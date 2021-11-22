Trấn Thành chỉ mất 3 giây để dịch lời vợ từ Tiếng Việt sang Tiếng Việt, còn bạn thì sao?

Giải trí 22/11/2021 16:56

Dân mạng ai cũng chịu thua không dịch được văn Tiếng Việt của Hari Won.

Sinh sống và làm việc tại Việt Nam được hơn 10 năm, song vốn tiếng Việt của Hari Won vẫn còn nhiều hạn chế. Dù được ông xã Trấn Thành và bạn bè thân thiết chỉnh sửa, giúp đỡ cải thiện nhưng khả năng nói tiếng Việt của cô vẫn khiến mọi người phải đau đầu. Lần bóc phốt vợ của Trấn Thành hôm nay cũng khiến người hâm mộ cười lên cười xuống, nhiều người còn cảm phục nam danh hài trước mức độ hiểu vợ thượng thừa như vậy.

Trấn Thành chỉ mất 3 giây để dịch lời vợ từ Tiếng Việt sang Tiếng Việt, còn bạn thì sao? - Ảnh 1

Theo đó, Trấn Thành đã hoang mang tột cùng khi nghe bà xã nói "Chưa bao giờ bị xuất huyết ấp". Nhưng chỉ mất đúng 3 giây, nam danh hài đã luận ra câu nói của Hari Won chính là bệnh sốt xuất huyết. Ai nấy đều phải cười nghiêng ngả vì chia sẻ đáng yêu của Trấn Thành. Nhiều người còn bày tỏ sự "bó tay", chịu thua không dịch nổi văn tiếng Việt của Hari, vậy là Trấn Thành chỉ mất có 3 giây.  

Trấn Thành chỉ mất 3 giây để dịch lời vợ từ Tiếng Việt sang Tiếng Việt, còn bạn thì sao? - Ảnh 2

Dân mạng gửi lời động viên tới nam MC khi thường xuyên phải căng não để luận câu chữ của bà xã.

Trấn Thành chỉ mất 3 giây để dịch lời vợ từ Tiếng Việt sang Tiếng Việt, còn bạn thì sao? - Ảnh 3

Đây không phải lần đầu Hari Won khiến Trấn Thành cũng như bạn bè thân thiết phải "tụt huyết áp" trước khả năng tiếng Việt của mình. Trước đó, khi bày tỏ sự ngưỡng mộ trước bức ảnh thân thiết của vợ chồng diễn viên Kim Nhã, Hari Won đã khiến khổ chủ và người hâm mộ được phen cười bò trước phát ngôn của mình. Chưa kể những lần xuất hiện trên các show truyền hình thực tế, trình độ tiếng Việt của Hari cũng trở thành thương hiệu, giúp rating tăng đột biến.

Lộ chi tiết Hari Won như đang mang thai con đầu lòng, hành động của Trấn Thành cho câu trả lời rõ ràng?

Lộ chi tiết Hari Won như đang mang thai con đầu lòng, hành động của Trấn Thành cho câu trả lời rõ ràng?

Đôi vợ chồng Trấn Thành và Hari vừa đăng đoạn clip đùa giỡn trên TikTok.

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