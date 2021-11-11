Song Hye Kyo lại dính tin đồn tình cảm chỉ vì hành đồng này với trai trẻ kém 11 tuổi

Trở lại màn ảnh sau 2 năm im hơi lặng tiếng, Song Hye Kyo đã chính thức trở lại đường đua với dự án phim mới Now We Are Breaking Up cùng bạn diễn điển trai kém 11 tuổi Jang Ki Yong . Cặp đôi trai tài gái sắc đã nhận được những lời khen tích cực từ người hâm mộ. Ngày 9/11, đoàn làm phim đã có buổi ra mắt, hình ảnh cặp đôi đã nhanh chóng gây sốt nhờ visual cực phẩm.

Hình ảnh của Song Hye Kyo - Jang Ki Yong khiến dân tình "gục ngã" vì quá đẹp, hứa hẹn một chuyện tình phim ảnh cực kỳ hấp dẫn.

Cặp đôi tạo dáng sát rạt bên nhau rất ngọt ngào.

Tuy nhiên, sau khi xem những bức ảnh hậu trường thì người hâm mộ nhanh chóng soi ra được những cử chỉ vô cùng bất thường của cặp đôi, đồn đoán về chuyện 'phim giả tình thật' có thể xảy ra trong tương lai.

Theo đó, trong bức ảnh này, có thể thấy Song Hye Kyo hoàn toàn quay lưng lại phía bạn diễn nữ Choi Hee Seo. Thay vào đó, cô đứng sát rạt Jang Ki Yong và tay phải của nữ diễn viên dường như đã vòng qua người, ôm lấy tình màn ảnh kém 11 tuổi.

Trước đó, cặp đôi còn ôm vai, dựa đầu vào nhau rất tình cảm.

Ảnh quảng bá siêu ngọt ngào, mũi chạm mũi cũng khiến dân tình náo loạn. Được biết, trong phim mới, cặp đôi sẽ có rất nhiều cảnh nóng cực gắt, hôn nhau tới cháy cả màn hình.

Không biết hành động trong buổi họp báo của Song Hye Kyo là có ẩn tình gì với Jang Ki Yong nhưng người hâm mộ vẫn rất ủng hộ cặp đôi nếu như 2 nhân vật chính có 'phim giả tình thật' đi chăng nữa. Vì hiện tại, sau cuộc hôn nhân thất bại với Song Joong Ki, hẳn hiện tại cô nàng đã rất cô đơn. Chồng cũ đã có tình mới Jeon Yeo Bin thì Song Hye Kyo cũng không thể thua thiệt.

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Điểm lại những mối tình của cô nàng mới thấy, Song Hye Kyo quả là mỹ nhân tài hoa nhưng tình duyên lận đận. Chính bởi vậy mà dân tình cũng rất ủng hộ nếu như sau dự án phim mới này, Song Hye Kyo và Jang Ki Yong có tình cảm với nhau thật sự.