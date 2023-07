Thắm Bebe bị chồng tố ngoại tình với Hoàng Anh

Sau khi scandal ngoại tình diễn ra ầm ĩ, Hoàng Anh lẫn Thắm Bebe đều lên mặt báo phủ nhận chuyện ngoại tình nhưng một thời gian tiếp đó, cả hai lại âm thầm biến mất tăm. Suốt một tháng qua, cả hai chưa từng có bất kì động thái nào trên mạng xã hội.Tuy nhiên, ít phút trước, Thắm Bebe bất ngờ mở lại trang cá nhân. Cô vui vẻ chia sẻ: "Thắm Bebe thương chào cả nhà. Thời gian qua Thắm Bebe quá là bận bịu công việc nên không lên nhà trên nhiều ạ. Thắm Bebe ở nhà dưới làm con sen. Nay rảnh rảnh up mấy cái behind the scenes của phim chưa từng công bố cho cả nhà xem chơi ạ. Vui có, buồn có, nóng bỏng có luôn ạ. "Chúc muộn" tất cả mọi người có một năm mới nhiều sức khỏe, bình an và mai mắn nhé. Vài tháng nữa phim sẽ trình làng cho quí vị xem nha".