Thái độ của Tóc Tiên khi gặp Jennie (Blackpink) và Jungkook (BTS) ở ngoài đời

Cô nàng còn chụp được hình của hai idol này. Trên trang cá nhân, Tóc Tiên còn hào hứng chia sẻ hình chụp Jungkook với dòng trạng thái:

Tóc Tiên còn hào hứng chia sẻ hình chụp cùng Jungkook - Ảnh: FBNV

"But this sweetie pie totally knocked me out when he suddenly walked in and stood just in front of my eyesight (fortunately I'm tall enough ). Nobody there expected his coming so they just kept asking me who was that (Tạm dịch: Nhưng anh chàng bánh ngọt này đã hoàn toàn đánh gục tôi khi anh ấy đột nhiên bước vào và đứng ngay trước mắt tôi (may mắn là tôi đủ cao). Không ai ở đó mong đợi anh ấy đến nên họ cứ hỏi tôi đó là ai".