Song Hye Kyo lại dính tin đồn tình cảm chỉ vì hành đồng này với trai trẻ kém 11 tuổi

Giải trí 11/11/2021 06:39

Cử chỉ khác hẳn với bạn diễn kém 11 tuổi khi đứng chung khung hình cùng dàn sao trong buổi ra mắt phim mới , Song Hye Kyo đã nhận về nhiều đồn đoán tình cảm sau 2 năm ly hôn Song Joong Ki.

Trở lại màn ảnh sau 2 năm im hơi lặng tiếng, Song Hye Kyo đã chính thức trở lại đường đua với dự án phim mới Now We Are Breaking Up cùng bạn diễn điển trai kém 11 tuổi Jang Ki Yong. Cặp đôi trai tài gái sắc đã nhận được những lời khen tích cực từ người hâm mộ. Ngày 9/11, đoàn làm phim đã có buổi ra mắt, hình ảnh cặp đôi đã nhanh chóng gây sốt nhờ visual cực phẩm. 

Song Hye Kyo lại dính tin đồn tình cảm chỉ vì hành đồng này với trai trẻ kém 11 tuổi - Ảnh 1

Hình ảnh của Song Hye Kyo - Jang Ki Yong khiến dân tình "gục ngã" vì quá đẹp, hứa hẹn một chuyện tình phim ảnh cực kỳ hấp dẫn.

Song Hye Kyo lại dính tin đồn tình cảm chỉ vì hành đồng này với trai trẻ kém 11 tuổi - Ảnh 2

Cặp đôi tạo dáng sát rạt bên nhau rất ngọt ngào. 

Tuy nhiên, sau khi xem những bức ảnh hậu trường thì người hâm mộ nhanh chóng soi ra được những cử chỉ vô cùng bất thường của cặp đôi, đồn đoán về chuyện 'phim giả tình thật' có thể xảy ra trong tương lai. 

Song Hye Kyo lại dính tin đồn tình cảm chỉ vì hành đồng này với trai trẻ kém 11 tuổi - Ảnh 3

Theo đó, trong bức ảnh này, có thể thấy Song Hye Kyo hoàn toàn quay lưng lại phía bạn diễn nữ Choi Hee Seo. Thay vào đó, cô đứng sát rạt Jang Ki Yong và tay phải của nữ diễn viên dường như đã vòng qua người, ôm lấy tình màn ảnh kém 11 tuổi. 

Song Hye Kyo lại dính tin đồn tình cảm chỉ vì hành đồng này với trai trẻ kém 11 tuổi - Ảnh 4

Trước đó, cặp đôi còn ôm vai, dựa đầu vào nhau rất tình cảm.

Song Hye Kyo lại dính tin đồn tình cảm chỉ vì hành đồng này với trai trẻ kém 11 tuổi - Ảnh 5

Ảnh quảng bá siêu ngọt ngào, mũi chạm mũi cũng khiến dân tình náo loạn. Được biết, trong phim mới, cặp đôi sẽ có rất nhiều cảnh nóng cực gắt, hôn nhau tới cháy cả màn hình. 

Không biết hành động trong buổi họp báo của Song Hye Kyo là có ẩn tình gì với Jang Ki Yong nhưng người hâm mộ vẫn rất ủng hộ cặp đôi nếu như 2 nhân vật chính có 'phim giả tình thật' đi chăng nữa. Vì hiện tại, sau cuộc hôn nhân thất bại với Song Joong Ki, hẳn hiện tại cô nàng đã rất cô đơn. Chồng cũ đã có tình mới Jeon Yeo Bin thì Song Hye Kyo cũng không thể thua thiệt.

Song Hye Kyo là sao nữ vướng nhiều tin đồn hẹn hò nhất nhì showbiz Hàn. Cứ diễn cặp với mỹ nam nào là y như rằng có hàng dài tin đồn 'phim giả tình thật'. 

Song Hye Kyo lại dính tin đồn tình cảm chỉ vì hành đồng này với trai trẻ kém 11 tuổi - Ảnh 6

Song Hye Kyo công khai mối tình đầu với tài tử Lee Byung Hun sau khi cùng hợp tác trong bộ phim Một Cho Tất Cả.

Song Hye Kyo lại dính tin đồn tình cảm chỉ vì hành đồng này với trai trẻ kém 11 tuổi - Ảnh 7

Song Hye Kyo vướng tin đồn hẹn hò cùng Bi Rain sau 'Fullhouse'

Song Hye Kyo lại dính tin đồn tình cảm chỉ vì hành đồng này với trai trẻ kém 11 tuổi - Ảnh 8

Song Hye Kyo hẹn hò Hyun Bin, cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" được khán giả ủng hộ sau bộ phim 'Thế giới họ đang sống'.

Song Hye Kyo lại dính tin đồn tình cảm chỉ vì hành đồng này với trai trẻ kém 11 tuổi - Ảnh 9

Cuối cùng là chuyện tình đẹp như thơ với Song Joong Ki sau 'Hậu duệ mặt trời'. 

Điểm lại những mối tình của cô nàng mới thấy, Song Hye Kyo quả là mỹ nhân tài hoa nhưng tình duyên lận đận. Chính bởi vậy mà dân tình cũng rất ủng hộ nếu như sau dự án phim mới này, Song Hye Kyo và Jang Ki Yong có tình cảm với nhau thật sự.

Song Hye Kyo và "tình trẻ" nhìn nhau đầy dịu dàng, nóng bỏng nhất là cảnh mũi chạm mũi

Song Hye Kyo và "tình trẻ" nhìn nhau đầy dịu dàng, nóng bỏng nhất là cảnh mũi chạm mũi

Song Hye Kyo và Jang Ki Yong mũi chạm mũi, nhìn nhau dịu dàng trong poster Now We Are Breaking Up cũng khiến cộng đồng mạng thích thú.

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