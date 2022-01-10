Sau thời gian ở ẩn vì bị chồng tố ngoại tình với Hoàng Anh, Thắm Bebe và 'tình tin đồn' tái xuất

Giải trí 10/01/2022 16:21

Thắm Bebe và Hoàng Anh cùng nhau tái xuất mạng xã hội khiến cộng đồng mạng phải chú ý.

Từ khi sang Mỹ định cư, cuộc sống của nam diễn viên Hoàng Anh vô cùng thị phi và phức tạp. Anh ly hôn cùng bà xã và bị người cùng chung chăn gối tố ngoại tình, vô trách nhiệm. Tiếp đó, anh bị phát hiện có nhiều hành động thân mật trên mức bạn bè với bạn diễn là Thắm Bebe. Đỉnh điểm của câu chuyện là vào tháng 12/2021, chồng của Thắm Bebe là doanh nhân Kevin Nguyễn đã đăng đàn gọi thẳng tên Hoàng Anh để bóc phốt nam diễn viên đang ngoại tình với vợ anh - tức Thắm BeBe. Người này khẳng định có đầy đủ bằng chứng, ghi âm vợ ngoại tình, thậm chí là moi tiền gia đình đưa cho Hoàng Anh.

Sau thời gian ở ẩn vì bị chồng tố ngoại tình với Hoàng Anh, Thắm Bebe và 'tình tin đồn' tái xuất - Ảnh 1

Sau thời gian ở ẩn vì bị chồng tố ngoại tình với Hoàng Anh, Thắm Bebe và 'tình tin đồn' tái xuất - Ảnh 2

Thắm Bebe bị chồng tố ngoại tình với Hoàng Anh 

Sau khi scandal ngoại tình diễn ra ầm ĩ, Hoàng Anh lẫn Thắm Bebe đều lên mặt báo phủ nhận chuyện ngoại tình nhưng một thời gian tiếp đó, cả hai lại âm thầm biến mất tăm. Suốt một tháng qua, cả hai chưa từng có bất kì động thái nào trên mạng xã hội.Tuy nhiên, ít phút trước, Thắm Bebe bất ngờ mở lại trang cá nhân. Cô vui vẻ chia sẻ: "Thắm Bebe thương chào cả nhà. Thời gian qua Thắm Bebe quá là bận bịu công việc nên không lên nhà trên nhiều ạ. Thắm Bebe ở nhà dưới làm con sen. Nay rảnh rảnh up mấy cái behind the scenes của phim chưa từng công bố cho cả nhà xem chơi ạ. Vui có, buồn có, nóng bỏng có luôn ạ. "Chúc muộn" tất cả mọi người có một năm mới nhiều sức khỏe, bình an và mai mắn nhé. Vài tháng nữa phim sẽ trình làng cho quí vị xem nha".

Sau thời gian ở ẩn vì bị chồng tố ngoại tình với Hoàng Anh, Thắm Bebe và 'tình tin đồn' tái xuất - Ảnh 3

Sau thời gian ở ẩn vì bị chồng tố ngoại tình với Hoàng Anh, Thắm Bebe và 'tình tin đồn' tái xuất - Ảnh 4

Thắm Bebe và Hoàng Anh tái xuất sau thời gian ở ẩn 

Xem ra bạn gái tin đồn của Hoàng Anh không hề đả động gì đến câu chuyện ngoại tình ồn ào đã qua. Cô còn tỏ ra hào hứng khi đăng ảnh và clip hậu trường của dự án phim đang làm cùng Hoàng Anh. Trong loạt ảnh này, cả hai trông khá tươi tắn và tập trung vào công việc.

Hoàng Anh viết tâm thư dài giữa cáo buộc ngoại tình, còn 'đá' nhẹ đến cuộc hôn nhân bế tắc của nửa kia?

Hoàng Anh viết tâm thư dài giữa cáo buộc ngoại tình, còn 'đá' nhẹ đến cuộc hôn nhân bế tắc của nửa kia?

Hoàng Anh có bài viết dài vào rạng sáng ngày 14/12 trên trang cá nhân gây xôn xao dư luận.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên hoàng anh nam diễn viên Hoàng Anh Hoàng Anh và Thắm Bebe Thắm Bebe Sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 30 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 0 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 1 giờ 30 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 2 giờ 30 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 0 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 3 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy