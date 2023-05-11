Thái độ của Tóc Tiên khi gặp Jennie (Blackpink) và Jungkook (BTS) ở ngoài đời

Tóc Tiên 'đứng ngồi không yên' khi nhìn thấy hai idol đình đám của xứ sở kim chi.

Mới đây, ca sĩ Tóc Tiên bất ngờ chia sẻ cảm xúc của mình khi gặp được hai idol đình đám xứ Hàn là Jennie (Blackpink) và Jungkook (BTS) tại sự kiện này. Cô nàng đã không giấu khỏi sự hạnh phúc khi có cơ hội ngắm họ. Tóc Tiên tham dự một sự kiện ra mắt bộ sưu tập giới hạn Jennie for Calvin Klein tại Seoul, Hàn Quốc - Ảnh: Internet Được biết, cách đây không lâu Tóc Tiên đã tham dự một sự kiện ra mắt bộ sưu tập giới hạn Jennie for Calvin Klein tại Seoul, Hàn Quốc. Tại đây, cô có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với nhiều ca sĩ quốc tế.

Cô nàng còn chụp được hình của hai idol này. Trên trang cá nhân, Tóc Tiên còn hào hứng chia sẻ hình chụp Jungkook với dòng trạng thái: Tóc Tiên còn hào hứng chia sẻ hình chụp cùng Jungkook - Ảnh: FBNV "But this sweetie pie totally knocked me out when he suddenly walked in and stood just in front of my eyesight (fortunately I'm tall enough ). Nobody there expected his coming so they just kept asking me who was that (Tạm dịch: Nhưng anh chàng bánh ngọt này đã hoàn toàn đánh gục tôi khi anh ấy đột nhiên bước vào và đứng ngay trước mắt tôi (may mắn là tôi đủ cao). Không ai ở đó mong đợi anh ấy đến nên họ cứ hỏi tôi đó là ai".

Nữ ca sĩ bị 'đốn tim' trước anh chàng này - Ảnh: FBNV Còn với ảnh chụp Jennie, nữ ca sĩ chia sẻ: "This is all i have, i was even too shy to pick up the phone and capture something (Tạm dịch: Đây là tất cả những gì tôi có, tôi thậm chí còn ngại cầm điện thoại lên và chụp một cái gì đó)". Tóc Tiên khoe ảnh chụp Jennie - Ảnh: Internet Cũng tại sự kiện này, Tóc Tiên còn gặp 2 'ác nhân' của The Glory là Cha Joo-Young và Kim Gun-Woo. Mỹ nhân chia sẻ, khi cô xin chụp ảnh cùng, hai diễn viên đồng ý ngay. Từ trái sang: Kim Gun-Woo, Tóc Tiên, Cha Joo-Young - Ảnh: FBNV Tóc Tiên là một trong những ca sĩ hiếm hoi vừa có thành tích học tập khủng, vừa thành công trên con đường nghệ thuật. Tuy nhiên để đạt được điều đó, cô đã phải hy sinh bầu trời tự do, thoải mái thời tuổi trẻ. Ca sĩ Tóc Tiên - Ảnh: Internet

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thai-do-cua-toc-tien-khi-gap-jennie-blackpink-va-jungkook-bts-o-ngoai-doi-580741.html