây được xem là ảnh hưởng do ồn ào từ thiện suốt thời gian qua, cuộc sống của Thủy Tiên cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Về MV Ngải Tình, netizen liên tục tràn vào bài video và để lại bình luận chỉ trích nữ ca sĩ vì ồn ào sao kê từ thiện những ngày qua. Một số khác còn mỉa mai chê bai sản phẩm của Thủy Tiên không nổi tiếng. Chưa dừng lại ở đó, Hari Won là người bất ngờ bị “dính đạn” khi để lại bình luận của mình dưới video của Thủy Tiên. Antifan tràn vào bài video và để lại bình luận chỉ trích Thủy Tiên - Ảnh: Internet Dù chỉ là bình luận cổ vũ cho sự trở lại của Thủy Tiên nhưng lại mang về cho bà xã Trấn Thành nhiều ý kiến trái chiều. Thậm chí, sự vụ Trấn Thành từ thiện và phải đăng sao kê cũng bị cho là "cùng hội cùng thuyền" với Thuỷ Tiên.

Hari Won bỗng dưng bị chỉ trích vì bình luận ủng hộ sản phẩm âm nhạc trước đó của Thủy Tiên - Ảnh: Internet Tuy nhiên bên cạnh những ý kiến chỉ trích Thuỷ Tiên thì cũng có những bình luận văn minh cho rằng những lùm xùm hiện tại vẫn chỉ là tin đồn chưa có căn cứ. Hơn nữa những sản phẩm âm nhạc đều là công sức của toàn bộ ekip nên không xứng phải nhận những dislike hay bình luận thô tục bên dưới MV. Những ngày qua, không chỉ Thủy Tiên mà nhiều nghệ sĩ khác cũng phải đau đầu để xử lý ồn ào xung quanh mình. Trấn Thành cũng là một nghệ sĩ giống Thủy Tiên, dù đã công khai sao kê nhưng anh vẫn liên tục bị anti-fan tấn công và tìm lỗi để bắt bẻ.

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