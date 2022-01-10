Thắm Bebe và Hoàng Anh cùng nhau tái xuất mạng xã hội khiến cộng đồng mạng phải chú ý.

Từ khi sang Mỹ định cư, cuộc sống của nam diễn viên Hoàng Anh vô cùng thị phi và phức tạp. Anh ly hôn cùng bà xã và bị người cùng chung chăn gối tố ngoại tình, vô trách nhiệm. Tiếp đó, anh bị phát hiện có nhiều hành động thân mật trên mức bạn bè với bạn diễn là Thắm Bebe. Đỉnh điểm của câu chuyện là vào tháng 12/2021, chồng của Thắm Bebe là doanh nhân Kevin Nguyễn đã đăng đàn gọi thẳng tên Hoàng Anh để bóc phốt nam diễn viên đang ngoại tình với vợ anh - tức Thắm BeBe. Người này khẳng định có đầy đủ bằng chứng, ghi âm vợ ngoại tình, thậm chí là moi tiền gia đình đưa cho Hoàng Anh.

Thắm Bebe bị chồng tố ngoại tình với Hoàng Anh Sau khi scandal ngoại tình diễn ra ầm ĩ, Hoàng Anh lẫn Thắm Bebe đều lên mặt báo phủ nhận chuyện ngoại tình nhưng một thời gian tiếp đó, cả hai lại âm thầm biến mất tăm. Suốt một tháng qua, cả hai chưa từng có bất kì động thái nào trên mạng xã hội.Tuy nhiên, ít phút trước, Thắm Bebe bất ngờ mở lại trang cá nhân. Cô vui vẻ chia sẻ: "Thắm Bebe thương chào cả nhà. Thời gian qua Thắm Bebe quá là bận bịu công việc nên không lên nhà trên nhiều ạ. Thắm Bebe ở nhà dưới làm con sen. Nay rảnh rảnh up mấy cái behind the scenes của phim chưa từng công bố cho cả nhà xem chơi ạ. Vui có, buồn có, nóng bỏng có luôn ạ. "Chúc muộn" tất cả mọi người có một năm mới nhiều sức khỏe, bình an và mai mắn nhé. Vài tháng nữa phim sẽ trình làng cho quí vị xem nha".

Thắm Bebe và Hoàng Anh tái xuất sau thời gian ở ẩn Xem ra bạn gái tin đồn của Hoàng Anh không hề đả động gì đến câu chuyện ngoại tình ồn ào đã qua. Cô còn tỏ ra hào hứng khi đăng ảnh và clip hậu trường của dự án phim đang làm cùng Hoàng Anh. Trong loạt ảnh này, cả hai trông khá tươi tắn và tập trung vào công việc.

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