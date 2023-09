Thanh Hằng vô cùng bối rối vì được chàng tài xế taxi… tỏ tình

Để tham gia Vietnam’s Next Top Model mùa thứ 6, Đỗ Nhật Hoàng đã bán chiếc taxi để dành toàn bộ thời gian tập luyện quyết tâm chinh phục Ban giám khảo đặc biệt là Thanh Hằng. Dù chỉ là chàng taxi bình thường của tỉnh Bà Rịa, nhưng khi đăng ký tham gia vòng Top Model Online trên trang fanpage chính thức của chương trình Vietnam's Next Top Model, Đỗ Nhật Hoàng đã nhận được hàng ngàn lượt like và bình chọn với nội dung khuyến khích tham gia chương trình tìm kiếm người mẫu lớn nhất Việt Nam. Sức hút của chàng trai này chính là vẻ điển trai, thân hình vạm vỡ, lý tưởng đủ chuẩn để trở thành một người mẫu nam.

Trong phần thi phỏng vấn cuối cùng gặp gỡ trực tiếp giám khảo, “chàng tài xế taxi” đã trổ tài mỹ nam của mình để “cưa đổ” Thanh Hằng, vì nữ giám khảo quyền lực của Vietnam’s Next Top Model 2015 cũng thẳng thắn chia sẻ nếu khiến cô xiu lòng cơ hội vào nhà chung sẽ dễ dàng hơn. Đó cũng là tình huống khiến cả trường quay trở nên sôi nổi hơn. Dù không chinh phục được Thanh Hằng nhưng Nhật Hoàng cũng đã để lại ấn tượng đặc biệt trong Top các thí sinh được chọn vào vòng thi này.