SỐC: Giang Còi bất ngờ chia tay vợ thứ 2 kém 25 tuổi

Giang Còi (SN 1962) là nghệ sĩ hài đình đám tại miền Bắc. Mới đây, nam danh hài thừa nhận đã chia tay vợ thứ 2 sau khi có với nhau 2 người con. Hiện, anh đang 'gà trống' nuôi con và sẵn sàng đón nhận nếu tình yêu mới đến.

Đến mãi 10 năm sau, nam nghệ sĩ mới quyết định đi thêm bước nữa với vợ thứ 2. Theo đó, vợ thứ 2 của Giang Còi kém hơn anh 25 tuổi (SN 1987). Cả hai nên duyên khi một lần Giang Còi tìm kiếm diễn viên cho phim mới. Khi đó vợ anh đang là sinh viên năm 1 của trường Sân khấu - Điện ảnh. Sự chênh lệch về tuổi tác khá lớn khiến Giang Còi và người yêu gặp phản đối từ bạn bè và gia đình. Song cặp đôi vẫn vượt qua mọi khó khăn và về chung 1 nhà.

Giang Còi kết hôn lần đầu khi đang là sinh viên của trường Sân khấu - Điện ảnh và lên chức bố năm 27 tuổi. Hôn nhân của anh với người vợ đầu kéo dài được 12 năm thì tan vỡ. Trước khi chia tay, cả hai đã có với nhau được 2 cậu con trai. Dù gặp cú sốc khá lớn về đời sống gia đình nhưng Giang Còi vẫn có gắng cân bằng mọi thứ và nhận quyền nuôi con.

Trong một bài phỏng vấn trên Dân Trí gần đây, Giang Còi ngậm ngùi: "Đúng là tôi bây giờ đã trở thành người đàn ông độc thân. Chuyện cũng đã qua rồi nên tôi không muốn đào sâu thêm nữa".

Mối duyên tình thứ 2 mang lại 'trái ngọt' cho Giang Còi là 2 người con thông minh, lanh lợi.

Giang Còi từng tâm sự với truyền thông rằng, dù kiên định suốt 10 năm nhưng khi gặp cô ấy trái tim anh đã lỗi nhịp.

Do chênh nhau về tuổi tác nên khi về chung 1 nhà, Giang Còi và vợ thứ 2 không tránh khỏi những mâu thuẩn, khuất mắc lâu dài khiến cả hai không còn tiếng nói chung và quyết định nói lời chia tay. Sau đổ vỡ tình cảm, nam danh hài vẫn sẵn sàng chào đón tình yêu mới: "Tôi vẫn khao khát tình yêu chứ, khao khát cho tới hơi thở cuối cùng. Sống là phải yêu chứ. Nhưng tình yêu chưa đến, tôi chờ vào duyên phận. Tôi bây giờ không đi kiếm tìm nữa mà mong nó tự đến. Tôi không tìm kiếm nữa để dành thời gian 'hoàn hồn' sau những sóng gió.

Tôi rất khao khát tình yêu nhé, yêu và hiểu nhau thật lòng, thèm muốn xác thịt lại khác. Tình yêu như bản nhạc hay và tôi mong bản nhạc hay đó theo tôi suốt đời. Tôi mong chờ một tình yêu sét đánh" - anh tâm sự trên tờ Dân Trí.