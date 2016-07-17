Sự nghiệp thăng hoa vượt bậc của MC Tuấn Tú sau khi rời VTV

Tuấn Tú là một gương mặt quen thuộc với khán giả xem truyền hình. Anh từng đảm nhận vị trí MC thời tiết, sau đó là gameshow “Chiếc nón kỳ diệu” trên sóng VTV. Bên cạnh lĩnh vực truyền hình, Tuấn Tú còn được khán giả yêu mến trong vai trò diễn t? vi ên với các phim ở cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình như Blog nàng dâu, Mặt nạ da người, Vũ điệu tử thần...

Năm 2012, MC Tuấn Tú bất ngờ tuyên bố kết hôn với một cô gái không hoạt động trong lĩnh vực giải trí . Thời điểm đó, anh đang được nhiều bạn trẻ yêu thích bởi sự điển trai và đa năng, nên thông tin này khiến nam diễn viên mất đi một lượng lớn người hâm mộ.

Tuy nhiên, tất cả những thông tin trên không khiến Tuấn Tú lo ngại. Anh hạnh phúc khi chia sẻ về người bạn đời của mình với báo giới. Nam MC điển trai không ngần ngại tiết lộ, người bạn đời của anh có tính cách và tâm hồn đẹp, luôn ủng hộ và giúp đỡ anh trong sự nghiệp.

Song song với việc làm MC chương trình “Chiếc nón kỳ diệu”, Tuấn Tú đảm nhận chức vụ Bí thư Đoàn thanh niên Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động. Năm 2014, anh quyết định rời bỏ vị trí người dẫn chương trình tại VTV, tập trung phát triển sự nghiệp. Tháng 1/2016, Tuấn Tú chính thức được phong hàm Thiếu tá và giữ chức vụ Phó ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn.

Ngày 21/08/2015, Tuấn Tú chào đón con trai đầu lòng. Đây là niềm vui lớn đối với gia đình nam MC điển trai. Được biết, con trai Tuấn Tú tên là Kỳ Nam. Bé vô cùng dễ thương và kháu khỉnh, hội tụ những nét đẹp trên gương mặt của bố và vẻ tươi tắn, rạng rỡ của mẹ.

Tuấn Tú từng chia sẻ về cuộc sống gia đình với báo giới: "Từ ngày lấy vợ, cân nặng tôi cứ tăng vù vù. Sở dĩ tôi được như thế là vì cuộc sống cá nhân đã ổn định hơn. Ăn uống, ngủ nghỉ và các thói quen khác đều rất có giờ giấc và có người chăm lo đàng hoàng chứ không thất thường như trước. Ngay cả trách nhiệm sống cũng khác trước rất nhiều. Bây giờ tôi không chỉ sống thoải mái cho bản thân mà còn vì vợ".

Hiện tại, MC Tuấn Tú đang tận hưởng một cuộc sống viên mãn với một công việc ổn định và gia đình hạnh phúc. Anh thường xuyên chia sẻ những bức ảnh gia đình quây quần, hạnh phúc trên trang cá nhân.