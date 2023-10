Song Hye Kyo lại dính tin đồn tình cảm chỉ vì hành đồng này với trai trẻ kém 11 tuổi

Trở lại màn ảnh sau 2 năm im hơi lặng tiếng, Song Hye Kyo đã chính thức trở lại đường đua với dự án phim mới Now We Are Breaking Up cùng bạn diễn điển trai kém 11 tuổi Jang Ki Yong. Cặp đôi trai tài gái sắc đã nhận được những lời khen tích cực từ người hâm mộ. Ngày 9/11, đoàn làm phim đã có buổi ra mắt, hình ảnh cặp đôi đã nhanh chóng gây sốt nhờ visual cực phẩm.