Sau ồn ào Lê Giang - Duy Phương, 'Sau ánh hào quang' và MC Trấn Thành nhận phản ứng không ngờ từ khán giả

Giải trí 12/12/2017 17:36

Dù bị nhiều người trong giới nghệ sĩ tẩy chay, bị dư luận chỉ trích thậm tệ, phản ứng dữ dội sau tập 10 với khách mời Lê Giang, chương trình "Sau ánh hào quang" vẫn tiếp tục được phát sóng.

Những ngày vừa qua, dư luận "dậy sóng" với những chia sẻ của Lê Giang trong chương trình Sau ánh hào quang về việc từng bị chồng cũ - nghệ sĩ Duy Phương bạo hành. Sau khi lên tiếng phủ nhận chuyện đánh đập Lê Giang, mới đây, danh hài Duy Phương đã khởi kiện nhà đài và đơn vị sản xuất chương trình.

Không chỉ gặp rắc rối với Duy Phương, chương trình còn phải hứng chịu nhiều "gạch đá" từ khán giả vì muốn có những câu chuyện đẫm nước mắt mà sẵn sàng đưa thông tin một chiều làm ảnh hưởng đến danh dự của người khác.

Dù phải nhận nhiều chỉ trích, hôm qua (11/12), tập 11 với sự tham gia của nghệ sĩ Bạch Long vẫn tiếp tục được lên sóng trên kênh truyền hình HTV7.

Sau ồn ào Lê Giang - Duy Phương, 'Sau ánh hào quang' và MC Trấn Thành nhận phản ứng không ngờ từ khán giả - Ảnh 1
Tập 11 Sau ánh hào quang với khách mời là nghệ sĩ Bạch Long được phát sóng vào tối qua nhận được nhiều sự chú ý - Ảnh: Internet

Điều đặc biệt, khi MC Trấn Thành - người dẫn dắt Sau ánh hào quang, chia sẻ tập mới nhất trên trang cá nhân đã bất ngờ nhận được những lời động viên, ủng hộ từ những khán giả yêu thích chương trình.

Một khán giả thể hiện sự yêu thích với chương trình: "Cá nhân mình rất thích chương trình này, qua chương trình mình biết được để đạt được thành công, nghệ sĩ đã trải qua bao cay đắng, làm mình còn khâm phục họ hơn. Còn chuyện đời tư thật sự của một vài người thì người trong cuộc họ sẽ biết ai đúng ai sai. Một số nghệ sĩ phản đối chương trình mình không cho là đúng, hy vọng chương trình không bị tạm ngưng".

Sau ồn ào Lê Giang - Duy Phương, 'Sau ánh hào quang' và MC Trấn Thành nhận phản ứng không ngờ từ khán giả - Ảnh 2
Nhiều ý kiến ủng hộ chương trình nên tiếp tục được phát sóng - Ảnh: FBNV

Bên cạnh những mong muốn chương trình không bị ngừng phát sóng, nhiều khán giả cũng để lại lời động viên cho MC Trấn Thành và cho rằng nam danh hài không làm gì sai trong vụ ồn ào vừa qua.

"Các bạn để ý sẽ thấy. Sau mỗi câu hỏi khó, MC luôn nói, nếu anh/chị thấy khó nói thì không cần phải trả lời. Và sau mỗi câu chuyện mà khách mời kể, MC luôn hỏi lại khách mời là anh/chị có chắc chắn những gì mình nói là đúng sự thật không? Mình thấy chương trình hay, không có gì là xấu cả...", một cư dân mạng lên tiếng cho rằng Trấn Thành đã làm tốt vai trò của mình.

Sau ồn ào Lê Giang - Duy Phương, 'Sau ánh hào quang' và MC Trấn Thành nhận phản ứng không ngờ từ khán giả - Ảnh 3
Khán giả gửi lời động viên đến danh hài - MC Trấn Thành. Ảnh: FBNV

MỚI: Nghệ sĩ Duy Phương CHÍNH THỨC nộp đơn kiện HTV và NSX ‘Sau ánh hào quang’

MỚI: Nghệ sĩ Duy Phương CHÍNH THỨC nộp đơn kiện HTV và NSX ‘Sau ánh hào quang’

Nghệ sĩ Duy Phương cho biết đã cùng luật sư Huỳnh Kim Dũng gửi đơn kiện HTV và NSX Sau ánh hào quang lên TAND Quận 1 TP.HCM sau lùm xùm với vợ cũ Lê Giang chứ không phải... dọa.

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